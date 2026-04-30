Sospechoso del tiroteo en cena de corresponsales comparece hoy ante la corte: ¿Le darán el juicio en libertad?
Sospechoso enfrenta audiencia clave Defensa pide libertad provisional Fiscalía advierte alto riesgo Un ataque armado durante uno de los eventos políticos y mediáticos más relevantes del año en Estados Unidos ha derivado en cargos graves y un proceso judicial que avanza con rapidez. El acusado, un maestro e ingeniero de California, comparecerá ante un tribunal […]
Publicado el30/04/2026 a las 06:27
- Sospechoso enfrenta audiencia clave
- Defensa pide libertad provisional
- Fiscalía advierte alto riesgo
Un ataque armado durante uno de los eventos políticos y mediáticos más relevantes del año en Estados Unidos ha derivado en cargos graves y un proceso judicial que avanza con rapidez.
El acusado, un maestro e ingeniero de California, comparecerá ante un tribunal en medio de un debate sobre si debe permanecer detenido o enfrentar el proceso en libertad.
Por qué es importante: El caso involucra un presunto intento de asesinato contra el presidente Donald Trump en un evento de alto perfil, lo que eleva las preocupaciones sobre seguridad en actos oficiales y la respuesta de las autoridades federales.
Audiencia clave definirá si el acusado enfrenta el juicio en libertad
El sospechoso, Cole Tomas Allen, de 31 años, tiene previsto presentarse este jueves en una audiencia de detención en Washington, donde se decidirá si permanece bajo custodia o es liberado mientras avanza el proceso judicial.
Allen fue acusado formalmente el lunes de intentar asesinar al presidente y de cometer otros delitos relacionados, luego de que presuntamente abriera fuego en las afueras del salón principal del hotel Washington Hilton.
En ese lugar se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, con la presencia de Donald Trump, funcionarios y periodistas.
Defensa insiste en su historial limpio y respaldo personal
Los abogados defensores han solicitado la liberación previa al juicio, argumentando que el acusado no representa un peligro continuo.
En un documento presentado ante la corte, destacaron su historial personal y profesional.
“Como se indicó anteriormente, el historial y las características del Sr. Allen respaldan su liberación en este caso”, señalaron los defensores públicos. Además, lo describieron como un “maestro y colega querido y respetado que siempre ha demostrado amabilidad, empatía y compasión, y nunca violencia”.
También subrayaron que Allen no tiene antecedentes penales y que estaba “empleado como tutor” en California, además de contar con apoyo familiar y social que garantizaría el cumplimiento de cualquier condición judicial.
Fiscalía alerta sobre arsenal y nivel de riesgo
La fiscalía, sin embargo, sostiene una postura opuesta y busca que el acusado permanezca detenido.
La fiscal adjunta Jocelyn Ballantine argumentó que Allen representa un riesgo significativo.
Según la acusación, el sospechoso viajó a Washington portando una escopeta de acción de bombeo, una pistola semiautomática, tres cuchillos y “other dangerous paraphernalia”, lo que refuerza la gravedad del caso y la intención detrás de sus acciones.
Cómo ocurrió el tiroteo en el hotel Washington Hilton
De acuerdo con la denuncia penal, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:40 p.m. del sábado.
Allen, quien era huésped del hotel, se dirigió a un punto de control de seguridad en el nivel de la terraza.
Las autoridades señalan que el acusado corrió a través de un detector de metales portando un arma larga.
En ese momento, agentes del Servicio Secreto escucharon “a loud gunshot”, lo que desató la respuesta inmediata de seguridad.
Un agente del Servicio Secreto, que llevaba chaleco antibalas, recibió un disparo en el pecho. A pesar del impacto, logró responder y disparó “multiple times” contra Allen.
Te Puede Interesar: Trump celebra salida de Emiratos de la OPEP y prevé baja en gasolina
Arresto sin impacto de bala y proceso en curso
Tras el intercambio, Allen cayó al suelo y fue detenido. Según la denuncia, sufrió heridas menores, pero no fue alcanzado por los disparos del agente.
El caso continúa en desarrollo y la decisión del tribunal sobre su detención marcará el siguiente paso en un proceso que combina implicaciones de seguridad nacional, justicia penal y escrutinio público sobre uno de los eventos más vigilados del país.
FUENTE: NBC News