Florida aprueba nuevo mapa

Favorece a republicanos

Polémica por representación

El Legislativo de Florida aprobó un nuevo mapa electoral que podría cambiar el equilibrio político del estado.

La medida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, apunta a fortalecer al Partido Republicano en las elecciones de medio mandato.

Por qué importa: La redistribución podría influir directamente en el control de la Cámara de Representantes en Washington.

El nuevo mapa fue aprobado por ambas cámaras estatales, dominadas por republicanos.

Ahora, el proyecto pasa al escritorio del gobernador Ron DeSantis para su promulgación.