La inflación es la mayor preocupación de los votantes en EE.UU. ¿Estás de acuerdo?
Publicado el12/06/2026 a las 06:45
Los precios siguen ocupando un lugar central en la vida diaria de millones de estadounidenses.
- Aunque la economía continúa generando empleo y la Casa Blanca sostiene que algunas condiciones han mejorado, una nueva encuesta muestra que la inflación volvió a convertirse en la principal preocupación de los votantes.
Por qué importa: El aumento en los costos de gasolina, alimentos y servicios básicos no solo afecta el bolsillo de las familias. También podría influir en las elecciones legislativas de 2026 y en la percepción que los ciudadanos tienen sobre el rumbo del país.
La inflación es la mayor preocupación de votantes
La encuesta «The Center Square Voters’ Voice Poll», realizada por Noble Predictive Insights entre el 1 y el 4 de junio, encontró que el 43% de los votantes registrados incluyó la inflación o el aumento de precios entre sus tres principales preocupaciones.
La cifra representa un aumento frente al 37% registrado en marzo y marca el nivel más alto desde que The Center Square comenzó a medir este indicador.
- Además, uno de cada cinco votantes señaló la inflación como el problema más importante que enfrenta actualmente el país. Detrás aparecieron temas como corrupción gubernamental, economía y empleo, atención médica e inmigración ilegal.
- Los resultados coinciden con otra encuesta nacional del Pew Research Center, que encontró que el 66% de los estadounidenses considera que la inflación es un problema muy grave para el país.
La gasolina y los alimentos aumentan la presión
La preocupación ciudadana ocurre en un contexto de nuevos incrementos en algunos gastos cotidianos.
- Según datos citados por The Center Square, el precio promedio de la gasolina regular pasó de 2,94 dólares por galón a 4,13 dólares entre febrero y junio de este año.
El aumento se produjo en medio de las tensiones relacionadas con Irán y las alteraciones en los mercados energéticos internacionales.
Los alimentos también continúan mostrando aumentos importantes:
- Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales indican que la carne molida pasó de 5,55 dólares a 6,75 dólares por libra desde enero de 2025, mientras que el café molido subió de 7,02 dólares a 9,51 dólares por libra en el mismo período.
En términos generales, el Índice de Precios al Consumidor de mayo mostró un incremento anual del 4,2%, mientras que los costos relacionados con la energía aumentaron un 23,5%.
Para muchas familias, estos cambios significan destinar una mayor parte de sus ingresos a gastos básicos como transporte, supermercado y servicios.
El descontento también tiene impacto político en EE.UU.
La encuesta revela que la preocupación económica está acompañada por un creciente pesimismo sobre la situación del país.
- El 60% de los votantes considera que Estados Unidos va por mal camino, frente al 53% registrado en marzo.
- Los investigadores consultados por The Center Square señalaron que este escenario podría representar un desafío para los republicanos en las elecciones de medio término si la situación económica no mejora.
Especial atención generan los votantes independientes. Entre ellos, la desaprobación hacia la gestión actual es significativamente mayor y existe una fuerte sensación de descontento con el panorama político general.
Expertos consultados por el medio consideran que las dificultades económicas suelen tener un peso importante cuando los ciudadanos deciden su voto.
Trump y la Casa Blanca apuestan por mejoras en la economía ¿lo lograrán?
Desde la administración del presidente Donald Trump sostienen que parte de las presiones actuales sobre los precios están relacionadas con la situación internacional y esperan que los costos energéticos disminuyan cuando se resuelva el conflicto con Irán.
- Sin embargo, los datos más recientes muestran que el alivio económico que esperan muchos consumidores todavía no se refleja de forma clara en su experiencia diaria.
- Las cifras salariales publicadas por la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que los ingresos reales tuvieron avances limitados durante los últimos meses y volvieron a retroceder recientemente.
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Lo que viene
La inflación continúa siendo una de las variables más observadas por los hogares estadounidenses.
- Mientras millones de familias siguen ajustando sus presupuestos para enfrentar precios más altos en gasolina, alimentos y servicios, las próximas mediciones económicas podrían influir tanto en la percepción pública como en el clima político rumbo a las elecciones legislativas de 2026.