Florida cierra universidades a estudiantes indocumentados
Publicado el03/07/2026 a las 08:20
- Florida endurece restricciones universitarias.
- Miles podrían quedar excluidos.
- Alertan pérdidas millonarias.
Organizaciones defensoras de inmigrantes y estudiantes alertaron que las nuevas restricciones propuestas en Florida podrían tener un fuerte impacto económico y educativo.
Las agrupaciones sostienen que las normas limitarían el acceso de miles de jóvenes a la educación superior pública y generarían pérdidas millonarias para el sistema universitario estatal.
Dos normas avanzan actualmente en Florida para impedir que estudiantes indocumentados ingresen a las universidades públicas y a los colegios superiores (‘colleges’) del estado.
Una de ellas fue respaldada hace una semana por la Junta de Gobernadores de las 12 universidades públicas, según Infobae.
Estudiantes indocumentados en Florida enfrentarían histórico veto universitario
Florida prohíbe la admisión de estudiantes indocumentados en colegios comunitarios. Además, se discuten nuevas leyes, la importancia de la educación continua y el pronóstico del tiempo para el 4 de julio. #NoticiasFlorida #Educacion pic.twitter.com/oCOwK2AnMh
— Gaby Calderon (@gabycalderon) July 1, 2026
La segunda recibió el visto bueno el martes por parte de la Junta Estatal de Educación, que supervisa los 28 ‘colleges’ públicos de Florida.
Ambas propuestas todavía deben completar nuevos trámites administrativos y periodos de consulta antes de entrar en vigor.
Según organizaciones defensoras de inmigrantes, las medidas tendrían consecuencias tanto para los estudiantes como para las finanzas del sistema educativo.
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El Florida Policy Institute calcula que únicamente la norma dirigida a los ‘colleges’ representaría una pérdida cercana a los 15 millones de dólares en matrículas y cuotas.
El analista sénior de políticas del instituto, Alexis Tsoukalas, afirmó que la propuesta es innecesaria y perjudicial para los objetivos educativos del estado.
Además, señaló que probablemente sea ilegal, recordando que el Comité Conjunto de Procedimientos Administrativos del Legislativo cuestionó la legalidad de la iniciativa mediante una carta.
El impacto económico y educativo preocupa a organizaciones
Una nueva regla aprobada, el 30 de junio de 2026, por la Junta de Educación de Florida podría limitar la inscripción de personas con estatus migratorio indefinido en instituciones públicas de educación superior. pic.twitter.com/K1eM98xnVL
— Jesus Reyes Esq. (@jesusreyeslaw) July 1, 2026
Las agrupaciones estiman que las reglas afectarían a más de 49.000 estudiantes indocumentados que actualmente cursan estudios superiores en Florida.
También destacan que cerca de 8.000 jóvenes sin estatus migratorio concluyen cada año la educación secundaria en el estado.
Hasta ahora, los estudiantes indocumentados pueden matricularse en universidades públicas de Florida.
Sin embargo, no tienen acceso a ayuda financiera federal.
Además, durante los últimos dos años han enfrentado restricciones adicionales.
Entre ellas figura la pérdida del beneficio de pagar la matrícula preferencial para residentes del estado (‘in-state tuition’), incluso cuando crecieron en Florida desde la infancia.
AJ Hernández Anderson, directora legal adjunta para la justicia de los inmigrantes del Southern Poverty Law Center, calificó las futuras prohibiciones como «perniciosas».
Según explicó, las normas excluirían en la práctica a miles de estudiantes y privarían al sistema educativo público de ingresos que considera necesarios para su funcionamiento.
Tsoukalas agregó que las matrículas en los ‘colleges’ llevan varios años disminuyendo.
También advirtió que el veto podría dificultar el cumplimiento de la meta estatal «Sail to Sixty», que busca que el 60 % de los floridanos en edad laboral cuente con un título o una credencial de valor antes de 2030.
Estudiantes y líderes comunitarios llaman a participar
Durante la conferencia virtual participaron estudiantes y representantes comunitarios que compartieron sus experiencias personales.
Luisa Santos, integrante de la junta escolar del Condado de Miami-Dade, relató que fue indocumentada durante parte de su formación académica.
Explicó que gracias al sistema público logró ingresar a la Universidad de Georgetown, fundar una empresa y obtener posteriormente la ciudadanía estadounidense.
«Si estas normas hubieran existido cuando yo era estudiante, nada de eso habría sido posible», afirmó.
Alexander Villalobos, estudiante de Informática en la Universidad de Florida Central, sostuvo que las propuestas transmiten un mensaje desalentador para miles de jóvenes.
«Les dicen que su esfuerzo no basta y que sus sueños no valen nada», lamentó.
El estudiante explicó que perdió la matrícula preferencial estatal y una beca, situación que retrasó dos años su graduación.
Por su parte, Felipe Sousa-Lazaballet, director ejecutivo del Hope CommUnity Center, afirmó que la decisión determinará si la educación continúa siendo «una escalera de oportunidades o una puerta cerrada» para quienes viven en Florida.
Los convocantes recordaron que el proceso regulatorio aún permanece abierto.
Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para participar en los periodos de consulta pública que siguen en marcha.
Katherine Leiva, directora ejecutiva de Engage Miami, sostuvo que «todavía hay tiempo para que el poder de la gente prevalezca».