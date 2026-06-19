Jubilados atentos al último pago del Seguro Social de junio: fecha y beneficiarios

El calendario de pagos del Seguro Social de junio entra en su recta final.

La Administración del Seguro Social (SSA) enviará la próxima semana el último depósito correspondiente a este mes, un pago esperado por miles de jubilados que dependen de estos recursos para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentos y medicamentos.

Por qué importa: el cheque mensual del Seguro Social representa una de sus principales fuentes de ingresos.

Con los costos de vida todavía elevados, conocer la fecha exacta del depósito ayuda a planificar gastos esenciales como vivienda, alimentos, servicios públicos y medicamentos.

El último pago del Seguro Social de junio llegará el miércoles 24

Según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), el próximo miércoles 24 de junio se realizará la última ronda de pagos correspondiente al mes.

Este depósito está dirigido exclusivamente a jubilados y beneficiarios nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes .

. Los fondos serán enviados mediante depósito directo o a través del método de pago registrado por cada beneficiario ante la agencia federal.

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Mientras llega el último pago de junio, muchos beneficiarios también siguen de cerca las proyecciones sobre el próximo ajuste por costo de vida, conocido como COLA.