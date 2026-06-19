Nueva ley recorta salario de jornaleros con visas H-2A a $11,09

Miles de trabajadores agrícolas temporales podrían ver un gran recorte en sus ingresos este año debido a cambios en el programa de visas H-2A.

Una nueva metodología salarial aplicada por el Departamento de Trabajo modificó la forma en que se calculan los pagos mínimos para estos empleados, generando preocupación entre organizaciones que representan a trabajadores del sector agrícola.

Los cambios ya están vigentes y tienen un impacto particularmente relevante en Carolina del Norte, uno de los estados que más depende de la mano de obra contratada mediante este programa.

Por qué importa: El programa H-2A es una de las principales vías utilizadas por productores agrícolas para contratar trabajadores temporales extranjeros.

Los cambios salariales afectan directamente el dinero que reciben miles de jornaleros y podrían modificar las condiciones laborales dentro de la industria agrícola.

El nuevo cálculo reduce los salarios en Carolina del Norte

La nueva norma provisional del Departamento de Trabajo modificó la metodología utilizada para determinar los salarios mínimos aplicables a los trabajadores contratados bajo el programa H-2A.

Como resultado, la mayoría de los empleadores agrícolas de Carolina del Norte pagarán una tarifa base de 12.69 dólares por hora para los trabajadores clasificados dentro del Nivel de Habilidad I .

para los trabajadores clasificados dentro del . Sin embargo, la regulación también incorpora un mecanismo denominado Ajuste de Compensación Adverso (ACA), relacionado con los costos de vivienda. En la práctica, este ajuste reduce la tarifa aplicable en Carolina del Norte hasta 11.09 dólares por hora.

Según la información disponible, esta reducción representa un ahorro importante para muchos empleadores agrícolas en comparación con el esquema salarial utilizado anteriormente.

Empleadores obtienen un alivio en costos laborales