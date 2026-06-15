Vendedores y negocios en Los Ángeles enfrentan inseguridad y miedo por ICE durante mundial 2026
Publicado el15/06/2026 a las 07:20
Los Ángeles quiere que MacArthur Park sea una de las postales comunitarias del Mundial 2026.
- Sin embargo, comerciantes y vendedores de la zona aseguran que la realidad es muy distinta: las ventas siguen afectadas por la inseguridad y el temor a posibles operativos migratorios, incluso cuando miles de aficionados comienzan a llegar para seguir el torneo.
Por qué importa: El Mundial promete generar miles de millones de dólares en actividad económica para Los Ángeles, pero comerciantes de MacArthur Park cuestionan cuánto de ese beneficio llegará realmente a quienes dependen de las ventas diarias.
MacArthur Park se convierte en la vitrina latina del Mundial
Mientras las autoridades promueven el evento como una oportunidad económica para la ciudad, pequeños negocios y vendedores ambulantes afirman que problemas como la presencia de personas sin hogar, el consumo de drogas y el miedo generado por ICE continúan alejando clientes.
- Como parte del programa municipal «Kick It in the Park», impulsado por la Alcaldía de Los Ángeles, MacArthur Park fue seleccionado como una de las sedes oficiales para la transmisión gratuita de partidos del Mundial.
Las autoridades esperan que las actividades atraigan a familias, residentes y visitantes durante las jornadas mundialistas. Para la ciudad, el evento representa una oportunidad para mostrar una imagen positiva de una zona que durante años ha enfrentado importantes desafíos sociales.
Mundial 2026 promete millones para Los Ángeles, pero la realidad genera dudas
Los Ángeles es una de las principales sedes del Mundial 2026 y las proyecciones oficiales anticipan una importante llegada de turistas, consumo en hoteles, restaurantes, transporte y comercios.
Sin embargo, esa expectativa económica convive con problemas que siguen siendo visibles en distintos sectores de la ciudad.
- La crisis de personas sin hogar continúa siendo uno de los mayores desafíos urbanos de Los Ángeles, mientras que zonas como MacArthur Park han enfrentado durante años problemas relacionados con el consumo de drogas y la inseguridad.
- Durante la pandemia, el parque se convirtió en uno de los puntos más afectados por la crisis del fentanilo. Aunque las autoridades han impulsado programas de recuperación, muchos residentes aseguran que los cambios aún son limitados.
Comerciantes de Los Ángeles afirman que el miedo sigue alejando clientes
Para algunos vendedores, la preocupación no se limita a la seguridad.
- Una comerciante salvadoreña consultada por EFE aseguró que la presencia constante de operativos y agentes ha terminado afectando las ventas.
Según explicó, algunas personas evitan visitar el parque por la presencia de personas sin hogar, mientras que otras se sienten intimidadas cuando observan una fuerte presencia policial.
💸 Comerciantes de Los Ángeles esperan que aumenten las ventas durante el Mundial.https://t.co/YrMb74ufam
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) June 5, 2026
La situación se ha vuelto especialmente sensible después de las recientes redadas migratorias realizadas en distintas zonas de Los Ángeles.
- «A la gente le da miedo venir porque hay muchas personas sin hogar, pero cuando la gente ve a la policía también se asusta porque creen que es migración», explicó la vendedora a EFE.
Para quienes dependen de las ventas diarias, cualquier reducción en el flujo de visitantes se traduce directamente en menores ingresos.
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Vecinos esperan que los cambios no terminen con el Mundial
No todos están convencidos de que las mejoras serán permanentes.
Algunos residentes consultados por EFE consideran que gran parte de la atención actual responde a la llegada del Mundial y dudan que los esfuerzos se mantengan una vez termine el torneo.
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Aun así, otros vecinos ven en el fútbol una oportunidad para revitalizar la comunidad. Julio, un joven guatemalteco que frecuenta el parque para jugar fútbol, considera que este tipo de actividades pueden generar un impacto positivo entre los jóvenes y las familias.
Lo que viene: MacArthur Park se encuentra en un momento decisivo.
- Para vendedores y pequeños negocios, el verdadero éxito no dependerá únicamente de las celebraciones futbolísticas, sino de que el torneo se traduzca en más clientes, mayores ingresos y mejoras que permanezcan mucho después del último partido.