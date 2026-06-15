Se registra fuerte caída del dólar en México y Colombia hoy lunes 15/06
Publicado el15/06/2026 a las 04:39
El dólar arrancó la semana con una nueva caída en México y Colombia, mientras que en República Dominicana se mantuvo prácticamente sin cambios.
- Para millones de personas que envían remesas, cambian dinero o siguen de cerca el precio de la moneda estadounidense, los movimientos de este lunes reflejan una pérdida de fuerza frente a varias monedas de la región.
Por qué importa: Cuando el dólar baja, quienes reciben remesas suelen obtener menos dinero en moneda local por cada dólar enviado. También puede influir en los precios de algunos productos importados y en decisiones de ahorro o cambio de divisas.
México registra una fuerte caída del dólar
México fue uno de los países donde más se sintió el retroceso del dólar este lunes.
- De acuerdo con Banxico, el tipo de cambio se ubicó en 17.2067 pesos por dólar, una cifra inferior a la observada en jornadas recientes y que confirma la tendencia descendente que viene mostrando la moneda estadounidense.
- En el mercado cambiario, la moneda estadounidense se compra alrededor de 16.8858 pesos y se vende cerca de 17.4541 pesos.
- Mientras tanto, en Banco Azteca de Ciudad de México, el precio permaneció estable durante la jornada. La institución compra dólares en 16.40 pesos y los vende en 17.74 pesos.
La baja beneficia especialmente a quienes necesitan comprar dólares para viajes o pagos internacionales, ya que requieren menos pesos para adquirir la misma cantidad de moneda estadounidense.
El dólar sigue bajando en Colombia
La caída del dólar también continúa en Colombia.
- Según los datos oficiales del Banco de la República, la tasa de referencia se ubicó este lunes en 3.475,785 pesos colombianos por dólar, uno de los niveles más bajos observados recientemente.
El movimiento confirma la pérdida de valor que ha mostrado la moneda estadounidense durante las últimas semanas frente al peso colombiano.
- Para quienes realizan operaciones en efectivo, las casas de cambio de Bogotá manejan cifras diferentes a la referencia oficial. Actualmente compran dólares alrededor de 3.590 pesos y los venden cerca de 3.700 pesos.
Aunque la diferencia entre la tasa oficial y el precio de las casas de cambio es habitual, ambas referencias muestran la misma dirección: el dólar sigue cediendo terreno en el mercado colombiano.
En República Dominicana se mantiene estable el dólar
A diferencia de México y Colombia, el panorama fue mucho más tranquilo en República Dominicana.
Los datos divulgados por el Banco Central indican que el dólar prácticamente no registró cambios relevantes respecto a jornadas anteriores.
- La moneda estadounidense se compra en 58.8964 pesos dominicanos y se vende en 59.3057 pesos dominicanos.
La estabilidad ofrece previsibilidad para quienes realizan pagos en dólares o reciben remesas regularmente, ya que evita cambios bruscos en el valor del dinero recibido o intercambiado.
Aunque el dólar sigue siendo una referencia importante para la economía dominicana, la jornada de este lunes estuvo marcada por movimientos mínimos.
La región observa una moneda estadounidense más débil esta semana
El inicio de semana deja una fotografía clara en buena parte de América Latina: el dólar perdió fuerza en México y Colombia, mientras que en República Dominicana se mantuvo estable.
Para consumidores, viajeros y familias que dependen de remesas, estos cambios pueden tener efectos directos en el dinero que reciben o gastan cada día.
Lo que viene: Los próximos movimientos dependerán de factores económicos tanto en Estados Unidos como en cada país de la región.
Por ahora, la tendencia más visible es la misma que se observa desde hace varios días: el dólar continúa retrocediendo frente a algunas de las principales monedas latinoamericanas.