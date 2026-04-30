Trump reactiva vuelos con Venezuela tras cambio político
Regresan vuelos tras siete años EE.UU. impulsa reapertura económica Venezuela busca conexión regional La reanudación de vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos fue calificada como un “hito histórico” por autoridades estadounidenses. El anuncio se dio este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira. El encargado de Negocios de EE.UU. en Caracas, […]
Publicado el30/04/2026 a las 11:49
- Regresan vuelos tras siete años
- EE.UU. impulsa reapertura económica
- Venezuela busca conexión regional
La reanudación de vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos fue calificada como un “hito histórico” por autoridades estadounidenses.
El anuncio se dio este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira.
El encargado de Negocios de EE.UU. en Caracas, John Barrett, destacó el significado del momento.
Por qué importa: Se trata del restablecimiento de conexiones aéreas suspendidas desde 2019, en medio de tensiones políticas entre ambos países.
Barrett aseguró que el reinicio de operaciones refleja un cambio en la relación bilateral.
“Estamos siendo testigos de la reconstrucción de nuestros lazos económicos”, afirmó.
Vuelos EE.UU. Venezuela marcan reapertura histórica
🚨 #ÚltimaHora | Estados Unidos considera como un «hito histórico» la reanudación de vuelos con Venezuela
🗣️ El encargado de negocios de EE.UU. en Caracas, John Barrett, consideró este jueves que Venezuela está abierta a los negocios con el mundo a propósito de la reanudación de… pic.twitter.com/xq1EuUcL4O
— Globovisión (@globovision) April 30, 2026
También mencionó la reapertura de Venezuela al comercio global.
Agregó que este proceso implica la reconexión entre ciudadanos de ambos países.
Según explicó, la medida forma parte de un plan de tres fases.
Este incluye estabilización, recuperación y transición.
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Dicho plan fue establecido por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.
El funcionario subrayó que el objetivo es enviar señales al mercado internacional.
“Hoy enviamos otra señal clara al mercado mundial”, dijo.
El mensaje apunta a mostrar a Venezuela como un país abierto a los negocios.
Nuevo flujo de pasajeros y rutas en desarrollo
#ÚltimaHora | American Airlines reanuda este jueves los vuelos directos entre los EE. UU. y Venezuela, con una ruta diaria entre el Aeropuerto Internacional de Miami y el aeropuerto de Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas.https://t.co/6itwWdC2kl
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) April 30, 2026
La ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, también participó en el anuncio.
Indicó que el país espera recibir más de 100,000 pasajeros al año.
Esto gracias a la nueva ruta aérea entre ambos países.
Faría aseguró que Venezuela busca convertirse en un eje de conexión regional.
“Venezuela se siente lista para recibir todas estas líneas”, afirmó.
También sostuvo que el país cuenta con la capacidad necesaria.
En el vuelo inaugural llegaron representantes del sector transporte.
Su presencia busca avanzar en la apertura de nuevas rutas aéreas.
Esto forma parte de la reactivación progresiva del sistema de conexiones internacionales.
Primer vuelo marca el inicio de una nueva etapa
El primer vuelo fue operado por American Airlines.
Despegó desde el Aeropuerto Internacional de Miami a las 10:11 hora local.
El ambiente fue festivo, con banderas venezolanas y comida típica.
Se ofrecieron arepas y tequeños a los pasajeros.
El vuelo representa el primer enlace directo en siete años.
Las conexiones habían sido suspendidas en 2019.
Esto ocurrió en medio de tensiones entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Donald Trump.
El restablecimiento de rutas ocurre tras cambios políticos recientes en Venezuela.
La reapertura también apunta a fortalecer el comercio y el turismo.
Se espera que nuevas frecuencias y destinos se sumen en los próximos meses.