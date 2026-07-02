Murió tras contacto animal.

Rabia sin mordeduras visibles.

Médicos lanzan importante alerta.

Un niño de 11 años falleció de rabia en Canadá después de haber tenido contacto directo con un murciélago, pese a que nunca presentó mordeduras o arañazos visibles.

El caso quedó documentado en un informe publicado el 29 de junio por la revista de la Asociación Médica Canadiense, cuyos autores advierten que este tipo de exposiciones no deben subestimarse.

De acuerdo con el informe, el niño visitaba junto a su familia una cabaña en el norte de Ontario durante el verano de 2024.

Al despertar una mañana, encontró un murciélago posado sobre su nariz y su boca.

¿Cómo ocurrió el contacto que terminó en tragedia?

Niño de 11 años muere de rabia tras despertarse con un murciélago en la bocahttps://t.co/to1atu9DqB#canadá — Tele Saltillo (@TeleSaltillo) July 2, 2026

El menor reaccionó apartándolo con un manotazo.

Su padre capturó al animal y posteriormente lo liberó en el exterior.

Como el niño no presentaba lesiones visibles y parecía encontrarse bien, la familia decidió no buscar atención médica.

Sin embargo, esa decisión terminó teniendo consecuencias fatales semanas después.

Alrededor de 19 días más tarde, el menor comenzó a experimentar entumecimiento facial y vómitos persistentes.

Su estado de salud empeoró rápidamente conforme avanzaban los días.

Según el informe, este se convirtió en el primer caso humano de rabia adquirida por transmisión local registrado en Ontario desde 1967.