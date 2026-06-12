La inflación es la mayor preocupación de los votantes en EE.UU. ¿Estás de acuerdo?

Los precios siguen ocupando un lugar central en la vida diaria de millones de estadounidenses.

Aunque la economía continúa generando empleo y la Casa Blanca sostiene que algunas condiciones han mejorado, una nueva encuesta muestra que la inflación volvió a convertirse en la principal preocupación de los votantes.

Por qué importa: El aumento en los costos de gasolina, alimentos y servicios básicos no solo afecta el bolsillo de las familias. También podría influir en las elecciones legislativas de 2026 y en la percepción que los ciudadanos tienen sobre el rumbo del país.

La inflación es la mayor preocupación de votantes

La encuesta «The Center Square Voters’ Voice Poll», realizada por Noble Predictive Insights entre el 1 y el 4 de junio, encontró que el 43% de los votantes registrados incluyó la inflación o el aumento de precios entre sus tres principales preocupaciones.

La cifra representa un aumento frente al 37% registrado en marzo y marca el nivel más alto desde que The Center Square comenzó a medir este indicador.

Además, uno de cada cinco votantes señaló la inflación como el problema más importante que enfrenta actualmente el país . Detrás aparecieron temas como corrupción gubernamental, economía y empleo, atención médica e inmigración ilegal.

. Detrás aparecieron temas como corrupción gubernamental, economía y empleo, atención médica e inmigración ilegal. Los resultados coinciden con otra encuesta nacional del Pew Research Center, que encontró que el 66% de los estadounidenses considera que la inflación es un problema muy grave para el país.

La gasolina y los alimentos aumentan la presión

La preocupación ciudadana ocurre en un contexto de nuevos incrementos en algunos gastos cotidianos.