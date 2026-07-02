ICE arresta a 10,000 inmigrantes en cinco días y apuntan a deportaciones
Publicado el02/07/2026 a las 09:47
- ICE duplica las detenciones.
- Crece temor entre migrantes.
- Trump endurece deportaciones.
ICE intensificó sus operativos y alcanzó cerca de 10,000 arrestos de inmigrantes en apenas cinco días, una cifra que duplica el promedio diario registrado a principios de este año.
Por qué importa: El aumento coincide con nuevas directrices internas, un mayor despliegue de agentes y la intención de la administración Trump de acelerar las deportaciones masivas.
Los documentos obtenidos por The New York Times y entrevistas con funcionarios federales apuntan a una estrategia enfocada en incrementar las detenciones de personas sujetas a procesos de deportación.
Según esas fuentes, los líderes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordenaron a altos funcionarios concentrar la mayor parte de los recursos en operaciones de arresto.
ICE arresta a 10,000 inmigrantes en cinco días
Los arrestos de ICE se duplicaron en solo cinco días y superaron las 10,000 detenciones, reporta The New York Times.https://t.co/hF2SqKOjbs
— Primer Impacto (@PrimerImpacto) July 2, 2026
El incremento de las detenciones habría provocado una multiplicación de los controles en calles y paradas de tráfico, según Univision.
Las fuentes consultadas aseguran que la Casa Blanca pidió elevar el número de arrestos realizados por los agentes migratorios.
Tres funcionarios familiarizados con el funcionamiento interno indicaron que esa instrucción fue comunicada directamente al personal de ICE.
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Uno de ellos explicó que el nuevo estándar fijado para la agencia sería alcanzar unas 2,000 detenciones diarias.
El mismo funcionario reconoció que no estaba claro cuánto tiempo podría mantenerse ese ritmo operativo.
A diferencia de operativos anteriores, el aumento de la actividad se estaría realizando con un perfil mucho más discreto.
Las grandes operaciones anunciadas previamente en ciudades como Chicago y Los Ángeles habrían dado paso a intervenciones menos visibles.
Ese cambio de estrategia ocurre después de operativos desarrollados durante un mes en Minnesota.
Trump acelera su política migratoria tras nuevos fallos judiciales
Immigrant arrests surge to 10,000 in 5 days as ICE clamps down https://t.co/x6EPJV5OIB
— The Straits Times (@straits_times) July 2, 2026
El endurecimiento de las acciones refuerza la promesa de Donald Trump de impulsar deportaciones masivas.
El presidente ya había anticipado medidas más agresivas para reforzar la aplicación de la política migratoria.
El contexto también coincide con una reciente decisión de la Corte Suprema relacionada con la autoridad presidencial en materia migratoria.
El máximo tribunal amplió el poder del presidente para establecer políticas federales de inmigración.
Sin embargo, también debilitó el intento de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y visitantes.
Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, resumió la postura oficial en un comunicado.
“Nuestro mensaje es claro: si entran a nuestro país ilegalmente, los encontraremos, los arrestaremos y los deportaremos”, afirmó.
Mientras tanto, organizaciones y comunidades migrantes describen un ambiente de creciente preocupación.
Muchas personas afirman sentirse aún más vulnerables tras el fallo de la Corte Suprema sobre el programa de Estatus de Protección Temporal.
Récord de detenciones y meta de 3,000 arrestos diarios
Los registros internos muestran que el sábado fue el día con mayor número de arrestos recientes.
Ese día fueron detenidas más de 2,400 personas, según documentos obtenidos por The New York Times.
Al mismo tiempo, la población bajo custodia en instalaciones de ICE aumentó en casi 4,000 personas.
Los documentos internos señalan que el número de detenidos superó las 63,000 personas hasta el martes.
Correos electrónicos enviados al personal reflejan que la dirección de ICE felicitó a los agentes por los resultados obtenidos.
“Quiero agradecerles personalmente a cada uno de ustedes por sus extraordinarios esfuerzos el pasado fin de semana”, escribió Marcos Charles, jefe del departamento de deportaciones de ICE.
“Gracias a su dedicación, profesionalismo y compromiso inquebrantable con nuestra misión, las operaciones de control migratorio y expulsión lograron resultados operativos notables”, añadió.
Dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato afirmaron que se ordenó mantener al mayor número posible de agentes trabajando los siete días de la semana.
También señalaron que el 80% de los agentes debía destinarse a operaciones de arresto.
Los supervisores de alto nivel, añadieron, debían participar estrechamente en esas acciones.
La agencia lleva meses intentando alcanzar una meta de 3,000 arrestos diarios.
Para ello, se han contratado miles de agentes adicionales.
Además, se aprobaron varios miles de millones de dólares en presupuesto extra con el argumento de reforzar la seguridad.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes sostienen que muchos arrestos involucran a personas con algún tipo de protección migratoria, incluido DACA.
También denuncian casos de personas sin antecedentes penales.
Entre los ejemplos recientes mencionan una redada en una fábrica de muebles en Alabama.
Ese operativo terminó con alrededor de una treintena de migrantes detenidos.