Sospechoso enfrenta audiencia clave

Defensa pide libertad provisional

Fiscalía advierte alto riesgo

Un ataque armado durante uno de los eventos políticos y mediáticos más relevantes del año en Estados Unidos ha derivado en cargos graves y un proceso judicial que avanza con rapidez.

El acusado, un maestro e ingeniero de California, comparecerá ante un tribunal en medio de un debate sobre si debe permanecer detenido o enfrentar el proceso en libertad.

Por qué es importante: El caso involucra un presunto intento de asesinato contra el presidente Donald Trump en un evento de alto perfil, lo que eleva las preocupaciones sobre seguridad en actos oficiales y la respuesta de las autoridades federales.

Audiencia clave definirá si el acusado enfrenta el juicio en libertad

El sospechoso, Cole Tomas Allen, de 31 años, tiene previsto presentarse este jueves en una audiencia de detención en Washington, donde se decidirá si permanece bajo custodia o es liberado mientras avanza el proceso judicial.

Allen fue acusado formalmente el lunes de intentar asesinar al presidente y de cometer otros delitos relacionados, luego de que presuntamente abriera fuego en las afueras del salón principal del hotel Washington Hilton.