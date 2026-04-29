Trump celebra salida de Emiratos de la OPEP y prevé baja en gasolina
EAU sale de la OPEP Trump prevé gasolina más barata Guerra en Irán eleva precios Donald Trump afirmó que la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP podría influir en la reducción del precio de la gasolina. Por qué importa: El comentario surge en un contexto de alza en los precios energéticos por la […]
Publicado el29/04/2026 a las 15:54
- EAU sale de la OPEP
- Trump prevé gasolina más barata
- Guerra en Irán eleva precios
Donald Trump afirmó que la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP podría influir en la reducción del precio de la gasolina.
Por qué importa: El comentario surge en un contexto de alza en los precios energéticos por la guerra en Irán.
Trump ve impacto positivo tras salida de Emiratos
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Segun la agencia EFE, el presidente Donald Trump calificó como “estupendo” que Emiratos Árabes Unidos abandone la OPEP.
La declaración fue hecha desde el Despacho Oval al ser consultado sobre la decisión.
Trump sugirió que el país árabe podría optar por seguir su propio camino fuera del grupo.
Indicó que esta decisión podría tener efectos en los precios energéticos.
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Afirmó que podría contribuir a reducir el precio de la gasolina, del petróleo y otros costos relacionados.
El mandatario también mencionó que su administración enfrenta algunos problemas con la OPEP.
No ofreció detalles adicionales sobre esas tensiones.
Contexto de guerra y presión en los precios
El comentario ocurre en medio de la guerra iniciada el 28 de febrero.
El conflicto involucra a Estados Unidos e Israel contra Irán.
Este escenario ha provocado una subida significativa en los precios del petróleo y la gasolina.
Irán respondió con acciones que interrumpieron el paso por el estrecho de Ormuz.
Por esta vía transitaba aproximadamente el 20 % del tráfico mundial de crudo.
La interrupción ha generado presión en la oferta global.
Esto ha impactado directamente en los costos energéticos a nivel internacional.
Emiratos deja la OPEP en medio de volatilidad
Emiratos Árabes Unidos anunció que se retirará de la OPEP a partir del 1 de mayo.
La decisión implica desvincularse de las políticas colectivas de producción del grupo.
El país justificó la medida en sus intereses nacionales.
También mencionó la necesidad de responder a las condiciones actuales del mercado.
Se refirió a la volatilidad derivada de las tensiones en el golfo Pérsico.
El país había sido miembro de la OPEP desde 1967 a través de Abu Dabi.
Tras la creación del Estado en 1971, mantuvo su participación activa en el grupo.
Según la agencia WAM, contribuyó a la estabilidad del mercado petrolero.
La salida ocurre en un contexto de reducción en la producción del bloque.
En marzo, la OPEP produjo casi 8 millones de barriles diarios menos que en febrero.
La caída equivale a una reducción del 27,5 %.
El bloqueo del estrecho de Ormuz ha afectado especialmente a Irak y países del golfo.
Lo que viene: La salida de Emiratos y el contexto geopolítico seguirán influyendo en los precios del petróleo y la gasolina.