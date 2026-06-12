Wall Street se dispara y petróleo cae por posible acuerdo de paz entre Irán y EE.UU. ¿Mejorará la economía?

La posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán provocó una fuerte reacción en los mercados: Wall Street subió con fuerza y el precio del petróleo cayó más de 2%.

Para millones de estadounidenses que siguen enfrentando altos costos en gasolina, alimentos y servicios, la gran pregunta es si estos movimientos pueden traducirse en un alivio real para la economía familiar.

Por qué importa: Los precios de la energía influyen directamente en lo que las familias pagan por gasolina, transporte y numerosos productos de consumo. Cuando el petróleo baja, existe la posibilidad de que algunos costos también comiencen a moderarse.

Los mercados celebran una posible reducción de las tensiones

Según informó EFE, los principales índices bursátiles estadounidenses cerraron con fuertes ganancias después del anuncio realizado por Trump.

El Dow Jones avanzó 1,86% y terminó en 50.848 puntos. El S&P 500 subió 1,75%, mientras que el Nasdaq lideró las ganancias con un salto de 2,54%.

La reacción de los inversionistas fue inmediata:

Durante semanas, los mercados habían mostrado preocupación por la posibilidad de una escalada militar entre Estados Unidos e Irán, un escenario que amenazaba con afectar el suministro mundial de petróleo y provocar mayores aumentos de precios.

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Trump aseguró que existen avances importantes en las conversaciones y afirmó que los elementos centrales de un eventual acuerdo ya cuentan con respaldo de varios países involucrados en el proceso. Sin embargo, autoridades iraníes negaron que exista un acuerdo formal con Washington.