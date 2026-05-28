Neymar vuelve a lesionarse y preocupa a Brasil rumbo al Mundial 2026
Neymar volvió a encender las alarmas en Brasil luego de presentar nuevos problemas físicos a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial 2026. El futbolista del Santos FC había regresado recientemente a la selección brasileña tras ser incluido por Carlo Ancelotti en la convocatoria final. Neymar no entrenó con Brasil La Confederación Brasileña de […]
Publicado el28/05/2026 a las 07:09
Neymar volvió a encender las alarmas en Brasil luego de presentar nuevos problemas físicos a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial 2026.
El futbolista del Santos FC había regresado recientemente a la selección brasileña tras ser incluido por Carlo Ancelotti en la convocatoria final.
Neymar no entrenó con Brasil
La Confederación Brasileña de Futbol informó que Neymar no pudo participar en las primeras sesiones de entrenamiento realizadas en Teresópolis.
El atacante fue trasladado a una clínica para realizarse estudios médicos adicionales.
¿Qué lesión tiene Neymar?
Atenção!⚠️
Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, confirma lesão de grau 2 na panturrilha de Neymar.
O jogador está fora dos amistosos antes da Copa do Mundo.
📽️@geglobo pic.twitter.com/9iaVxLq9fV
— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 28, 2026
De acuerdo con Rodrigo Lasmar, médico de Brasil, el jugador presenta:
- Lesión grado 2 en la pantorrilla derecha
- Molestias musculares derivadas de compensaciones físicas
El tiempo estimado de recuperación sería de entre dos y tres semanas.
Se perdería amistosos previos al Mundial
Todo apunta a que Neymar no podrá disputar los amistosos ante:
- Panamá — 31 de mayo
- Egipto — 6 de junio
Brasil utilizará esos encuentros como preparación final rumbo al Mundial 2026.
El complicado historial de lesiones de Neymar
Las lesiones han marcado los últimos años de la carrera del brasileño.
Desde 2023 ha sufrido:
- Rotura de ligamento cruzado
- Lesión de menisco
- Problemas musculares recurrentes
- Desgarros en isquiotibiales
- Fatiga muscular crónica
Brasil espera recuperar a su estrella
La selección brasileña mantiene cautela con el estado físico del jugador, quien sigue siendo una de las grandes figuras de cara al Mundial.
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