Jueza ordena prisión preventiva

Sospechoso acepta permanecer detenido

Fiscalía anticipa más cargos El caso que sacudió uno de los eventos más exclusivos de Washington dio un giro clave este jueves. El sospechoso de intentar atacar al presidente Donald Trump ya no buscará enfrentar el proceso en libertad, luego de que una jueza ordenara su detención sin fianza. Por qué es importante: La decisión elimina, al menos por ahora, la posibilidad de que el acusado enfrente el juicio en libertad y confirma la gravedad con la que las autoridades federales están tratando el caso. Jueza ordena prisión preventiva sin fianza para el acusado Una jueza del Distrito de Columbia dictó este jueves prisión preventiva sin fianza para Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado. Allen compareció en una audiencia breve, de aproximadamente 15 minutos, en la que aceptó la medida cautelar solicitada por la Fiscalía.

Con esta decisión, permanecerá en prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra. Defensa cambia de postura y no impugna la decisión El desarrollo representa un giro significativo en la estrategia legal del acusado. Un día antes, su equipo había presentado un escrito para impugnar la prisión preventiva sin fianza. Sin embargo, Allen optó por no disputar la medida en la audiencia, lo que contrasta con la postura previa de su defensa frente a la solicitud presentada por la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

El acusado se presentó en el tribunal vestido con un mono naranja y, por ahora, enfrenta un cargo por intentar matar al presidente, un delito que podría derivar en cadena perpetua, además de otros dos relacionados con el transporte y uso de armas. Fiscalía anticipa más cargos en el caso El proceso judicial podría escalar en los próximos días. La fiscal Jeanine Pirro aseguró en una entrevista que se planea presentar “muchos más cargos” una vez que el caso pase por el gran jurado. Este grupo de ciudadanos será el encargado de determinar si existe causa probable para formular acusaciones formales por delitos federales graves contra Allen. Así ocurrió el intento de ataque en el Washington Hilton De acuerdo con la Fiscalía, el incidente ocurrió poco después de las 8:30 p.m., cuando Allen corrió a gran velocidad, burló el arco de metales de un control de seguridad y avanzó hacia las escaleras

que conducen al salón principal del hotel Washington Hilton. En ese momento disparó con una escopeta, lo que provocó la reacción inmediata de agentes del Servicio Secreto, quienes respondieron con cinco disparos. Allen cayó al suelo y fue reducido sin recibir impactos de bala. El ataque no dejó víctimas, pero obligó a evacuar al presidente Trump, a la primera dama Melania, al vicepresidente JD Vance, al presidente de la Cámara Mike Johnson y a otros miembros del gobierno. En el lugar había cerca de 2,000 invitados, entre periodistas, diplomáticos y empresarios.

Investigación revela planificación previa y mensajes del acusado Las autoridades sostienen que el ataque fue planificado durante semanas. Según documentos judiciales, Allen viajó desde California hasta Washington en tren para poder transportar armas sin pasar por controles aeroportuarios. Además, reservó dos noches en el hotel para ingresar como huésped, ya que eran los únicos autorizados a acceder al recinto el día del evento. El acusado también dejó programados varios correos electrónicos antes del ataque, en los que pedía disculpas a familiares y amigos y detallaba que su objetivo eran miembros de la administración y el propio presidente, a quien calificó como “pedófilo, violador y traidor”. Te Puede Interesar: Sospechoso del tiroteo en cena de corresponsales comparece hoy ante la corte: ¿Le darán el juicio en libertad?