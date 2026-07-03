Florida cierra universidades a estudiantes indocumentados

Florida endurece restricciones universitarias.

Miles podrían quedar excluidos.

Alertan pérdidas millonarias.

Organizaciones defensoras de inmigrantes y estudiantes alertaron que las nuevas restricciones propuestas en Florida podrían tener un fuerte impacto económico y educativo.

Las agrupaciones sostienen que las normas limitarían el acceso de miles de jóvenes a la educación superior pública y generarían pérdidas millonarias para el sistema universitario estatal.

Dos normas avanzan actualmente en Florida para impedir que estudiantes indocumentados ingresen a las universidades públicas y a los colegios superiores (‘colleges’) del estado.

Una de ellas fue respaldada hace una semana por la Junta de Gobernadores de las 12 universidades públicas, según Infobae.

Estudiantes indocumentados en Florida enfrentarían histórico veto universitario

Florida prohíbe la admisión de estudiantes indocumentados en colegios comunitarios. Además, se discuten nuevas leyes, la importancia de la educación continua y el pronóstico del tiempo para el 4 de julio. #NoticiasFlorida #Educacion pic.twitter.com/oCOwK2AnMh — Gaby Calderon (@gabycalderon) July 1, 2026

La segunda recibió el visto bueno el martes por parte de la Junta Estatal de Educación, que supervisa los 28 ‘colleges’ públicos de Florida.

Ambas propuestas todavía deben completar nuevos trámites administrativos y periodos de consulta antes de entrar en vigor.

Según organizaciones defensoras de inmigrantes, las medidas tendrían consecuencias tanto para los estudiantes como para las finanzas del sistema educativo.

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El Florida Policy Institute calcula que únicamente la norma dirigida a los ‘colleges’ representaría una pérdida cercana a los 15 millones de dólares en matrículas y cuotas.

El analista sénior de políticas del instituto, Alexis Tsoukalas, afirmó que la propuesta es innecesaria y perjudicial para los objetivos educativos del estado.

Además, señaló que probablemente sea ilegal, recordando que el Comité Conjunto de Procedimientos Administrativos del Legislativo cuestionó la legalidad de la iniciativa mediante una carta.