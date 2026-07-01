Desesperada búsqueda de Amaia: la niña de 6 años desapareció tras ser rescatada del terremoto en Venezuela

Buscan a Amaia Landaeta.

Rescatada tras terremoto.

Difunden teléfonos oficiales.

La búsqueda de Amaia Landaeta, una niña de seis años que fue rescatada con vida luego del terremoto del pasado 24 de junio en La Guaira, mantiene en alerta a su familia, que pide ayuda para localizarla tras perder su rastro durante un traslado médico.

Según la información difundida por sus familiares, Amaia fue encontrada con vida en el sector Punta de Mulatos y posteriormente trasladada al Hospital de Pariata, donde fue vista por última vez antes de ser enviada inconsciente a un destino que, hasta ahora, permanece desconocido.

La familia perdió el rastro de Amaia tras un traslado médico

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Desde ese momento, la menor no aparece registrada en ningún hospital, clínica o refugio donde su madre la ha buscado durante los últimos días.

Su madre, Ana Cecilia Machado, ha recorrido distintos centros de salud y espacios habilitados para atender a los afectados por el terremoto, sin obtener información sobre el paradero de la niña.

Los familiares aseguran que la búsqueda también se ha extendido a refugios temporales y otros puntos donde podrían haber sido trasladadas personas rescatadas tras la emergencia.

En la ficha de búsqueda difundida en redes sociales se explica que Amaia tiene seis años y que «fue rescatada con vida tras el terremoto del 24 de junio».