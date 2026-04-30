Ataque con arma blanca en secundaria de Washington deja varios heridos
Apuñalamiento en escuela de Tacoma Cuatro estudiantes en estado crítico Sospechoso es estudiante detenido Un violento incidente dentro de una escuela secundaria en Tacoma, Washington, dejó varios heridos y encendió las alarmas en la comunidad. El ataque ocurrió la tarde del jueves en la escuela secundaria Foss. Las autoridades confirmaron que cuatro estudiantes se encuentran […]
Publicado el30/04/2026 a las 15:00
- Apuñalamiento en escuela de Tacoma
- Cuatro estudiantes en estado crítico
- Sospechoso es estudiante detenido
Un violento incidente dentro de una escuela secundaria en Tacoma, Washington, dejó varios heridos y encendió las alarmas en la comunidad.
El ataque ocurrió la tarde del jueves en la escuela secundaria Foss.
Las autoridades confirmaron que cuatro estudiantes se encuentran en estado crítico tras el apuñalamiento.
El caso pone nuevamente el foco en la seguridad dentro de las escuelas y genera preocupación entre padres, autoridades y estudiantes.
Cuatro estudiantes en estado crítico tras ataque
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Segun informa CBS, La policía respondió a una llamada de emergencia por un apuñalamiento dentro del plantel.
El incidente se registró durante una pelea en el interior de la escuela secundaria Foss.
Al llegar, los agentes encontraron a cuatro estudiantes heridos.
También hallaron a un guardia de seguridad lesionado.
El sospechoso del ataque, identificado como un estudiante, también presentaba heridas leves.
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En total, las autoridades confirmaron seis personas afectadas.
De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Tacoma, los cuatro estudiantes apuñalados están en condición crítica.
El guardia de seguridad y el presunto agresor tienen lesiones menores.
Sospechoso detenido y zona asegurada
BREAKING:
In🇺🇸, At least 5 people were stabbed at Foss High School in Tacoma, Washington.
– 4 victims are in critical condition, & 1 suspect is in custody.
– Police are still investigating the incident. pic.twitter.com/woF1ehpecB
— StrategicPulse (@Strategic_Puls) April 30, 2026
La policía logró localizar al sospechoso poco después del incidente.
El estudiante fue arrestado en el lugar.
Las autoridades aseguraron el área para evitar nuevos riesgos.
El campus permanece cerrado mientras continúan las investigaciones.
La policía trabaja en conjunto con las Escuelas Públicas de Tacoma.
Los agentes iniciaron la evacuación de los estudiantes.
Posteriormente, los jóvenes fueron reunidos con sus padres en el estacionamiento estudiantil.
Las autoridades buscan esclarecer cómo se desarrollaron los hechos.
Investigación en curso sobre el ataque
Hasta el momento, no se ha determinado qué provocó la pelea que derivó en el ataque.
Tampoco se ha confirmado qué tipo de arma fue utilizada.
Las autoridades investigan en qué parte de la escuela ocurrió el incidente.
Existe incertidumbre sobre si todas las víctimas fueron apuñaladas.
No se descarta que algunas personas hayan resultado heridas por otros medios.
La policía continúa recopilando información para esclarecer lo ocurrido.
El caso sigue bajo investigación activa.
El apuñalamiento ha generado una fuerte reacción en la comunidad educativa.
La prioridad de las autoridades es garantizar la seguridad de los estudiantes.
El cierre del campus se mantiene mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.
Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el incidente.