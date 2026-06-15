Acuerdo EE.UU.-Irán impulsa caída del petróleo y abre la puerta a gasolina más barata

Los mercados reaccionan tras la reapertura de Ormuz. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán podría traer combustible más barato.

La posibilidad de pagar menos por la gasolina en los próximos meses volvió a tomar fuerza este fin de semana. Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo para poner fin a más de 100 días de conflicto y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, una noticia que provocó una caída inmediata en los precios del petróleo.

Según informó EFE, el presidente Donald Trump anunció el domingo que Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo que permitirá reabrir el estrecho de Ormuz. Por qué importa: El precio del petróleo influye directamente en el costo de la gasolina. Si el acuerdo se mantiene y el suministro mundial se normaliza, los consumidores estadounidenses podrían comenzar a ver precios más bajos en las estaciones de servicio durante las próximas semanas. El acuerdo que cambió el rumbo del mercado energético mundial Trump dio a conocer el acuerdo a través de Truth Social, donde aseguró que autorizaba la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento inmediato del bloqueo marítimo impuesto a Irán. «¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!», escribió el mandatario al anunciar el pacto. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> La noticia fue interpretada por los mercados como una señal de que una de las principales amenazas para el suministro energético mundial podría estar llegando a su fin. Durante más de tres meses, la guerra entre ambos países generó incertidumbre sobre el flujo de petróleo desde Medio Oriente, impulsando los precios del crudo y aumentando la preocupación por un posible impacto en la inflación global.

¿Por qué el estrecho de Ormuz es clave para EE.UU. y el mundo? Aunque muchas personas nunca han escuchado hablar de Ormuz, se trata de una de las rutas marítimas más importantes del planeta. 🇺🇸🇮🇷‼️ | Los precios del petróleo registraron una fuerte caída después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo de paz que incluye la reapertura del Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Los mercados reaccionaron con optimismo ante… pic.twitter.com/gD5Wb5L1TW — UHN Plus (@UHN_Plus) June 15, 2026 Por este paso circula cerca del 20% del petróleo que consume el mundo. Cuando existe riesgo de interrupciones en la zona, los precios suelen reaccionar rápidamente porque los compradores temen una reducción de la oferta disponible. Durante el conflicto, las restricciones al tránsito marítimo y la incertidumbre sobre posibles ataques mantuvieron la presión sobre el mercado energético. Ahora, la expectativa es justamente la contraria: que vuelva a fluir más petróleo hacia los mercados internacionales. El petróleo responde con fuertes caídas en las últimas horas La reacción fue inmediata: Tras conocerse el acuerdo, los principales indicadores del petróleo registraron descensos significativos debido a que los inversionistas comenzaron a anticipar una mayor disponibilidad de crudo en el mercado. La caída refleja un cambio de percepción: Hace apenas unas semanas, los operadores temían una prolongación del conflicto y nuevas interrupciones en el suministro. Hoy, el foco está puesto en una eventual recuperación de las exportaciones y en una reducción de los riesgos geopolíticos. Para los mercados, la paz vale dinero. Y en este caso, se tradujo rápidamente en menores precios del petróleo.

Más petróleo iraní podría regresar al mercado Uno de los elementos más importantes del acuerdo es el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes. Esto podría facilitar el regreso gradual de las exportaciones de petróleo de Irán, aumentando la cantidad de crudo disponible para compradores de distintas regiones del mundo. Sin embargo, la normalización no ocurrirá de un día para otro. Los analistas siguen atentos a factores como la seguridad marítima, la logística de transporte y la capacidad de producción iraní después de más de tres meses de conflicto. La gasolina en Estados Unidos podría comenzar a aliviarse Para los consumidores estadounidenses, esta es la parte más importante de la historia. Cuando baja el petróleo, la gasolina suele seguir el mismo camino, aunque con cierto retraso. Las refinerías, distribuidores y estaciones de servicio necesitan tiempo para reflejar los cambios en los costos internacionales.

Si la tendencia actual se mantiene, los conductores podrían comenzar a ver precios más bajos durante el verano. Esto sería especialmente relevante en un contexto en el que muchos hogares siguen enfrentando altos costos en combustible, alimentos y otros gastos cotidianos. La reducción no sería inmediata ni uniforme en todo el país, pero el nuevo escenario es considerablemente más favorable que el que existía durante las semanas más intensas del conflicto.

No todo está resuelto: los riesgos que siguen presentes en este conflicto Pese al optimismo inicial, todavía existen interrogantes. Los mercados seguirán observando si ambas partes cumplen los compromisos anunciados y si la reapertura de Ormuz se desarrolla sin incidentes. También persisten riesgos relacionados con la seguridad regional, posibles desacuerdos políticos y la velocidad con que Irán pueda recuperar plenamente sus exportaciones. Cualquier contratiempo podría frenar la caída de los precios o incluso provocar nuevas alzas. Lo que esperan los analistas para el resto del año Las previsiones actuales apuntan a un escenario más favorable para los consumidores si el acuerdo se mantiene vigente. 🔴 DW Noticias 14 de junio: EE. UU. e Irán anuncian fin «permanente» de las operaciones militares El viceministro de asuntos exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró en la noche del domingo que el acuerdo con Estados Unidos pone «fin inmediatamente a la guerra» y a las… pic.twitter.com/fVWnDZ5YAB — DW Español (@dw_espanol) June 14, 2026