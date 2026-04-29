Florida aprueba mapa electoral que favorece a republicanos
Florida aprueba nuevo mapa Favorece a republicanos Polémica por representación El Legislativo de Florida aprobó un nuevo mapa electoral que podría cambiar el equilibrio político del estado. La medida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, apunta a fortalecer al Partido Republicano en las elecciones de medio mandato. Por qué importa: La redistribución podría influir directamente […]
Publicado el29/04/2026 a las 15:44
- Florida aprueba nuevo mapa
- Favorece a republicanos
- Polémica por representación
El Legislativo de Florida aprobó un nuevo mapa electoral que podría cambiar el equilibrio político del estado.
La medida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, apunta a fortalecer al Partido Republicano en las elecciones de medio mandato.
Por qué importa: La redistribución podría influir directamente en el control de la Cámara de Representantes en Washington.
El nuevo mapa fue aprobado por ambas cámaras estatales, dominadas por republicanos.
Ahora, el proyecto pasa al escritorio del gobernador Ron DeSantis para su promulgación.
Mapa electoral de Florida favorece a republicanos
Florida aprueba un nuevo mapa del Congreso destinado a impulsar a los republicanos en las elecciones intermedias https://t.co/c6TFymSahK
— CNN en Español (@CNNEE) April 29, 2026
La propuesta fue presentada apenas el lunes y avanzó rápidamente en el proceso legislativo.
Según la organización Voto Latino, el rediseño podría otorgar hasta cuatro escaños adicionales a los republicanos.
Esto representaría una pérdida directa para el Partido Demócrata en el estado.
La organización también señaló una disparidad entre votos y representación.
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Aunque el 43% de los votantes apoyó a los demócratas en 2024, solo obtendrían un 14,3% de los escaños.
Actualmente, Florida cuenta con 20 escaños republicanos y 7 demócratas.
Un escaño demócrata quedó vacante tras la renuncia de Sheila Cherfilus-McCormick el 21 de abril.
Decisión del Supremo influye en el cambio
Florida House passes DeSantis-led redistricting map that may allow Republicans to gain up to 4 new seats. pic.twitter.com/oq8Hu4nz3L
— Leading Report (@LeadingReport) April 29, 2026
La aprobación del mapa ocurrió minutos después de un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
La decisión redujo protecciones electorales históricas para minorías raciales y étnicas bajo la Ley de Derecho al Voto.
DeSantis afirmó que este fallo invalida ciertas disposiciones de la Constitución de Florida.
El gobernador alineó su propuesta de mapa con la interpretación del Supremo.
La redistribución electoral en Florida comenzó en diciembre pasado.
Sin embargo, el proceso se retrasó mientras se esperaba la decisión del tribunal federal.
El fallo también tuvo impacto en otros estados.
El Tribunal anuló el mapa electoral de Luisiana por considerar que se basó excesivamente en criterios raciales.
Esto fue visto como una victoria para republicanos y un revés para organizaciones de derechos civiles.
María Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino, criticó la decisión.
Afirmó que dificulta proteger a votantes de color frente a la discriminación racial.
También advirtió que permite manipular mapas electorales y silenciar voces.
Redistritación marca tendencia nacional
Florida es el octavo estado en modificar sus mapas antes de las elecciones de noviembre.
Otros estados incluyen Virginia, Utah, Ohio, Carolina del Norte, Misuri, California y Texas.
En Texas, la batalla comenzó en junio de 2025 por orden de Trump.
Estos cambios ocurren en un contexto de alta competencia política a nivel nacional.
Las elecciones de medio mandato renovarán completamente la Cámara de Representantes.
Actualmente, los republicanos tienen 217 escaños frente a 212 demócratas.
También hay un independiente y cinco vacantes.
Además, se renovará un tercio del Senado de Estados Unidos.
En esa cámara, los republicanos mantienen el control.
La posible ganancia de escaños en Florida podría ser decisiva en este escenario.
El rediseño de distritos se convierte así en un factor clave en la disputa electoral.