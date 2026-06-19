Jubilados atentos al último pago del Seguro Social de junio: fecha y beneficiarios
Publicado el19/06/2026 a las 05:49
El calendario de pagos del Seguro Social de junio entra en su recta final.
- La Administración del Seguro Social (SSA) enviará la próxima semana el último depósito correspondiente a este mes, un pago esperado por miles de jubilados que dependen de estos recursos para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentos y medicamentos.
Por qué importa: el cheque mensual del Seguro Social representa una de sus principales fuentes de ingresos.
Con los costos de vida todavía elevados, conocer la fecha exacta del depósito ayuda a planificar gastos esenciales como vivienda, alimentos, servicios públicos y medicamentos.
El último pago del Seguro Social de junio llegará el miércoles 24
Según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), el próximo miércoles 24 de junio se realizará la última ronda de pagos correspondiente al mes.
- Este depósito está dirigido exclusivamente a jubilados y beneficiarios nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.
- Los fondos serán enviados mediante depósito directo o a través del método de pago registrado por cada beneficiario ante la agencia federal.
La inflación podría impulsar un aumento récord del SSA en 2027
Mientras llega el último pago de junio, muchos beneficiarios también siguen de cerca las proyecciones sobre el próximo ajuste por costo de vida, conocido como COLA.
- Diversos análisis citados por medios especializados indican que el aumento anual de los beneficios podría alcanzar hasta un 4,7% en 2027 si la inflación continúa avanzando al ritmo actual. De confirmarse, sería un incremento superior al observado en años recientes.
- Además, algunos estudios también señalan que los jubilados necesitarían aproximadamente 94 dólares adicionales al mes para mantener el mismo poder adquisitivo frente al incremento de precios registrado actualmente.
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Cómo consultar el monto exacto del depósito
La Administración del Seguro Social recomienda a los beneficiarios utilizar la plataforma My Social Security para consultar información personalizada sobre sus pagos.
- A través de esta cuenta en línea es posible revisar el historial de beneficios, verificar los depósitos programados y actualizar información relacionada con los métodos de pago.
La herramienta también permite acceder a diversos servicios sin necesidad de acudir a una oficina física de la agencia, facilitando la gestión de trámites y consultas para millones de beneficiarios.
Lo que viene: Tras el pago programado para el 24 de junio, la SSA comenzará el calendario de depósitos correspondiente a julio.
Mientras tanto, la atención de muchos jubilados seguirá centrada no solo en la llegada de sus próximos cheques, sino también en las proyecciones sobre futuros aumentos que podrían ayudar a compensar el impacto de la inflación en sus finanzas.