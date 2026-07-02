Comentarista anuncia ruptura política con Trump y promete ayudar a tercer partido
Publicado el02/07/2026 a las 07:51
- Carlson rompe con Trump.
- Impulsa un tercer partido.
- Critica guerra en Irán.
Tucker Carlson anunció que trabajará para impulsar la creación de un tercer partido político en Estados Unidos.
El comentarista conservador afirmó que tomó esa decisión tras distanciarse del presidente Donald Trump por la política exterior y la guerra de Estados Unidos en Irán.
La ruptura marca un nuevo episodio en la relación entre ambos, luego de que Carlson fuera considerado durante años uno de los aliados más cercanos del mandatario.
Tucker Carlson, exconductor de Fox News y actual presentador de un podcast político semanal, explicó que tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata comparten posturas similares en asuntos internacionales.
En una entrevista publicada el 1 de julio por la Columbia Journalism Review, sostuvo que ambas fuerzas políticas mantienen «una solidaridad absoluta entre sí».
Según Carlson, esa coincidencia se refleja especialmente en la política exterior, la guerra en Oriente Medio y otros temas de alcance internacional.
Tucker Carlson rompe con Trump por la guerra en Irán
Tucker Carlson Says He Is Launching New Political Party After Break With Trump and Republicans https://t.co/t16Mx8Ti98
— Real News Now (@RealNewsApp) July 2, 2026
Por ello, aseguró que considera necesario construir una alternativa política distinta.
«Necesitamos un tercer partido», afirmó, según USA Today.
«Voy a ayudar a construir un tercer partido. Debería haber un esfuerzo de buena fe para determinar qué beneficia al país».
El comentarista también criticó que, a su juicio, los problemas económicos de muchos estadounidenses no reciben suficiente atención.
«Si ganas sesenta mil dólares al año, estás degradado», declaró.
«Tu esperanza de vida ha disminuido y el futuro de tus hijos probablemente se ha esfumado. A nadie parece importarle. Ni siquiera es un factor a considerar».
Añadió que la prioridad del gobierno debería centrarse en la población estadounidense.
«¿Y qué pasa con Hamás? Oficialmente, no me importa Hamás. El gobierno estadounidense debería tener como prioridad principal el bienestar de su propio pueblo».
Aclara que no buscará competir por la presidencia
Tucker Carlson Planning to Launch a New Third Political Party — (Video: AI)
Tucker Carlson is shaking things up, openly discussing plans for a new third party amid frustration with the two-party system and foreign influence on Trump.
“I am always struck by the ignorance of… pic.twitter.com/hHSiJaCSIC
— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 1, 2026
Carlson, de 57 años y residente de Maine, ha sido mencionado en distintas ocasiones como un posible aspirante presidencial fuera de los canales tradicionales.
Sin embargo, descartó por completo esa posibilidad. «No quiero ser candidato», afirmó durante la entrevista.
En cambio, aseguró que su intención es colaborar para que surja una nueva fuerza política.
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«Va a haber un tercer partido, y voy a hacer todo lo posible para que eso suceda», declaró.
Su postura llega después de un creciente distanciamiento con Trump.
Carlson comenzó a cuestionar públicamente al presidente tras el inicio de los ataques estadounidenses contra Irán en febrero.
Esas operaciones derivaron posteriormente en un conflicto de varios meses con Teherán.
Las hostilidades continúan incluso después de que Trump anunciara un acuerdo de paz preliminar durante junio.
Además, Carlson también ha criticado la guerra de Israel en Gaza, iniciada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Dice que ya no mantiene contacto con Donald Trump
Antes del deterioro de la relación, Carlson seguía teniendo acceso directo al mandatario.
Según la información disponible, ambos se reunieron en la Casa Blanca en tres ocasiones durante enero.
Esos encuentros ocurrieron semanas antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.
Durante la campaña presidencial de 2024, Trump había prometido evitar las llamadas «guerras interminables».
Sin embargo, Carlson considera que esa promesa quedó atrás.
El comentarista afirmó que desde el inicio del conflicto dejó de comunicarse con el presidente.
«No he hablado con él desde que comenzó la guerra de cambio de régimen. No me interesa hablar con él», declaró.
También expresó una crítica personal hacia el mandatario.
«Me da lástima. A estas alturas, no es dueño de su propio destino. Me da lástima cualquiera que esté esclavizado, incluido él».
Las declaraciones reflejan una ruptura pública entre dos figuras que durante años compartieron una estrecha cercanía dentro del movimiento conservador estadounidense y abren un nuevo capítulo en el debate político sobre el futuro de la derecha en Estados Unidos.