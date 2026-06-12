El dólar se desploma en Colombia mientras México resiste sin cambios hoy viernes 12/06
Publicado el12/06/2026 a las 05:06
México arranca un día tranquilo para el dólar, pero no ocurrió lo mismo en el resto de la región.
- Este viernes 12/06 la moneda estadounidense cayó con fuerza en Colombia y volvió a subir en República Dominicana, mostrando que cada mercado siguió su propio rumbo.
Por qué importa: El precio del dólar influye directamente en viajes, compras internacionales, envío de remesas y costos de productos importados que forman parte de la vida cotidiana de millones de familias.
México mantiene la estabilidad del dólar
La moneda estadounidense cerró una jornada de estabilidad en México.
- Según datos del Banxico, el dólar se ubicó en 17.3833 pesos mexicanos.
- En el mercado cambiario, la compra se encuentra en 16.9776 pesos, mientras que la venta alcanza 17.5395 pesos.
- La situación también se reflejó en las sucursales de Banco Azteca de Ciudad de México, donde el dólar permaneció sin cambios respecto a jornadas recientes. La institución lo compra en 16.45 pesos y lo vende en 17.74 pesos.
Aunque existen diferencias entre el precio oficial y el de bancos o casas de cambio, no se registraron movimientos relevantes durante la jornada.
Colombia registra una fuerte caída del dólar
La noticia más destacada del día llegó desde Colombia, donde el dólar volvió a caer y alcanzó uno de sus niveles más bajos de las últimas semanas.
- De acuerdo con el Banco de la República, la tasa oficial se ubicó en 3.498,056 pesos colombianos por dólar.
- La caída también se observa en las casas de cambio de Bogotá: Actualmente compran dólares alrededor de 3.580 pesos y los venden cerca de 3.700 pesos.
Para quienes reciben remesas o tienen previsto cambiar dólares en efectivo, la caída significa que cada dólar entregado genera menos pesos colombianos que hace apenas unos días.
Sin embargo, para quienes necesitan comprar dólares para viajes o gastos internacionales, un precio más bajo puede representar una oportunidad para adquirir la moneda estadounidense a un costo menor.
En República Dominicana vuelve a ver subir el dólar
En contraste con Colombia, República Dominicana registró un nuevo aumento en el valor de la moneda estadounidense.
- Según los datos publicados por el Banco Central de la República Dominicana, el dólar se compra en 58.6823 pesos dominicanos y se vende en 59.4770 pesos dominicanos.
La subida continúa una tendencia observada durante los últimos días, manteniendo al dólar cerca de la barrera de los 60 pesos dominicanos.
Lo que deben vigilar quienes cambian dólares
Aunque las referencias oficiales sirven como guía, los precios reales que encuentra el público suelen variar dependiendo del banco, la ciudad o la casa de cambio utilizada.
Por esa razón, especialistas recomiendan comparar varias opciones antes de realizar una operación, especialmente cuando se trata de cantidades importantes de dinero.