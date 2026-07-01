Desesperada búsqueda de Amaia: la niña de 6 años desapareció tras ser rescatada del terremoto en Venezuela
Publicado el01/07/2026 a las 09:38
- Buscan a Amaia Landaeta.
- Rescatada tras terremoto.
- Difunden teléfonos oficiales.
La búsqueda de Amaia Landaeta, una niña de seis años que fue rescatada con vida luego del terremoto del pasado 24 de junio en La Guaira, mantiene en alerta a su familia, que pide ayuda para localizarla tras perder su rastro durante un traslado médico.
Según la información difundida por sus familiares, Amaia fue encontrada con vida en el sector Punta de Mulatos y posteriormente trasladada al Hospital de Pariata, donde fue vista por última vez antes de ser enviada inconsciente a un destino que, hasta ahora, permanece desconocido.
La familia perdió el rastro de Amaia tras un traslado médico
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Desde ese momento, la menor no aparece registrada en ningún hospital, clínica o refugio donde su madre la ha buscado durante los últimos días.
Su madre, Ana Cecilia Machado, ha recorrido distintos centros de salud y espacios habilitados para atender a los afectados por el terremoto, sin obtener información sobre el paradero de la niña.
Los familiares aseguran que la búsqueda también se ha extendido a refugios temporales y otros puntos donde podrían haber sido trasladadas personas rescatadas tras la emergencia.
En la ficha de búsqueda difundida en redes sociales se explica que Amaia tiene seis años y que «fue rescatada con vida tras el terremoto del 24 de junio».
Piden compartir únicamente información confirmada sobre Amaia
La familia pidió a la población evitar difundir rumores o reportes sin verificar, ya que esa situación ha complicado los esfuerzos para encontrar a la menor.
De acuerdo con el mensaje publicado por sus familiares, los falsos avisos han provocado pérdidas de tiempo mientras continúan las labores de búsqueda.
«Su madre, Ana Cecilia Machado, ha recorrido hospitales y refugios sin éxito y pide que solo compartan información confirmada, ya que los falsos reportes han dificultado la búsqueda.»
Asimismo, hicieron un llamado para que cualquier dato sea corroborado antes de difundirse y llegue directamente a la familia.
Confirman los lugares donde Amaia no se encuentra
Los familiares también desmintieron versiones que han circulado en redes sociales sobre el posible paradero de la niña.
De acuerdo con la información oficial difundida por su entorno, Amaia NO se encuentra en los siguientes lugares:
- Centro de acopio Campo de Golf de Caraballeda.
- Hospital Clínico Universitario.
- Hospital de Los Teques.
- Refugio de la UCV en Caracas.
Además, aclararon que es falso que la menor sea originaria de Tejerías, otra versión que comenzó a difundirse en internet.
En la imagen compartida para apoyar la búsqueda también se describe a Amaia como «una niña muy despierta, inteligente y desenvuelta; puede dar con facilidad el nombre de sus padres y familiares si se le pregunta».
La familia difunde dos números oficiales para encontrar a Amaia
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La familia reiteró que la única persona autorizada para retirar a Amaia es su madre, Ana Cecilia Machado, e insistió en que cualquier información sobre el paradero de la menor debe compartirse únicamente a través de los canales oficiales.
Los familiares solicitaron a la población no difundir rumores y comunicarse solo si cuentan con datos verificados que puedan contribuir a la búsqueda.
Si alguien ha visto a Amaia o conoce información confiable sobre su ubicación, puede comunicarse a los teléfonos 0412-3981002 (Ana Cecilia Machado, madre de la menor) o 0424-2315081, habilitados para recibir reportes relacionados con el caso.
La ficha de búsqueda también señala que previamente se buscó intensamente a la menor en hospitales y clínicas de Caracas sin resultados y que el último reporte indicaba un posible traslado hacia La Guaira, al Campo de Golf, aunque posteriormente esa información fue descartada.
Mientras continúan las labores para encontrar a Amaia, su familia pide compartir la información de manera responsable y ayudar a ampliar la difusión de su fotografía y de los números oficiales de contacto, con la esperanza de que la niña pueda regresar sana y salva con sus seres queridos.
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FUENTE: CNN/ Redes sociales