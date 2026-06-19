El dólar sube en México y Colombia hoy: Se rompe la racha semanal

Después de varios días de caídas, el dólar dio señales de recuperación este viernes 19 de junio en México y Colombia.

En cambio, en República Dominicana ocurrió lo contrario: la moneda estadounidense registró una ligera baja por primera vez en la semana.

Por qué importa: El precio del dólar influye directamente en viajes, compras internacionales, envíos de dinero y algunos productos importados que forman parte del gasto diario de millones de personas en la región.

El dólar sube en México y rompe la tendencia

Por primera vez en la semana, el precio oficial del dólar mostró una recuperación en México.

De acuerdo con datos de Banxico, el tipo de cambio se ubicó este viernes en 17.3688 pesos por dólar , un nivel superior al registrado en jornadas anteriores.

, un nivel superior al registrado en jornadas anteriores. En el mercado cambiario , las operaciones muestran precios de 16.9875 pesos a la compra y 17.5829 pesos a la venta.

, las operaciones muestran precios de 16.9875 pesos a la compra y 17.5829 pesos a la venta. Mientras tanto, Banco Azteca mantiene una diferencia más amplia entre compra y venta. Este viernes ofrece el dólar en 16.35 pesos a la compra y 17.99 pesos a la venta.

Aunque el movimiento es leve, marca un cambio de rumbo después de varios días consecutivos en los que el dólar había perdido valor frente al peso mexicano.

En Colombia se registra un nuevo aumento del dólar

La moneda estadounidense también avanzó en Colombia.