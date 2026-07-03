Trump habría frenado el regreso de María Corina Machado a Venezuela, revela informe del WSJ

Trump habría frenado regreso.

Machado buscó volver.

Crece tensión política.

El Gobierno del presidente Donald Trump habría intervenido para impedir que la líder opositora venezolana María Corina Machado regresara a Venezuela tras los devastadores terremotos registrados en el país, según una investigación publicada por The Wall Street Journal.

De acuerdo con el reporte, funcionarios estadounidenses concluyeron que el retorno de la activista podía desencadenar una nueva crisis política en un momento especialmente delicado para Venezuela, que continúa enfrentando las consecuencias humanitarias del doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio.

La información señala que Machado había comenzado un viaje desde Estados Unidos con destino a Curazao en un avión privado.

Sin embargo, la aeronave fue obligada a regresar cuando autoridades estadounidenses determinaron que la dirigente opositora pretendía ingresar posteriormente a territorio venezolano.

El diario estadounidense cita fuentes con conocimiento directo de los hechos.

Según esas versiones, Washington consideró que el plan podía alterar la estrategia política que mantiene actualmente con el Gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El supuesto bloqueo de Washington habría cambiado los planes de Machado

Siempre según la publicación, María Corina Machado llevaba varios meses preparando un eventual regreso.

Su intención habría sido reactivar la presión política para impulsar nuevas elecciones en Venezuela.

Esto ocurriría después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, ordenada por Donald Trump a principios de año.

Este jueves, el mandatario estadounidense aseguró públicamente que la relación entre Washington y la administración de Delcy Rodríguez es «excelente».

El informe añade que personas cercanas a la Casa Blanca transmitieron un mensaje directo a Machado.

La advertencia, según las fuentes consultadas, era que un regreso sin coordinación podría poner en riesgo el respaldo político de Trump.

Además, le habrían indicado que esa decisión también podría complicar la estrategia estadounidense hacia Venezuela.

Siempre según The Wall Street Journal, eso terminaría retrasando aún más la posibilidad de convocar elecciones.