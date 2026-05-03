Proponen voto a no ciudadanos

Debate electoral en aumento

Iniciativa en Los Ángeles Un concejal de Los Ángeles busca abrir una nueva vía para que personas no ciudadanas participen en elecciones locales. La propuesta surge en medio del constante escrutinio sobre la seguridad electoral en Estados Unidos, según USA Today. El debate se da en un contexto de tensiones políticas sobre quién puede votar y bajo qué condiciones. Voto a no ciudadanos en Los Ángeles desata debate político WOW.. Democrats went from denying it to zero fks given.. LA Councilmember Hugo Soto-Martinez moves proposal to allow Illegal Aliens to vote in city elections pic.twitter.com/76mfFNgHWx

— Zeno Calhoun (@zenoc_oshits) May 3, 2026 Por qué importa: La iniciativa podría cambiar la forma en que comunidades inmigrantes participan en decisiones locales. También podría intensificar el debate nacional sobre el acceso al voto y la integridad electoral. Además, refleja una discusión más amplia sobre representación y derechos en ciudades con alta población inmigrante.

Propuesta busca incluir medida en boleta Amid national scrutiny, LA takes step toward noncitizen voting – USA TODAY https://t.co/CZ18G9QxfO — O (@O19928734) May 2, 2026 El concejal Hugo Soto-Martínez presentó una moción el 29 de abril para iniciar el proceso. El objetivo es incluir una medida en la boleta electoral de noviembre.

La propuesta no otorgaría de inmediato el derecho al voto a no ciudadanos. Si los votantes la aprueban, funcionarios locales tendrían que diseñar una ordenanza específica. TE PUEDE INTERESAR: Brett Ligon gana con el 75%: Elección en Texas deja claro el dominio republicano en el Senado Esa ordenanza definiría cómo funcionaría el voto para personas no ciudadanas. Según la oficina del concejal, el proceso sería gradual y requeriría pasos adicionales.

La moción plantea una reforma de los estatutos de la ciudad. Esto permitiría ampliar la participación en elecciones municipales y del distrito escolar. Argumento central: justicia y representación Soto-Martínez defendió la propuesta como una cuestión de justicia. “Para mí, se trata simplemente de una cuestión de justicia”, afirmó. El concejal recordó la experiencia de sus padres inmigrantes.

Explicó que trabajaron, pagaron impuestos y criaron a su familia sin poder votar durante años. Según su postura, la ciudad puede empoderar a su población inmigrante. Esto sería posible incluso sin cambiar las leyes federales de inmigración. La moción sostiene que los no ciudadanos están subrepresentados en decisiones locales. También señala que contribuyen económica y culturalmente a la ciudad.

El documento considera “imperativo” otorgarles derecho al voto en su lugar de residencia. Busca fomentar un electorado más representativo a nivel local. Debate nacional y precedentes similares Para votar en elecciones federales es obligatorio ser ciudadano estadounidense. Sin embargo, algunas zonas permiten el voto de no ciudadanos en elecciones locales. San Francisco es un ejemplo de este tipo de políticas.

Allí, ciertos no ciudadanos pueden votar en elecciones de la junta escolar. Aun así, existen advertencias sobre posibles riesgos. El sitio oficial indica que la información podría ser accesible para autoridades migratorias. Esto genera preocupaciones sobre consecuencias para quienes participen. El tema también se cruza con el debate nacional sobre fraude electoral.

El presidente Donald Trump ha realizado acusaciones sobre irregularidades en elecciones. En meses recientes, el tema ha sido objeto de acciones presidenciales y legislativas. Entre ellas, órdenes sobre registros electorales y voto por correo. También destaca la Ley SAVE America, enfocada en seguridad electoral. Esa ley busca impedir el voto de personas no ciudadanas.