Criadero vende 1,500 beagles

Protestas y rescate animal

Acusaciones de maltrato animal Un criadero de perros en Wisconsin accedió a vender miles de animales en medio de protestas y cuestionamientos sobre su operación. Ridglan Farms, ubicado en Blue Mounds, llegó a un acuerdo para transferir 1.500 beagles a organizaciones de rescate. La decisión se produce antes de la fecha límite para dejar de vender animales para investigación. Por qué importa: El acuerdo marca uno de los mayores rescates de animales de este tipo y ocurre tras meses de presión social, acciones de activistas y cuestionamientos legales. Acuerdo para trasladar perros a organizaciones de rescate

Segun USATODAY, Ridglan Farms confirmó que venderá una gran parte de sus perros a grupos de bienestar animal.

El acuerdo se cerró con Big Dog Ranch Rescue y el Center for a Humane Economy. Las organizaciones informaron el 30 de abril que adquirirán 1.500 beagles. El objetivo es trasladarlos a entornos más adecuados antes del 1 de julio. Ese día vence el plazo para que el criadero deje de vender animales para investigación externa. Los perros comenzarán a salir de las instalaciones a partir del 1 de mayo.

El traslado se extenderá durante aproximadamente una semana y media. TE PUEDE INTERESAR: Thermos retira millones de envases tras reportes de lesiones graves Los animales recibirán atención médica y socialización antes de ser adoptados. Posteriormente serán distribuidos en distintas organizaciones y hogares en Wisconsin y otros estados. Parte de los perros será enviada a Florida y Alabama.

Otros permanecerán en el Medio Oeste y algunos estarán disponibles para adopción en el condado de Dane. El acuerdo no incluye a todos los animales del centro, pero sí a una mayoría. Las organizaciones indicaron que continuarán negociaciones sobre los perros restantes. Protestas, intentos de rescate y detenciones

La operación ocurre tras varios intentos de activistas por ingresar a las instalaciones. El 18 de abril, cerca de 1.000 personas acudieron a Ridglan Farms.

Intentaron irrumpir en la propiedad con el objetivo de rescatar animales. Las autoridades dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y munición no letal. Ese día no se logró rescatar ningún perro. Un mes antes, un grupo más pequeño logró sacar unas dos docenas de beagles. Durante el operativo de abril, unas 25 personas fueron arrestadas.

Entre ellas, Wayne Hsiung, acusado de conspiración para cometer robo. También fue detenida Michelle D. Lunsky por conducir de forma temeraria en la propiedad. Las autoridades señalaron que algunos manifestantes ignoraron advertencias verbales. Ante la escalada, utilizaron medidas disuasorias para contener el ingreso. Investigaciones, denuncias y futuro del criadero Ridglan Farms ha estado durante años bajo acusaciones de maltrato animal.

Exempleados denunciaron prácticas como cirugías oculares sin anestesia general. Un fiscal especial concluyó que estos procedimientos violaban normas veterinarias estatales. Como parte de un acuerdo, el criadero entregará su licencia estatal antes del 1 de julio. Esto pone fin a la venta de perros a investigadores externos. Sin embargo, podrá continuar criando animales para su propia investigación interna.

La empresa niega las acusaciones de maltrato. Afirma que no existen pruebas creíbles de abuso o negligencia. Ridglan Farms opera desde hace casi 60 años. Cuenta con licencias federales para cría e investigación. También está acreditado por AAALAC International.

Las negociaciones para el traslado de los perros comenzaron antes de los intentos de irrupción. El rescate es considerado uno de los más grandes de su tipo. Las organizaciones involucradas destacaron el cambio en las condiciones de vida de los animales. Indicaron que los perros necesitarán tiempo para adaptarse a nuevos entornos. El proceso incluirá atención médica, esterilización y acompañamiento.