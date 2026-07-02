ICE en Alabama detiene a 30 trabajadores migrantes por presunto fraude laboral
Publicado el02/07/2026 a las 10:27
- Redadas sacuden fábrica de Alabama.
- ICE detiene 30 trabajadores.
- Crece miedo entre migrantes.
Trabajadores de dos instalaciones de una fábrica de muebles en Alabama vivieron momentos de angustia tras dos operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Por qué importa: La acción migratoria dejó al menos 30 personas detenidas y generó preocupación entre trabajadores, familias y comerciantes de la comunidad.
Los operativos comenzaron justo cuando iniciaba la jornada laboral.
Decenas de agentes federales ingresaron a las instalaciones y provocaron escenas de confusión entre los empleados.
ICE en Alabama sorprende a trabajadores con redadas masivas
🚨 GREAT NEWS: ICE has just RAIDED factories in Alabama and arrested over 30 illegal aliens for identity fraud in one go
Keep the worksite enforcement going!
This is what we voted for, they ALL MUST GO BACK and STOP taking America jobs 🇺🇸 pic.twitter.com/2EGpuAE5Yr
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 2, 2026
Keisy Flores, quien presenció el operativo, relató a N+ Univisión que todo ocurrió de manera repentina.
«Corrieron, la mayoría se fueron para atrás, pero creo que ya habían rodeado la fábrica», explicó.
Los trabajadores fueron sorprendidos dentro de un perímetro de ocho millas.
Hasta el momento se reporta la detención de al menos 30 personas que laboraban en la fábrica.
Según el testimonio de Flores, los agentes separaron a los trabajadores durante las revisiones.
«Dijeron que se sentaran y ya les empezaron a preguntar que de dónde eran, si tenían papeles y, pues, ya cuando no pudieron, pues ya las pusieron en un lado y a las que sí tenían en otro», mencionó.
Así fue el operativo y las revisiones realizadas por ICE
Los procedimientos incluyeron inspecciones a todos los vehículos que abandonaban las instalaciones.
El objetivo era impedir que personas ocultas salieran del lugar durante el operativo.
Keisy Flores reconoció que sintió temor mientras observaba el despliegue de los agentes.
«Pues como le digo, ya no puede uno salir al trabajo, imagínese», aseguró al referirse a la incertidumbre que viven muchos trabajadores.
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La testigo explicó que su principal preocupación eran sus compañeros de trabajo.
Los operativos dejaron un ambiente de incertidumbre entre quienes permanecían en la fábrica y entre sus familiares.
ICE informó a N+ Univisión que la operación respondió a denuncias relacionadas con presunto fraude documental.
En un comunicado, la agencia señaló: «La operación se centró en las denuncias relacionadas con el uso fraudulento de identidades y documentos laborales… Se localizaron a más de 30 extranjeros en situación irregular, que fueron detenidos y están a la espera de que se resuelvan sus procesos migratorios».
El miedo se extiende entre familias y comerciantes migrantes
Tras las detenciones, el temor se extendió entre personas que permanecen en Estados Unidos sin autorización.
Guiselle Mejía, de nacionalidad hondureña, afirmó que el miedo se ha vuelto constante debido a los operativos migratorios.
La noticia de las más de 30 detenciones incrementó la preocupación dentro de la comunidad.
Pese a ello, Keisy Flores sostuvo que muchos migrantes continúan trabajando porque necesitan mantener a sus familias.
Para ella, enfrentar ese riesgo forma parte de la realidad diaria de numerosos trabajadores.
Las consecuencias también alcanzaron a pequeños negocios de la zona.
Cipriano Sánchez aseguró que el ambiente de incertidumbre ya afecta la actividad comercial.
«El miedo que se vive en la comunidad un día después de este operativo es generalizado. Muchas familias, 24 horas después, no saben nada de los arrestados», afirmó.
Mientras continúan los procesos migratorios de las personas detenidas, la incertidumbre permanece entre familiares, compañeros de trabajo y residentes que observan con preocupación el impacto de los operativos realizados en Alabama.