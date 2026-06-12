El dólar se desploma en Colombia mientras México resiste sin cambios hoy viernes 12/06

México arranca un día tranquilo para el dólar, pero no ocurrió lo mismo en el resto de la región.

Este viernes 12/06 la moneda estadounidense cayó con fuerza en Colombia y volvió a subir en República Dominicana, mostrando que cada mercado siguió su propio rumbo.

Por qué importa: El precio del dólar influye directamente en viajes, compras internacionales, envío de remesas y costos de productos importados que forman parte de la vida cotidiana de millones de familias.

México mantiene la estabilidad del dólar

La moneda estadounidense cerró una jornada de estabilidad en México.

Según datos del Banxico, el dólar se ubicó en 17.3833 pesos mexicanos .

. En el mercado cambiario , la compra se encuentra en 16.9776 pesos, mientras que la venta alcanza 17.5395 pesos.

, la compra se encuentra en 16.9776 pesos, mientras que la venta alcanza 17.5395 pesos. La situación también se reflejó en las sucursales de Banco Azteca de Ciudad de México, donde el dólar permaneció sin cambios respecto a jornadas recientes. La institución lo compra en 16.45 pesos y lo vende en 17.74 pesos.

Aunque existen diferencias entre el precio oficial y el de bancos o casas de cambio, no se registraron movimientos relevantes durante la jornada.

Colombia registra una fuerte caída del dólar

La noticia más destacada del día llegó desde Colombia, donde el dólar volvió a caer y alcanzó uno de sus niveles más bajos de las últimas semanas.