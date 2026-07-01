Mitch McConnell fue hallado inconsciente antes de ser hospitalizado, revelan nuevos detalles

Mitch McConnell fue hallado inconsciente antes de ser hospitalizado, según nuevos reportes que reavivan dudas sobre su salud.

Mitch McConnell fue hallado inconsciente.

Hospitalización genera preocupación.

Persisten dudas sobre salud. El estado de salud del senador republicano Mitch McConnell volvió a generar preocupación luego de que nuevos reportes revelaran que fue encontrado inconsciente antes de ser trasladado de emergencia a un hospital, un detalle que no había sido informado cuando se dio a conocer su ingreso médico. La nueva información arroja más luz sobre el incidente ocurrido el pasado 14 de junio y contrasta con el escueto comunicado difundido inicialmente por su equipo, que únicamente aseguraba que el veterano legislador estaba recibiendo «una atención excelente», sin explicar qué había ocurrido. Revelan que Mitch McConnell perdió el conocimiento antes del traslado De acuerdo con información confirmada por TMZ, el senador Mitch McConnell perdió el conocimiento en su residencia de Washington D.C. durante la mañana del 14 de junio, poco antes de que se realizara una llamada al servicio de emergencias 911. La periodista Desiree Townsend fue la primera en informar sobre la llamada de emergencia relacionada con el legislador republicano. En ese momento, el equipo de McConnell únicamente informó que el senador estaba recibiendo «una atención excelente», sin ofrecer detalles sobre la naturaleza del problema médico. Hasta el momento tampoco se ha aclarado públicamente si McConnell continúa hospitalizado o si ya fue dado de alta.

El comunicado oficial nunca explicó la causa del ingreso Como antecedente, el senador republicano Mitch McConnell fue ingresado en un hospital el domingo, según informó su portavoz, aunque en ese momento no se dieron a conocer las razones de su hospitalización ni detalles sobre su pronóstico. McConnell, de 84 años, fue el líder del Senado que más tiempo ocupó ese cargo en la historia antes de apartarse de esa función mientras termina su último mandato, que concluye en enero. «El senador McConnell fue ingresado en el hospital esta mañana. Está recibiendo una atención excelente», declaró el portavoz David Popp en un comunicado, sin dar más detalles. No quedó claro si el legislador de Kentucky se encontraba en Washington, en su estado natal o en otro lugar al momento de ser hospitalizado. La falta de información oficial sobre su condición alimentó las especulaciones hasta que surgieron los nuevos detalles sobre el episodio de pérdida de conocimiento.

La salud del senador ha estado bajo constante escrutinio La condición física de McConnell ha sido motivo de atención pública durante varios años debido a distintos incidentes médicos registrados mientras continuaba desempeñando sus funciones legislativas. En diciembre de 2024 sufrió una caída al salir de un almuerzo del Partido Republicano, accidente en el que se torció una muñeca. Antes de eso, en marzo de 2023, fue hospitalizado tras sufrir una conmoción cerebral luego de caer en un hotel de Washington, lo que lo obligó a permanecer varias semanas alejado de sus actividades en el Senado. Tras regresar al trabajo ese mismo año protagonizó dos episodios ampliamente difundidos en los que permaneció inmóvil durante conferencias de prensa, mirando al vacío antes de que colegas y miembros de su equipo acudieran para asistirlo. McConnell también ha explicado durante años que padeció poliomielitis cuando era niño, una enfermedad que le dejó dificultades permanentes para caminar y subir escaleras. En 2019 también sufrió otra caída en su residencia de Kentucky, accidente que derivó en una fractura de hombro y una intervención quirúrgica. Más recientemente, hace apenas unos meses, el senador volvió a ser hospitalizado tras presentar síntomas similares a los de la gripe, otro episodio que se sumó a su historial médico.