Mientras millones ajustan gastos, SpaceX dispara la fortuna de Elon Musk
Publicado el12/06/2026 a las 07:43
SpaceX hizo historia este viernes con su debut en Wall Street y colocó a Elon Musk al borde de convertirse en el primer trillonario del mundo.
- Mientras los inversionistas celebraban una de las salidas a bolsa más grandes jamás vistas, millones de familias estadounidenses seguían enfrentando una realidad muy distinta: presupuestos ajustados por el aumento de alimentos, gasolina y vivienda.
Por qué importa: El contraste entre la extraordinaria riqueza generada por los mercados financieros y las dificultades económicas que enfrentan muchos hogares estadounidenses vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre desigualdad económica y costo de vida en Estados Unidos.
SpaceX protagoniza la mayor salida a bolsa de la historia
La empresa aeroespacial fundada por Elon Musk debutó en los mercados bursátiles con una valoración récord.
Antes de la apertura de Wall Street, Musk destacó que el objetivo de SpaceX va mucho más allá de los resultados financieros.
- Desde Texas, afirmó que la compañía busca desarrollar la tecnología necesaria para convertir a la humanidad en una «civilización multiplanetaria» y permitir que algún día las personas puedan viajar a la Luna, Marte e incluso más allá,s egún informó EFE.
Musk recordó que cuando fundó SpaceX consideraba que tenía menos del 10% de probabilidades de éxito. Sin embargo, decidió seguir adelante porque veía la exploración espacial como una meta necesaria para el futuro de la humanidad.
- La respuesta de los inversionistas superó las expectativas iniciales. Los expertos anticipaban que las acciones podrían abrir alrededor de los 175 dólares por título, muy por encima de los 135 dólares fijados como precio de salida.
Las operaciones previas a la OPI de SpaceX apuntan a una subida de más de 35% en sus acciones. La compañía podría alcanzar una valoración cercana a US$2,4 billones. https://t.co/qPPEeSKFMB
— Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) June 12, 2026
La fortuna de Musk alcanza niveles históricos en 2026
El fuerte interés de los mercados tuvo un impacto inmediato sobre la riqueza personal del empresario.
Según cálculos publicados por Forbes, el patrimonio neto de Musk aumentó en aproximadamente 188.000 millones de dólares gracias al debut bursátil de SpaceX.
- Antes del inicio de la jornada, Forbes estimaba su fortuna en unos 982.000 millones de dólares. De mantenerse ciertos niveles en las acciones de SpaceX y Tesla, Musk podría convertirse oficialmente en el primer trillonario de la historia moderna.
La cifra resulta difícil de dimensionar incluso para los estándares de las mayores fortunas del planeta.
Además de Musk, otros inversionistas, fondos y accionistas vinculados a SpaceX también se beneficiaron de la histórica operación financiera.
El éxito bursátil contrasta con la realidad de muchos hogares en EE.UU.
Mientras Wall Street celebraba, la situación económica de muchos estadounidenses continúa marcada por preocupaciones más inmediatas.
- Datos recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que los precios al consumidor aumentaron un 4,2% durante el último año. Los costos de la energía registraron incrementos aún mayores.
- Productos básicos que forman parte de las compras semanales también han subido de precio. La carne molida y el café, por ejemplo, registran aumentos significativos respecto a los valores observados en 2025.
- La gasolina se ha convertido en otro foco de presión para millones de familias. Según datos de AAA, el promedio nacional pasó de menos de tres dólares por galón a más de cuatro dólares en apenas unos meses.
Para quienes viven de un salario, dependen de beneficios del Seguro Social o intentan ahorrar para comprar una vivienda, estos aumentos tienen un impacto mucho más tangible que los récords alcanzados por las acciones tecnológicas o aeroespaciales.
¿Dos realidades económicas en el mismo país?
La salida a bolsa de SpaceX refleja la enorme capacidad de generación de riqueza que existe en sectores innovadores de la economía estadounidense.
- Al mismo tiempo, diversas encuestas muestran que la inflación sigue siendo la principal preocupación de los votantes. El aumento de los precios continúa afectando las decisiones de consumo y la percepción económica de millones de personas.
Por un lado, inversionistas y accionistas celebran ganancias históricas vinculadas al crecimiento de compañías como SpaceX. Por otro, muchas familias siguen buscando formas de reducir gastos y hacer rendir más sus ingresos.
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Lo que viene
El desempeño de SpaceX en Wall Street será seguido de cerca por inversionistas de todo el mundo durante las próximas semanas.
Sin embargo, para buena parte de los estadounidenses, la atención seguirá centrada en una pregunta mucho más cotidiana: cuándo comenzarán a bajar los precios que afectan su vida diaria.