Redibujan distritos en EE.UU.

Fallo impacta mapa electoral

Estados buscan ventaja política Los estados de Tennessee y Alabama han iniciado movimientos para rediseñar sus distritos electorales de la Cámara de Representantes, tras un fallo reciente de la Corte Suprema que restringe el alcance de la Ley de Derechos Electorales. Estas acciones podrían alterar el equilibrio político en el Congreso y reflejan una carrera contrarreloj en varios estados antes de las próximas elecciones. Tennessee impulsa cambios para redefinir su mapa electoral Tennessee and Alabama are taking steps to redraw House maps after the Supreme Court narrowed the Voting Rights Act. https://t.co/Qt4cpnxBz2 — CBS News (@CBSNews) May 2, 2026

Segun CBS, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, convocó una sesión extraordinaria que comenzará el martes.

Lee señaló que los legisladores tienen la obligación de garantizar que los distritos reflejen la voluntad de los votantes. También afirmó que cualquier cambio debe implementarse lo antes posible. El estado tiene elecciones primarias programadas para el 6 de agosto. Sin embargo, el plazo para el registro de candidatos ya cerró en marzo. La senadora republicana Marsha Blackburn ha presionado para rediseñar los distritos.

Su propuesta busca dar ventaja a los republicanos en los nueve distritos del estado. TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia fin de hostilidades con Irán y desata debate en el Congreso Esto incluiría dividir el distrito del área de Memphis. Actualmente, ese distrito está representado por el demócrata Steve Cohen. El presidente Donald Trump también ha presionado para modificar el mapa electoral.

El objetivo es otorgar a los republicanos un escaño adicional. Alabama se prepara para posibles cambios y elecciones especiales En Alabama, la gobernadora Kay Ivey convocó una sesión extraordinaria que comenzará el lunes. El objetivo es preparar al estado ante posibles cambios en el mapa electoral. Ivey indicó que buscan estar listos si los tribunales permiten modificaciones a tiempo. Las primarias estatales están programadas para el 19 de mayo.

El plazo para candidaturas finalizó en enero. El estado enfrenta una situación compleja por litigios previos. En 2023, la Corte Suprema determinó que el mapa electoral violaba la Ley de Derechos Electorales. Posteriormente, un panel de jueces rechazó otro mapa propuesto. Un experto designado rediseñó el mapa, creando dos distritos con significativa población afroamericana.

Ambos distritos están actualmente controlados por demócratas. Ivey busca regresar al mapa de 2023 si los tribunales lo permiten. Fallo de la Corte Suprema impacta a varios estados La situación se originó tras una decisión del Tribunal Supremo en el caso Louisiana contra Callais. En un fallo de 6 a 3, el tribunal anuló un mapa electoral de Luisiana. El argumento fue que se había dado un peso excesivo a la raza en la delimitación de distritos.

La decisión restringe una parte clave de la Ley de Derechos Electorales de 1965. Ahora, solo se considerarán violaciones cuando exista evidencia clara de discriminación intencional. Esto ha abierto la puerta a rediseños en varios estados del sur. Luisiana suspendió sus primarias para permitir ajustes en su mapa electoral. Otros estados también han reaccionado ante el fallo.

Misisipi planea una sesión especial para rediseñar distritos judiciales. Florida ya había iniciado cambios para favorecer al Partido Republicano. Texas, California, Misuri, Carolina del Norte y Virginia también han realizado ajustes recientes. Estas acciones reflejan una tendencia creciente de redistribución de distritos a mitad de década. El objetivo es influir en las elecciones de medio mandato de 2026.