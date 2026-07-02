Comentarista anuncia ruptura política con Trump y promete ayudar a tercer partido

Carlson rompe con Trump.

Impulsa un tercer partido.

Critica guerra en Irán.

Tucker Carlson anunció que trabajará para impulsar la creación de un tercer partido político en Estados Unidos.

El comentarista conservador afirmó que tomó esa decisión tras distanciarse del presidente Donald Trump por la política exterior y la guerra de Estados Unidos en Irán.

La ruptura marca un nuevo episodio en la relación entre ambos, luego de que Carlson fuera considerado durante años uno de los aliados más cercanos del mandatario.

Tucker Carlson, exconductor de Fox News y actual presentador de un podcast político semanal, explicó que tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata comparten posturas similares en asuntos internacionales.

En una entrevista publicada el 1 de julio por la Columbia Journalism Review, sostuvo que ambas fuerzas políticas mantienen «una solidaridad absoluta entre sí».

Según Carlson, esa coincidencia se refleja especialmente en la política exterior, la guerra en Oriente Medio y otros temas de alcance internacional.

Tucker Carlson rompe con Trump por la guerra en Irán

Tucker Carlson Says He Is Launching New Political Party After Break With Trump and Republicans https://t.co/t16Mx8Ti98 — Real News Now (@RealNewsApp) July 2, 2026

Por ello, aseguró que considera necesario construir una alternativa política distinta.

«Necesitamos un tercer partido», afirmó, según USA Today.

«Voy a ayudar a construir un tercer partido. Debería haber un esfuerzo de buena fe para determinar qué beneficia al país».

El comentarista también criticó que, a su juicio, los problemas económicos de muchos estadounidenses no reciben suficiente atención.

«Si ganas sesenta mil dólares al año, estás degradado», declaró.

«Tu esperanza de vida ha disminuido y el futuro de tus hijos probablemente se ha esfumado. A nadie parece importarle. Ni siquiera es un factor a considerar».

Añadió que la prioridad del gobierno debería centrarse en la población estadounidense.

«¿Y qué pasa con Hamás? Oficialmente, no me importa Hamás. El gobierno estadounidense debería tener como prioridad principal el bienestar de su propio pueblo».