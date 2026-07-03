Niño profeta lanza advertencia contra familiar de Trump
Publicado el03/07/2026 a las 09:48
- Vincula figuras con Apocalipsis
- Advierte sobre Elon Musk
- Pide difundir su mensaje
Jesús López, conocido en redes sociales como «El servidor», difundió un nuevo mensaje en el que relacionó a Elon Musk, Jared Kushner y el youtuber Mr. Beast con figuras mencionadas en el libro bíblico del Apocalipsis.
Por qué importa: El menor, quien ganó notoriedad tras afirmar que anticipó los terremotos ocurridos en Venezuela, pidió a sus seguidores leer varios pasajes bíblicos y compartir su mensaje en distintos idiomas.
Jesús López aseguró que el texto fue escrito el 30 de mayo de 2026 y que debía ser difundido entre los pueblos.
Al iniciar su mensaje, afirmó que transmitía un anuncio que, según sus palabras, provenía de Dios.
Jesús López El servidor lanza una nueva advertencia pública
El niño profeta Jesús López, conocido como ‘El servidor’, advirtió sobre Jared Kushner, el youtuber Mr. Beast y Elon Musk, vinculándolos con pasajes bíblicos 😱 pic.twitter.com/B9ciEO76bQ
— El Heraldo de México (@heraldodemexico) July 1, 2026
En la primera parte del video señaló que los pueblos debían escuchar una advertencia relacionada con los tiempos actuales.
También aseguró que quienes rechazaran o se burlaran del mensaje enfrentarían consecuencias en el juicio divino, de acuerdo con sus propias declaraciones.
López explicó que el propósito de la grabación era alertar sobre lo que describió como un intento de engaño espiritual.
Antes de mencionar nombres específicos, sostuvo que las personas debían prepararse para acontecimientos que, según dijo, ocurrirán en el futuro.
El menor insistió en que su mensaje debía ser escuchado sin excepción y reiteró que cada persona decidiría si aceptaba o rechazaba sus palabras.
Durante el video, pidió atención a las instrucciones que, según afirmó, habían sido dejadas para el bienestar de toda la humanidad.
Elon Musk, Jared Kushner y Mr. Beast aparecen en su advertencia
Niño Jesús López ‘El servidor’ tras predecir los terremotos de Venezuela, advierte sobre Jared Kushner, Elon Musk y al youtuber estadounidense Mr. Beast con un pasaje bíblico y pidió que el mensaje sea difundidohttps://t.co/iqUGKHWpMD
— Maz Digital Diario (@DiarioMaz80565) June 30, 2026
En la parte central del mensaje, Jesús López vinculó a tres figuras públicas con personajes mencionados en el Apocalipsis.
Según sus declaraciones, identificó a Elon Musk y a la empresa Tesla con Satanás.
Asimismo, señaló a Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el Anticristo.
También afirmó que el creador de contenido Mr. Beast representaría a la bestia descrita en ese libro bíblico.
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El menor resumió esa interpretación llamándola «el trino de la perversidad», expresión utilizada durante su intervención.
Las afirmaciones fueron presentadas por López como parte de una advertencia espiritual dirigida a sus seguidores.
En el video no presentó pruebas para sustentar esas asociaciones, sino que las expuso como parte de su interpretación religiosa.
El mensaje fue difundido a través de TikTok, plataforma donde el menor comparte con frecuencia este tipo de contenidos.
Pide leer el Apocalipsis y compartir el mensaje
Después de mencionar a las tres figuras públicas, López invitó a sus seguidores a leer del capítulo 13 al capítulo 16 del libro del Apocalipsis.
También aseguró que el tercer jinete ya había sido desatado para corromper la Tierra.
De igual forma, afirmó que una élite busca mantener a la población sometida.
Añadió que, según su interpretación, pronto saldrán a la luz los llamados ángeles vigilantes encarcelados en el río Éufrates.
Además, exhortó a las personas a no creer todo lo que observan y citó los capítulos 50, 51, 54 y 57 del libro de Isaías.
Igualmente recomendó leer los capítulos 50 y 51 del libro de Jeremías como parte de su mensaje.
Finalmente, pidió que el video fuera traducido a todos los idiomas posibles para que pudiera llegar a más personas.
El menor concluyó afirmando que esa difusión permitiría que, según sus palabras, más personas pudieran salvarse y conocer la misericordia de Dios.