Trump apuesta por más arrestos de inmigrantes en lugares de trabajo

La administración del presidente Donald Trump prepara una nueva estrategia para incrementar los operativos migratorios en centros de trabajo con el objetivo de aumentar el número de arrestos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

De acuerdo con un reporte de CNN, el plan contempla una mayor participación de distintas agencias federales y busca reforzar las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sectores donde históricamente existe una alta presencia de trabajadores inmigrantes.

Redadas en lugares de trabajo

Las nuevas acciones estarían enfocadas en industrias como la construcción, agricultura, manufactura y servicios sanitarios, donde la mano de obra inmigrante representa una parte importante de la fuerza laboral.

Según las fuentes consultadas por CNN, la estrategia busca reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias mientras se mantiene un equilibrio con las necesidades del mercado laboral.

Operativos recientes

En los últimos meses se han registrado importantes operativos migratorios en centros de trabajo.

Entre ellos destacan las detenciones realizadas en una fábrica de Carolina del Sur y un operativo en una planta de Hyundai en Georgia, donde cientos de personas fueron arrestadas por agentes federales.