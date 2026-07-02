ICE arresta a 10,000 inmigrantes en cinco días y apuntan a deportaciones

ICE duplica las detenciones.

Crece temor entre migrantes.

Trump endurece deportaciones.

ICE intensificó sus operativos y alcanzó cerca de 10,000 arrestos de inmigrantes en apenas cinco días, una cifra que duplica el promedio diario registrado a principios de este año.

Por qué importa: El aumento coincide con nuevas directrices internas, un mayor despliegue de agentes y la intención de la administración Trump de acelerar las deportaciones masivas.

Los documentos obtenidos por The New York Times y entrevistas con funcionarios federales apuntan a una estrategia enfocada en incrementar las detenciones de personas sujetas a procesos de deportación.

Según esas fuentes, los líderes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordenaron a altos funcionarios concentrar la mayor parte de los recursos en operaciones de arresto.

ICE arresta a 10,000 inmigrantes en cinco días

Los arrestos de ICE se duplicaron en solo cinco días y superaron las 10,000 detenciones, reporta The New York Times.https://t.co/hF2SqKOjbs — Primer Impacto (@PrimerImpacto) July 2, 2026

El incremento de las detenciones habría provocado una multiplicación de los controles en calles y paradas de tráfico, según Univision.

Las fuentes consultadas aseguran que la Casa Blanca pidió elevar el número de arrestos realizados por los agentes migratorios.

Tres funcionarios familiarizados con el funcionamiento interno indicaron que esa instrucción fue comunicada directamente al personal de ICE.

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Uno de ellos explicó que el nuevo estándar fijado para la agencia sería alcanzar unas 2,000 detenciones diarias.

El mismo funcionario reconoció que no estaba claro cuánto tiempo podría mantenerse ese ritmo operativo.

A diferencia de operativos anteriores, el aumento de la actividad se estaría realizando con un perfil mucho más discreto.

Las grandes operaciones anunciadas previamente en ciudades como Chicago y Los Ángeles habrían dado paso a intervenciones menos visibles.

Ese cambio de estrategia ocurre después de operativos desarrollados durante un mes en Minnesota.