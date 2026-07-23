Alcalde de Morelos es asesinado en plena presidencia municipal

El presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue asesinado este miércoles tras un ataque armado ocurrido dentro de las instalaciones de la presidencia municipal, en el estado de Morelos.

La Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento del edil e informó que ya inició las investigaciones para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

Ataque dentro de la alcaldía

#ÚltimaHora | El presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue asesinado este miércoles tras ser víctima de un ataque armado perpetrado al exterior de la Presidencia Municipal, apenas un minuto después del mediodía. pic.twitter.com/pC21hdslC3 — Línea Caliente Noticias (@linea_caliente_) July 22, 2026

De acuerdo con las autoridades, hombres armados ingresaron al edificio de la presidencia municipal y atacaron al alcalde mientras se encontraba en su oficina.

Peritos y agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado la identidad de los agresores ni el móvil del ataque.

Operativo para localizar a los responsables

Tras el atentado, la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos desplegó un operativo para tratar de ubicar a los responsables.

Versiones difundidas por medios locales señalan que dos hombres armados habrían escapado en motocicletas después de disparar contra el alcalde, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta ahora no se han reportado personas detenidas.

No era el primer atentado

🚨¡Asesinan a edil!🚨

Valentín Lavín Romero, alcalde de #Temoac, #Morelos, sufrió un ataque armado dentro de la presidencia municipal.⚠️

Es la segunda agresión que sufría tras sobrevivir a un atentado en enero. La @Fiscalia_Mor ya despliega operativos.🚔#Nacional #Inseguridad… pic.twitter.com/nk4ZNSVDml — Espacio Libre Puebla (@espaciolibrepue) July 22, 2026

Lavín Romero ya había sido víctima de un ataque armado en enero de este año sobre la carretera federal México-Oaxaca.

En aquella ocasión resultó herido, permaneció hospitalizado y solicitó una licencia temporal antes de reincorporarse a sus funciones como presidente municipal.

Violencia contra autoridades locales

El asesinato ocurre en medio de la creciente violencia contra funcionarios públicos en México.

Según datos citados en el reporte, durante 2025 la organización Data Cívica documentó 136 asesinatos de funcionarios o aspirantes a cargos públicos, dentro de un total de 246 ataques registrados ese año.

Morelos también ha sido uno de los principales escenarios de la llamada Operación Enjambre, estrategia del Gobierno federal enfocada en combatir la corrupción, la extorsión y los presuntos vínculos con el crimen organizado en administraciones municipales.