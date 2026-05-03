Trump retirará tropas de Alemania

Tensiones con aliados europeos

Reducción militar significativa El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que planea retirar “mucho más de 5.000” militares estadounidenses de Alemania. El anuncio se dio en declaraciones a medios desde Florida, donde aseguró que la reducción será drástica. La decisión refleja tensiones con aliados europeos y podría impactar la presencia militar de EE.UU. en una región clave. Trump plantea reducción mayor a lo previsto El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que planea retirar «mucho más de 5.000» soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, en medio de sus críticas hacia los aliados europeos por su falta de apoyo en la guerra contra Iránhttps://t.co/0bbg05ZLOK — El Potosí (@elpotosinet) May 3, 2026



Segun la agencia EFE, trump aseguró que la retirada superará ampliamente los 5.000 soldados inicialmente mencionados. “Vamos a reducir drásticamente y vamos a recortar mucho más de 5.000”, declaró. El comentario surge después de que funcionarios del Pentágono adelantaran un retiro de aproximadamente 5.000 efectivos. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, habría ordenado esa reducción inicial. Según fuentes del Pentágono, el proceso se completaría en un periodo de seis a doce meses.

La medida responde a “necesidades y condiciones del teatro de operaciones”. Tensiones con Alemania y aliados europeos La decisión coincide con un aumento de tensiones entre la administración Trump y sus aliados europeos. Trump ha criticado a Europa por no apoyar a Estados Unidos en el conflicto contra Irán. TE PUEDE INTERESAR: Hombre cae en zona peligrosa y es rescatado bajo un puente en Washington Los comentarios también se interpretan como respuesta a declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz.

Merz acusó a Trump de haber sido “humillado” por Teherán durante negociaciones. El mandatario estadounidense respondió con reproches directos al líder alemán. Le sugirió enfocarse en “arreglar” su país y en poner fin a la guerra en Ucrania. También criticó su intervención en el conflicto con Irán. Presencia militar clave en Alemania Estados Unidos mantiene una presencia militar significativa en Alemania.

Más de 36.000 soldados en servicio activo están distribuidos en varias instalaciones. Entre ellas se encuentran la base aérea de Ramstein y el cuartel general en Wiesbaden. También destacan áreas de entrenamiento en Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera. Además, existen bases en Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart. Esta presencia ha sido clave para operaciones en Europa y otras regiones.