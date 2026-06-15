Se registra fuerte caída del dólar en México y Colombia hoy lunes 15/06

El dólar arrancó la semana con una nueva caída en México y Colombia, mientras que en República Dominicana se mantuvo prácticamente sin cambios.

Para millones de personas que envían remesas, cambian dinero o siguen de cerca el precio de la moneda estadounidense, los movimientos de este lunes reflejan una pérdida de fuerza frente a varias monedas de la región.

Por qué importa: Cuando el dólar baja, quienes reciben remesas suelen obtener menos dinero en moneda local por cada dólar enviado. También puede influir en los precios de algunos productos importados y en decisiones de ahorro o cambio de divisas.

México registra una fuerte caída del dólar

México fue uno de los países donde más se sintió el retroceso del dólar este lunes.

De acuerdo con Banxico, el tipo de cambio se ubicó en 17.2067 pesos por dólar , una cifra inferior a la observada en jornadas recientes y que confirma la tendencia descendente que viene mostrando la moneda estadounidense.

, una cifra inferior a la observada en jornadas recientes y que confirma la tendencia descendente que viene mostrando la moneda estadounidense. En el mercado cambiario , la moneda estadounidense se compra alrededor de 16.8858 pesos y se vende cerca de 17.4541 pesos.

, la moneda estadounidense se compra alrededor de 16.8858 pesos y se vende cerca de 17.4541 pesos. Mientras tanto, en Banco Azteca de Ciudad de México, el precio permaneció estable durante la jornada. La institución compra dólares en 16.40 pesos y los vende en 17.74 pesos.

La baja beneficia especialmente a quienes necesitan comprar dólares para viajes o pagos internacionales, ya que requieren menos pesos para adquirir la misma cantidad de moneda estadounidense.

El dólar sigue bajando en Colombia

La caída del dólar también continúa en Colombia.