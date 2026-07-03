Trump llama “ridícula” la relación con la OTAN

Trump arremete contra OTAN

Exige mayor reciprocidad europea

Cumbre clave en Ankara

Donald Trump volvió a cuestionar la relación entre Estados Unidos y la OTAN a pocos días de la próxima cumbre de la alianza.

El presidente aseguró que el vínculo actual no es recíproco y sostuvo que Washington asume una carga desproporcionada frente a otros miembros.

Por qué importa: Las declaraciones llegan en un momento clave para la OTAN, cuando los 32 países miembros se preparan para reunirse y discutir, entre otros temas, el gasto en defensa.

Donald Trump afirmó el jueves que es «ridículo» que Estados Unidos continúe manteniendo una relación que calificó como «unilateral» con la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Trump y la OTAN: ¿por qué volvió a lanzar duras críticas?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por euronews español (@euronewses)

El mandatario publicó su mensaje en Truth Social, donde cuestionó el compromiso de los aliados con Washington.

«¡¡¡No estuvieron para nosotros!!!», escribió Trump.

Además, aseguró que la relación entre Estados Unidos y la OTAN «no es recíproca».

Sus declaraciones se producen a menos de una semana de la cumbre de la alianza.

El encuentro reunirá a los 32 Estados miembros entre el 7 y el 8 de julio en Ankara.

Las críticas de Trump mantienen una línea que ha repetido en distintas ocasiones sobre el papel de los socios europeos dentro del bloque militar.