EAU sale de la OPEP

Trump prevé gasolina más barata

Guerra en Irán eleva precios

Donald Trump afirmó que la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP podría influir en la reducción del precio de la gasolina.

Por qué importa: El comentario surge en un contexto de alza en los precios energéticos por la guerra en Irán.

Trump ve impacto positivo tras salida de Emiratos

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Segun la agencia EFE, el presidente Donald Trump calificó como “estupendo” que Emiratos Árabes Unidos abandone la OPEP.

La declaración fue hecha desde el Despacho Oval al ser consultado sobre la decisión.

Trump sugirió que el país árabe podría optar por seguir su propio camino fuera del grupo.

Indicó que esta decisión podría tener efectos en los precios energéticos.