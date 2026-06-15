Vendedores y negocios en Los Ángeles enfrentan inseguridad y miedo por ICE durante mundial 2026

Los Ángeles quiere que MacArthur Park sea una de las postales comunitarias del Mundial 2026.

Sin embargo, comerciantes y vendedores de la zona aseguran que la realidad es muy distinta: las ventas siguen afectadas por la inseguridad y el temor a posibles operativos migratorios, incluso cuando miles de aficionados comienzan a llegar para seguir el torneo.

Por qué importa: El Mundial promete generar miles de millones de dólares en actividad económica para Los Ángeles, pero comerciantes de MacArthur Park cuestionan cuánto de ese beneficio llegará realmente a quienes dependen de las ventas diarias.

MacArthur Park se convierte en la vitrina latina del Mundial

Mientras las autoridades promueven el evento como una oportunidad económica para la ciudad, pequeños negocios y vendedores ambulantes afirman que problemas como la presencia de personas sin hogar, el consumo de drogas y el miedo generado por ICE continúan alejando clientes.

Como parte del programa municipal «Kick It in the Park», impulsado por la Alcaldía de Los Ángeles, MacArthur Park fue seleccionado como una de las sedes oficiales para la transmisión gratuita de partidos del Mundial.

Las autoridades esperan que las actividades atraigan a familias, residentes y visitantes durante las jornadas mundialistas. Para la ciudad, el evento representa una oportunidad para mostrar una imagen positiva de una zona que durante años ha enfrentado importantes desafíos sociales.

Mundial 2026 promete millones para Los Ángeles, pero la realidad genera dudas

Los Ángeles es una de las principales sedes del Mundial 2026 y las proyecciones oficiales anticipan una importante llegada de turistas, consumo en hoteles, restaurantes, transporte y comercios.