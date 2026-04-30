Retiro masivo Thermos

Riesgo de lesiones graves

Modelos afectados identificados

La empresa anunció la retirada de aproximadamente 8,2 millones de envases, incluidos tarros para alimentos y botellas de bebidas.

La decisión se produce luego de que más de dos docenas de personas reportaran incidentes, algunos con consecuencias severas.

Por qué importa: El problema no solo implica un defecto técnico, sino un riesgo directo para la seguridad del consumidor, con casos que han requerido atención médica y consecuencias irreversibles.

Reportes de lesiones graves por presión interna



Segun USATODAY, el aviso fue publicado el jueves 30 de abril en el sitio web de la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC).

Según el comunicado, Thermos retiró cerca de 5,8 millones de tarros Stainless King y unos 2,3 millones de botellas Sportsman.