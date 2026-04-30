Regresan vuelos tras siete años

EE.UU. impulsa reapertura económica

Venezuela busca conexión regional

La reanudación de vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos fue calificada como un “hito histórico” por autoridades estadounidenses.

El anuncio se dio este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira.

El encargado de Negocios de EE.UU. en Caracas, John Barrett, destacó el significado del momento.

Por qué importa: Se trata del restablecimiento de conexiones aéreas suspendidas desde 2019, en medio de tensiones políticas entre ambos países.

Barrett aseguró que el reinicio de operaciones refleja un cambio en la relación bilateral.