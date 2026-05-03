Republicanos retienen escaño clave

Ligon gana con amplia ventaja

Elección especial define mandato

Los republicanos de Texas conservaron el escaño del Distrito 4 del Senado estatal con el candidato Brett Ligon, según resultados no oficiales.

El dato clave: la elección especial del sábado 2 de mayo definió quién ocupará el cargo hasta enero de 2027.

Por qué importa: el resultado mantiene el control republicano en este distrito clave del Senado estatal.

Los resultados no oficiales muestran que Brett Ligon ganó con una ventaja amplia sobre el demócrata Ron Angeletti.

Con el 100% de los centros reportando a las 10:45 p. m., Ligon obtuvo 26,068 votos, equivalentes al 75%.