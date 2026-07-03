Trump habría frenado el regreso de María Corina Machado a Venezuela, revela informe del WSJ
Publicado el03/07/2026 a las 07:17
- Trump habría frenado regreso.
- Machado buscó volver.
- Crece tensión política.
El Gobierno del presidente Donald Trump habría intervenido para impedir que la líder opositora venezolana María Corina Machado regresara a Venezuela tras los devastadores terremotos registrados en el país, según una investigación publicada por The Wall Street Journal.
De acuerdo con el reporte, funcionarios estadounidenses concluyeron que el retorno de la activista podía desencadenar una nueva crisis política en un momento especialmente delicado para Venezuela, que continúa enfrentando las consecuencias humanitarias del doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio.
La información señala que Machado había comenzado un viaje desde Estados Unidos con destino a Curazao en un avión privado.
Sin embargo, la aeronave fue obligada a regresar cuando autoridades estadounidenses determinaron que la dirigente opositora pretendía ingresar posteriormente a territorio venezolano.
El diario estadounidense cita fuentes con conocimiento directo de los hechos.
Según esas versiones, Washington consideró que el plan podía alterar la estrategia política que mantiene actualmente con el Gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
El supuesto bloqueo de Washington habría cambiado los planes de Machado
Siempre según la publicación, María Corina Machado llevaba varios meses preparando un eventual regreso.
Su intención habría sido reactivar la presión política para impulsar nuevas elecciones en Venezuela.
Esto ocurriría después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, ordenada por Donald Trump a principios de año.
Este jueves, el mandatario estadounidense aseguró públicamente que la relación entre Washington y la administración de Delcy Rodríguez es «excelente».
El informe añade que personas cercanas a la Casa Blanca transmitieron un mensaje directo a Machado.
La advertencia, según las fuentes consultadas, era que un regreso sin coordinación podría poner en riesgo el respaldo político de Trump.
Además, le habrían indicado que esa decisión también podría complicar la estrategia estadounidense hacia Venezuela.
Siempre según The Wall Street Journal, eso terminaría retrasando aún más la posibilidad de convocar elecciones.
Machado habría intentado regresar por una segunda ruta
Tras el primer intento frustrado, la dirigente opositora habría buscado otra alternativa.
El diario sostiene que Machado viajó posteriormente a Panamá con la intención de continuar hacia Venezuela.
No obstante, Copa Airlines habría rechazado transportarla.
Fuentes anónimas citadas por la publicación afirman que la aerolínea temía posibles represalias del Gobierno venezolano.
Desde Ciudad de Panamá, Machado denunció públicamente una situación distinta.
La líder opositora aseguró que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su retorno.
Además, sostuvo que considera «inaplazable» regresar a Venezuela para «enfrentar juntos esta catástrofe».
En esa declaración no hizo referencia a la supuesta presión ejercida por la administración estadounidense.
Axios asegura que funcionarios criticaron el momento elegido
El medio estadounidense Axios también publicó información relacionada con el caso.
Según ese portal, integrantes del Gobierno de Trump consideran que los intentos de regreso de Machado representan un acto de «oportunismo político grotesco» tras la tragedia provocada por los terremotos.
Los sismos han dejado, de acuerdo con las cifras citadas, al menos 2.595 personas fallecidas.
También se reportan miles de heridos y fuertes afectaciones a la infraestructura nacional.
La emergencia ha retrasado los planes de reformas políticas y el eventual proceso electoral.
El contexto ha llevado a Washington a priorizar la estabilidad institucional sobre nuevas tensiones políticas, según las versiones difundidas por ambos medios estadounidenses.
La relación entre Trump y el nuevo Gobierno venezolano genera críticas
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Desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Donald Trump ha expresado públicamente su respaldo al Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.
La exvicepresidenta del anterior mandatario ha aceptado acuerdos comerciales, mineros y petroleros impulsados por Washington.
Trump también ha sostenido que Venezuela funciona actualmente como un Gobierno tutelado por Estados Unidos.
Además, ha afirmado que la explotación y exportación de petróleo atraviesa uno de sus mejores momentos.
Sin embargo, el mandatario no ha profundizado sobre el posible impacto económico que los recientes terremotos podrían generar en el país sudamericano.
Mientras tanto, organizaciones opositoras venezolanas radicadas en Estados Unidos mantienen una postura crítica frente a la política de la Casa Blanca.
Estos grupos exigen que Trump modifique su relación con la administración de Delcy Rodríguez.
También cuestionan que Washington se declare «complacido» con las labores de reconstrucción posteriores al doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.
Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni María Corina Machado han emitido comentarios públicos específicos para responder a la información publicada por The Wall Street Journal sobre la supuesta presión para impedir su regreso a Venezuela.
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FUENTE: Swissinfo / Yahoo