Trump apuesta por más arrestos de inmigrantes en lugares de trabajo
Publicado el02/07/2026 a las 21:46
La administración del presidente Donald Trump prepara una nueva estrategia para incrementar los operativos migratorios en centros de trabajo con el objetivo de aumentar el número de arrestos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
De acuerdo con un reporte de CNN, el plan contempla una mayor participación de distintas agencias federales y busca reforzar las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sectores donde históricamente existe una alta presencia de trabajadores inmigrantes.
Redadas en lugares de trabajo
Las nuevas acciones estarían enfocadas en industrias como la construcción, agricultura, manufactura y servicios sanitarios, donde la mano de obra inmigrante representa una parte importante de la fuerza laboral.
Según las fuentes consultadas por CNN, la estrategia busca reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias mientras se mantiene un equilibrio con las necesidades del mercado laboral.
Operativos recientes
En los últimos meses se han registrado importantes operativos migratorios en centros de trabajo.
Entre ellos destacan las detenciones realizadas en una fábrica de Carolina del Sur y un operativo en una planta de Hyundai en Georgia, donde cientos de personas fueron arrestadas por agentes federales.
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Tradicionalmente, este tipo de investigaciones requieren meses de preparación e incluyen revisiones sobre la documentación laboral de los empleados.
Más arrestos de ICE
El reporte también señala que la administración ha incrementado significativamente el ritmo de arrestos migratorios.
Según datos citados por The New York Times, ICE realizó aproximadamente 10,000 detenciones en un periodo de cinco días a finales de junio, lo que representa un promedio cercano a 2,000 arrestos diarios.
De acuerdo con esa información, la agencia ha pasado de realizar grandes redadas públicas en ciudades específicas a operativos más discretos distribuidos en distintas regiones del país.
Objetivo del gobierno
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que las acciones buscan cumplir la política migratoria del gobierno federal y enfocarse en personas que se encuentran en el país sin autorización y que, según la dependencia, representan una prioridad para las autoridades.
Al mismo tiempo, la estrategia contempla reforzar la supervisión sobre los empleadores para verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con la contratación de trabajadores y detectar posibles irregularidades durante las inspecciones laborales.