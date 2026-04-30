Apuñalamiento en escuela de Tacoma

Cuatro estudiantes en estado crítico

Sospechoso es estudiante detenido

Un violento incidente dentro de una escuela secundaria en Tacoma, Washington, dejó varios heridos y encendió las alarmas en la comunidad.

El ataque ocurrió la tarde del jueves en la escuela secundaria Foss.

Las autoridades confirmaron que cuatro estudiantes se encuentran en estado crítico tras el apuñalamiento.

El caso pone nuevamente el foco en la seguridad dentro de las escuelas y genera preocupación entre padres, autoridades y estudiantes.

Cuatro estudiantes en estado crítico tras ataque

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KING 5 (@king5seattle)



Segun informa CBS, La policía respondió a una llamada de emergencia por un apuñalamiento dentro del plantel.

El incidente se registró durante una pelea en el interior de la escuela secundaria Foss.

Al llegar, los agentes encontraron a cuatro estudiantes heridos.