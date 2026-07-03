ICE no podrá detener inmigrantes indefinidamente, tendrán audiencia de fianza tras 90 días

ICE deberá celebrar audiencias.

Límite de 90 días.

Revés para Trump.

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no podrá mantener detenidas a personas inmigrantes por más de 90 días sin celebrar una audiencia de fianza.

Por qué importa: La resolución representa un revés para la política de detención aplicada durante la administración de Donald Trump y podría beneficiar a miles de inmigrantes retenidos en Texas, Luisiana y otros estados bajo la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.

La decisión fue emitida el jueves 2 de julio por un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans.

ICE enfrenta límite judicial tras fallo sobre detenciones

Un tribunal federal de apelaciones determinó que ICE no podrá mantener detenidas a personas inmigrantes durante más de 90 días sin celebrar una audiencia de fianza en la que pueda solicitarse su liberación. https://t.co/bHFjlMmCFf — Primer Impacto (@PrimerImpacto) July 3, 2026

El fallo aborda un aspecto que había permanecido sin resolver tras una decisión anterior del mismo tribunal emitida en febrero.

En aquella ocasión, otro panel respaldó la interpretación del gobierno de Donald Trump sobre una ley federal de inmigración relacionada con la detención obligatoria.

Sin embargo, ese fallo no respondió si la Constitución exige ofrecer una audiencia para solicitar la libertad bajo fianza.