Neymar vuelve a lesionarse y preocupa a Brasil rumbo al Mundial 2026

Neymar volvió a encender las alarmas en Brasil luego de presentar nuevos problemas físicos a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial 2026.

El futbolista del Santos FC había regresado recientemente a la selección brasileña tras ser incluido por Carlo Ancelotti en la convocatoria final.

Neymar no entrenó con Brasil

La Confederación Brasileña de Futbol informó que Neymar no pudo participar en las primeras sesiones de entrenamiento realizadas en Teresópolis.

El atacante fue trasladado a una clínica para realizarse estudios médicos adicionales.

¿Qué lesión tiene Neymar?

Atenção!⚠️ Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, confirma lesão de grau 2 na panturrilha de Neymar. O jogador está fora dos amistosos antes da Copa do Mundo. 📽️@geglobo pic.twitter.com/9iaVxLq9fV — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 28, 2026

De acuerdo con Rodrigo Lasmar, médico de Brasil, el jugador presenta: