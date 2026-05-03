Brett Ligon gana con el 75%: Elección en Texas deja claro el dominio republicano en el Senado
Republicanos retienen escaño clave Ligon gana con amplia ventaja Elección especial define mandato Los republicanos de Texas conservaron el escaño del Distrito 4 del Senado estatal con el candidato Brett Ligon, según resultados no oficiales. El dato clave: la elección especial del sábado 2 de mayo definió quién ocupará el cargo hasta enero de 2027. […]
Publicado el03/05/2026 a las 08:42
- Republicanos retienen escaño clave
- Ligon gana con amplia ventaja
- Elección especial define mandato
Los republicanos de Texas conservaron el escaño del Distrito 4 del Senado estatal con el candidato Brett Ligon, según resultados no oficiales.
El dato clave: la elección especial del sábado 2 de mayo definió quién ocupará el cargo hasta enero de 2027.
Por qué importa: el resultado mantiene el control republicano en este distrito clave del Senado estatal.
Los resultados no oficiales muestran que Brett Ligon ganó con una ventaja amplia sobre el demócrata Ron Angeletti.
Con el 100% de los centros reportando a las 10:45 p. m., Ligon obtuvo 26,068 votos, equivalentes al 75%.
Elección en Texas deja dominio republicano en el Senado
Brett Ligon Wins Texas Senate District Four Special Election https://t.co/OigK0XuBG4 via @Washington News Brief
Brett Ligon wins the Texas Senate District 4 special election, securing a strong Republican victory ahead of the next legislative cycle.
— DC Brief (@DCBrief_) May 3, 2026
Angeletti alcanzó 8,662 votos, representando el 25% del total, según USA Today.
En total, se emitieron 34,730 votos en los cinco condados que integran el distrito.
Durante toda la noche, Ligon mantuvo una ventaja sólida.
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Dos horas después del cierre de urnas, ya lideraba con el 75% de los votos.
Incluso en reportes tempranos, con apenas el 8.04% de casillas, su ventaja superaba el 76%.
El patrón se mantuvo constante conforme avanzó el conteo.
Elección especial tras renuncia en 2025
🔥HOLY CRAP! Republicans just scored a nearly 16-POINT overperformance in the Texas State Senate District 4 Special Election
Brett Ligon (R) DEFEATS Ron Angeletti (D), 75%-25%
Donald Trump won this seat by 34.2 points pic.twitter.com/AZPVd8i8Aa
— Triple R (@RaviRRana) May 3, 2026
El escaño quedó vacante en octubre de 2025.
El exsenador republicano Brandon Creighton renunció para convertirse en rector del Sistema Universitario de Texas Tech.
La elección especial se realizó para cubrir el resto del mandato, que concluye en enero de 2027.
En la boleta solo participaron dos candidatos: Brett Ligon y Ron Angeletti.
Una vez oficializados los resultados, Ligon representará a los votantes de Montgomery, Harris, Chambers, Jefferson y Galveston.
La ley de Texas establece que los resultados deben pasar por un proceso de escrutinio antes de ser oficiales.
Este proceso verifica que todas las papeletas válidas sean correctamente contabilizadas.
Resultados por condado y comportamiento electoral
Congratulations to Brett Ligon on winning the Special Election for Texas SD 4!
TLRPAC was proud to support his campaign and grateful to the voters who turned out to keep SD 4 in conservative hands.
Learn more about TLRPAC’s endorsed candidates: https://t.co/H74RLqUA4T pic.twitter.com/AVwJ9sVZ7Q
— TLRPAC (@TLRPAC) May 3, 2026
Dos condados reportaron el 100% de sus centros temprano en la noche.
Jefferson y Chambers completaron su conteo antes que el resto.
En Jefferson, Angeletti obtuvo el 67.16% de los 2,570 votos emitidos.
En Chambers, Ligon dominó con el 90.61% de los 2,300 votos.
Mientras tanto, Montgomery, Harris y Galveston continuaban reportando resultados durante la noche.
Con el 73.21% de votos contabilizados, Ligon mantenía el 75% frente al 25% de Angeletti.
El comportamiento general confirmó una ventaja consistente del candidato republicano.
Lo que sigue: Brett Ligon completará el mandato hasta 2027.
Sin embargo, volverá a enfrentarse a Ron Angeletti en noviembre de 2026.
Esa elección definirá un nuevo mandato completo de cuatro años en el Senado estatal.