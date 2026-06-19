Nueva ley recorta salario de jornaleros con visas H-2A a $11,09
Miles de trabajadores agrícolas temporales podrían ver un gran recorte en sus ingresos este año debido a cambios en el programa de visas H-2A. Una nueva metodología salarial aplicada por el Departamento de Trabajo modificó la forma en que se calculan los pagos mínimos para estos empleados, generando preocupación entre organizaciones que representan a trabajadores […]
Publicado el19/06/2026 a las 06:25
Miles de trabajadores agrícolas temporales podrían ver un gran recorte en sus ingresos este año debido a cambios en el programa de visas H-2A.
- Una nueva metodología salarial aplicada por el Departamento de Trabajo modificó la forma en que se calculan los pagos mínimos para estos empleados, generando preocupación entre organizaciones que representan a trabajadores del sector agrícola.
- Los cambios ya están vigentes y tienen un impacto particularmente relevante en Carolina del Norte, uno de los estados que más depende de la mano de obra contratada mediante este programa.
Por qué importa: El programa H-2A es una de las principales vías utilizadas por productores agrícolas para contratar trabajadores temporales extranjeros.
- Los cambios salariales afectan directamente el dinero que reciben miles de jornaleros y podrían modificar las condiciones laborales dentro de la industria agrícola.
El nuevo cálculo reduce los salarios en Carolina del Norte
La nueva norma provisional del Departamento de Trabajo modificó la metodología utilizada para determinar los salarios mínimos aplicables a los trabajadores contratados bajo el programa H-2A.
- Como resultado, la mayoría de los empleadores agrícolas de Carolina del Norte pagarán una tarifa base de 12.69 dólares por hora para los trabajadores clasificados dentro del Nivel de Habilidad I.
- Sin embargo, la regulación también incorpora un mecanismo denominado Ajuste de Compensación Adverso (ACA), relacionado con los costos de vivienda. En la práctica, este ajuste reduce la tarifa aplicable en Carolina del Norte hasta 11.09 dólares por hora.
Según la información disponible, esta reducción representa un ahorro importante para muchos empleadores agrícolas en comparación con el esquema salarial utilizado anteriormente.
Empleadores obtienen un alivio en costos laborales
La implementación de la nueva metodología salarial produjo reducciones en los costos de contratación para numerosas explotaciones agrícolas que dependen de trabajadores temporales.
- En Carolina del Norte, el nuevo esquema representa un ahorro cercano al 31% frente al salario utilizado como referencia en 2024, según los datos asociados a la normativa.
La administración Trump impulsó diversas modificaciones relacionadas con el programa H-2A con el objetivo de simplificar los procesos para los empleadores, reducir costos y actualizar los mecanismos utilizados para determinar los salarios.
- Los cambios han sido recibidos de manera favorable por algunos sectores agrícolas que argumentan que los costos laborales representan uno de los mayores desafíos para la competitividad del sector.
También cambian las reglas para trabajadores especializados
La normativa introduce diferencias salariales dependiendo del tipo de trabajo desempeñado por cada empleado.
- A partir de ahora, se establecen distintos niveles de cualificación laboral y se aplican tarifas específicas para trabajadores que realizan funciones especializadas durante la mayor parte de su contrato.
- Entre los puestos mencionados se encuentran operadores de maquinaria agrícola, conductores de camiones, cocineros encargados de atender a trabajadores agrícolas y mecánicos.
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Cómo verificar si recibes el salario correcto
La normativa vigente establece un mecanismo de protección para los trabajadores.
- Cuando un empleado reciba su pago semanal, debe dividir el total recibido entre el número de horas trabajadas durante ese período.
- Si el resultado es inferior a 11.09 dólares por hora, el empleador está obligado a cubrir la diferencia correspondiente.
Esta disposición busca garantizar que los trabajadores reciban al menos la tarifa mínima establecida bajo las nuevas reglas.
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La batalla legal apenas comienza
Los cambios no están exentos de controversia.
- Diversas organizaciones que representan a trabajadores agrícolas presentaron una demanda cuestionando la legalidad de la nueva metodología implementada por el Departamento de Trabajo.
Como resultado, todavía existe la posibilidad de que en los próximos meses se publiquen modificaciones adicionales a través de una regulación definitiva o que los tribunales determinen que algunas de las medidas actuales no pueden mantenerse.
Lo que viene: Las futuras decisiones regulatorias o judiciales podrían definir si el esquema actual permanece vigente o si vuelve a modificarse en los próximos meses.