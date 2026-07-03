Trump llama “ridícula” la relación con la OTAN
Publicado el03/07/2026 a las 10:44
- Trump arremete contra OTAN
- Exige mayor reciprocidad europea
- Cumbre clave en Ankara
Donald Trump volvió a cuestionar la relación entre Estados Unidos y la OTAN a pocos días de la próxima cumbre de la alianza.
El presidente aseguró que el vínculo actual no es recíproco y sostuvo que Washington asume una carga desproporcionada frente a otros miembros.
Por qué importa: Las declaraciones llegan en un momento clave para la OTAN, cuando los 32 países miembros se preparan para reunirse y discutir, entre otros temas, el gasto en defensa.
Donald Trump afirmó el jueves que es «ridículo» que Estados Unidos continúe manteniendo una relación que calificó como «unilateral» con la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Trump y la OTAN: ¿por qué volvió a lanzar duras críticas?
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El mandatario publicó su mensaje en Truth Social, donde cuestionó el compromiso de los aliados con Washington.
«¡¡¡No estuvieron para nosotros!!!», escribió Trump.
Además, aseguró que la relación entre Estados Unidos y la OTAN «no es recíproca».
Sus declaraciones se producen a menos de una semana de la cumbre de la alianza.
El encuentro reunirá a los 32 Estados miembros entre el 7 y el 8 de julio en Ankara.
Las críticas de Trump mantienen una línea que ha repetido en distintas ocasiones sobre el papel de los socios europeos dentro del bloque militar.
La postura de Trump sobre el gasto en defensa
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Trump ha criticado de manera reiterada a varios aliados europeos por la forma en que respondieron a la guerra contra Irán.
Según el mandatario, diversos países limitaron el uso de sus bases militares para las fuerzas estadounidenses.
Esa situación ha servido como uno de los principales argumentos para exigir una mayor participación europea en asuntos de defensa.
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Trump también ha insistido en que Europa debe asumir un papel mucho más relevante en su propia seguridad.
Mientras mantiene esa postura, Washington ya ha comenzado a reducir algunos de sus compromisos.
En su publicación del jueves, el presidente acompañó su mensaje con un gráfico.
En él comparó el volumen del gasto militar de los miembros de la OTAN, según Efe.
Según ese gráfico, Estados Unidos invierte considerablemente más que varios de los demás países de la alianza.
La publicación buscó reforzar su argumento de que el esfuerzo financiero estadounidense supera ampliamente al de otros socios.
La próxima cumbre llega con el gasto militar en el centro
El debate sobre el financiamiento de la OTAN ha ganado peso durante los últimos meses.
Bajo la presión ejercida por Washington, los líderes de la alianza alcanzaron un acuerdo el año pasado.
Ese compromiso contempla elevar el gasto en defensa hasta el equivalente al 5% del producto interno bruto para el año 2035.
La medida busca incrementar la capacidad militar de los países miembros.
También responde a las exigencias planteadas desde Estados Unidos sobre una distribución más equilibrada de las responsabilidades.
La próxima reunión de la OTAN se celebrará entre el 7 y el 8 de julio.
La sede del encuentro será Ankara.
Ahí participarán los representantes de los 32 países que integran la alianza.
Las recientes declaraciones de Trump colocan nuevamente sobre la mesa el debate acerca del nivel de compromiso financiero y militar de cada integrante.
El presidente volvió a insistir en que la relación debe ser recíproca y que Europa debe asumir una mayor responsabilidad dentro de la organización.
La cumbre se desarrollará con ese tema como uno de los principales puntos de atención.