ICE en Alabama detiene a 30 trabajadores migrantes por presunto fraude laboral

Redadas sacuden fábrica de Alabama.

ICE detiene 30 trabajadores.

Crece miedo entre migrantes.

Trabajadores de dos instalaciones de una fábrica de muebles en Alabama vivieron momentos de angustia tras dos operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por qué importa: La acción migratoria dejó al menos 30 personas detenidas y generó preocupación entre trabajadores, familias y comerciantes de la comunidad.

Los operativos comenzaron justo cuando iniciaba la jornada laboral.

Decenas de agentes federales ingresaron a las instalaciones y provocaron escenas de confusión entre los empleados.

ICE en Alabama sorprende a trabajadores con redadas masivas

🚨 GREAT NEWS: ICE has just RAIDED factories in Alabama and arrested over 30 illegal aliens for identity fraud in one go Keep the worksite enforcement going! This is what we voted for, they ALL MUST GO BACK and STOP taking America jobs 🇺🇸 pic.twitter.com/2EGpuAE5Yr — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 2, 2026

Keisy Flores, quien presenció el operativo, relató a N+ Univisión que todo ocurrió de manera repentina.

«Corrieron, la mayoría se fueron para atrás, pero creo que ya habían rodeado la fábrica», explicó.

Los trabajadores fueron sorprendidos dentro de un perímetro de ocho millas.

Hasta el momento se reporta la detención de al menos 30 personas que laboraban en la fábrica.

Según el testimonio de Flores, los agentes separaron a los trabajadores durante las revisiones.

«Dijeron que se sentaran y ya les empezaron a preguntar que de dónde eran, si tenían papeles y, pues, ya cuando no pudieron, pues ya las pusieron en un lado y a las que sí tenían en otro», mencionó.