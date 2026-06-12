Mientras millones ajustan gastos, SpaceX dispara la fortuna de Elon Musk

SpaceX hizo historia este viernes con su debut en Wall Street y colocó a Elon Musk al borde de convertirse en el primer trillonario del mundo.

Mientras los inversionistas celebraban una de las salidas a bolsa más grandes jamás vistas, millones de familias estadounidenses seguían enfrentando una realidad muy distinta: presupuestos ajustados por el aumento de alimentos, gasolina y vivienda.

Por qué importa: El contraste entre la extraordinaria riqueza generada por los mercados financieros y las dificultades económicas que enfrentan muchos hogares estadounidenses vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre desigualdad económica y costo de vida en Estados Unidos.

SpaceX protagoniza la mayor salida a bolsa de la historia

La empresa aeroespacial fundada por Elon Musk debutó en los mercados bursátiles con una valoración récord.

Antes de la apertura de Wall Street, Musk destacó que el objetivo de SpaceX va mucho más allá de los resultados financieros.

Desde Texas, afirmó que la compañía busca desarrollar la tecnología necesaria para convertir a la humanidad en una «civilización multiplanetaria» y permitir que algún día las personas puedan viajar a la Luna, Marte e incluso más allá,s egún informó EFE.

Musk recordó que cuando fundó SpaceX consideraba que tenía menos del 10% de probabilidades de éxito. Sin embargo, decidió seguir adelante porque veía la exploración espacial como una meta necesaria para el futuro de la humanidad.