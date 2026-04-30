Thermos retira millones de envases tras reportes de lesiones graves
Retiro masivo Thermos Riesgo de lesiones graves Modelos afectados identificados La empresa anunció la retirada de aproximadamente 8,2 millones de envases, incluidos tarros para alimentos y botellas de bebidas. La decisión se produce luego de que más de dos docenas de personas reportaran incidentes, algunos con consecuencias severas. Por qué importa: El problema no solo […]
Publicado el30/04/2026 a las 14:19
- Retiro masivo Thermos
- Riesgo de lesiones graves
- Modelos afectados identificados
La empresa anunció la retirada de aproximadamente 8,2 millones de envases, incluidos tarros para alimentos y botellas de bebidas.
La decisión se produce luego de que más de dos docenas de personas reportaran incidentes, algunos con consecuencias severas.
Por qué importa: El problema no solo implica un defecto técnico, sino un riesgo directo para la seguridad del consumidor, con casos que han requerido atención médica y consecuencias irreversibles.
Reportes de lesiones graves por presión interna
Segun USATODAY, el aviso fue publicado el jueves 30 de abril en el sitio web de la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC).
Según el comunicado, Thermos retiró cerca de 5,8 millones de tarros Stainless King y unos 2,3 millones de botellas Sportsman.
El problema está relacionado con la acumulación de presión dentro de los recipientes.
De acuerdo con la advertencia, si se almacenan alimentos o bebidas perecederas durante un período prolongado, el tapón puede salir expulsado con fuerza.
TE PUEDE INTERESAR: Trump reactiva vuelos con Venezuela tras cambio político
Este efecto puede provocar impactos directos en el rostro o el cuerpo del usuario.
Las consecuencias reportadas incluyen laceraciones y lesiones graves.
Hasta el 30 de abril, la empresa había recibido 27 informes de personas que necesitaron atención médica.
Entre esos casos, tres personas sufrieron pérdida permanente de la visión.
Productos afectados y periodo de venta
Los productos retirados se vendieron durante más de una década en múltiples puntos de venta.
Estuvieron disponibles en tiendas como Target y Walmart en todo el país.
También se comercializaron en línea a través de Amazon.com, Walmart.com, Target.com y Thermos.com.
El precio aproximado de estos artículos era de 30 dólares.
El periodo de venta abarca desde marzo de 2008 hasta julio de 2024.
Los modelos afectados están identificados por números impresos en la parte inferior.
En el caso de los tarros Stainless King fabricados antes de julio de 2023, los modelos son SK3000 y SK3020.
Las botellas Sportsman para alimentos y bebidas corresponden al modelo SK3010.
También se incluyen unidades específicas según su capacidad: SK3000 de 16 onzas, SK3020 de 24 onzas y SK3010 de 40 onzas.
Qué deben hacer los consumidores ahora
Thermos indicó que los consumidores deben dejar de usar los productos inmediatamente.
La empresa ofrece soluciones dependiendo del tipo de envase afectado.
Para los tarros SK3000 y SK3020, se solicita desechar el tapón.
Luego, los usuarios deben enviar una foto del tapón desechado a la empresa.
A cambio, recibirán un tapón de alivio de presión de repuesto gratuito.
En el caso de las botellas SK3010, el procedimiento es distinto.
Los consumidores deberán devolver la botella defectuosa a Thermos.
La empresa proporcionará una etiqueta de envío prepagada para completar el proceso.
Este retiro masivo representa una de las acciones más amplias de la compañía en materia de seguridad del consumidor.
La magnitud del problema y los riesgos asociados han llevado a una respuesta inmediata para evitar más incidentes.