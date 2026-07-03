Niño profeta lanza advertencia contra familiar de Trump

Vincula figuras con Apocalipsis

Advierte sobre Elon Musk

Pide difundir su mensaje

Jesús López, conocido en redes sociales como «El servidor», difundió un nuevo mensaje en el que relacionó a Elon Musk, Jared Kushner y el youtuber Mr. Beast con figuras mencionadas en el libro bíblico del Apocalipsis.

Por qué importa: El menor, quien ganó notoriedad tras afirmar que anticipó los terremotos ocurridos en Venezuela, pidió a sus seguidores leer varios pasajes bíblicos y compartir su mensaje en distintos idiomas.

Jesús López aseguró que el texto fue escrito el 30 de mayo de 2026 y que debía ser difundido entre los pueblos.

Al iniciar su mensaje, afirmó que transmitía un anuncio que, según sus palabras, provenía de Dios.

Jesús López El servidor lanza una nueva advertencia pública

El niño profeta Jesús López, conocido como ‘El servidor’, advirtió sobre Jared Kushner, el youtuber Mr. Beast y Elon Musk, vinculándolos con pasajes bíblicos 😱 pic.twitter.com/B9ciEO76bQ — El Heraldo de México (@heraldodemexico) July 1, 2026

En la primera parte del video señaló que los pueblos debían escuchar una advertencia relacionada con los tiempos actuales.

También aseguró que quienes rechazaran o se burlaran del mensaje enfrentarían consecuencias en el juicio divino, de acuerdo con sus propias declaraciones.

López explicó que el propósito de la grabación era alertar sobre lo que describió como un intento de engaño espiritual.

Antes de mencionar nombres específicos, sostuvo que las personas debían prepararse para acontecimientos que, según dijo, ocurrirán en el futuro.

El menor insistió en que su mensaje debía ser escuchado sin excepción y reiteró que cada persona decidiría si aceptaba o rechazaba sus palabras.

Durante el video, pidió atención a las instrucciones que, según afirmó, habían sido dejadas para el bienestar de toda la humanidad.