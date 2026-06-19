El dólar sube en México y Colombia hoy: Se rompe la racha semanal
Publicado el19/06/2026 a las 03:37
Después de varios días de caídas, el dólar dio señales de recuperación este viernes 19 de junio en México y Colombia.
- En cambio, en República Dominicana ocurrió lo contrario: la moneda estadounidense registró una ligera baja por primera vez en la semana.
Por qué importa: El precio del dólar influye directamente en viajes, compras internacionales, envíos de dinero y algunos productos importados que forman parte del gasto diario de millones de personas en la región.
El dólar sube en México y rompe la tendencia
Por primera vez en la semana, el precio oficial del dólar mostró una recuperación en México.
- De acuerdo con datos de Banxico, el tipo de cambio se ubicó este viernes en 17.3688 pesos por dólar, un nivel superior al registrado en jornadas anteriores.
- En el mercado cambiario, las operaciones muestran precios de 16.9875 pesos a la compra y 17.5829 pesos a la venta.
- Mientras tanto, Banco Azteca mantiene una diferencia más amplia entre compra y venta. Este viernes ofrece el dólar en 16.35 pesos a la compra y 17.99 pesos a la venta.
Aunque el movimiento es leve, marca un cambio de rumbo después de varios días consecutivos en los que el dólar había perdido valor frente al peso mexicano.
En Colombia se registra un nuevo aumento del dólar
La moneda estadounidense también avanzó en Colombia.
- Según el Banco de la República, la tasa oficial para este viernes se ubicó en 3.459,794 pesos colombianos por dólar, superando el nivel reportado en la jornada anterior.
- Sin embargo, en las casas de cambio de Bogotá se compra a 3.580 pesos y se vende cerca de 3.700 pesos.
Para quienes reciben remesas, realizan compras internacionales o tienen gastos vinculados al dólar, estos movimientos suelen ser un indicador importante para decidir cuándo realizar operaciones de cambio.
República Dominicana ve una ligera caída del dólar hoy
A diferencia de México y Colombia, República Dominicana registró una pequeña corrección a la baja.
- Datos del Banco Central muestran que el dólar se cotiza este viernes en 58.1129 pesos dominicanos a la compra y 58.7587 pesos a la venta.
La reducción es leve, pero rompe la tendencia alcista que había predominado durante los días previos.
En términos prácticos, los cambios son pequeños para la mayoría de las personas. Sin embargo, quienes realizan transferencias internacionales, reciben remesas o tienen pagos vinculados al dólar suelen seguir de cerca estas variaciones diarias.
Los movimientos siguen siendo «ligeros»
A pesar de las diferencias entre los tres países, el panorama general muestra cambios relativamente contenidos.
- México recuperó parte del terreno perdido durante la semana, Colombia sumó una nueva subida y República Dominicana registró una leve corrección.
Lo que viene: Los mercados estarán atentos a nuevos datos económicos y a las decisiones de política monetaria que puedan influir en el comportamiento del dólar durante los próximos días.