Trump revive regla que amenaza la residencia de miles de inmigrantes

La regla de carga pública permitirá al USCIS evaluar beneficios como Medicaid, cupones y ayudas de vivienda al decidir residencias.

Trump revive carga pública.

USCIS endurece evaluaciones.

Residencia enfrenta nuevos requisitos. La Administración Trump reactivará una política que permite evaluar el uso de beneficios públicos al decidir solicitudes de residencia permanente. La medida reaparece tras ser publicada este jueves en el Registro Federal. Su publicación oficial está prevista para el 20 de julio, según Telemundo. La política, conocida como “carga pública”, había sido implementada en febrero de 2020. Trump revive carga pública para negar residencias Trump revive la regla de “carga pública” que puede impedir a algunos inmigrantes obtener la ‘green card’ https://t.co/b3qm11njDl — Perfilador (@PERFILADOR) July 16, 2026 Posteriormente fue revocada durante la Administración del presidente Joe Biden. Ahora, el Gobierno de Donald Trump volverá a ponerla en marcha. La decisión llega mientras la Casa Blanca endurece las políticas sobre inmigración legal e ilegal. También ocurre en un contexto de aumento en los costos de alimentos y atención médica.

¿Cómo cambia la evaluación para obtener la residencia permanente? «Carga pública» | Gobierno de EEUU reactiva norma que podría negar la «green card» a inmigrantes que utilicen ayudas públicas. Más aquí. https://t.co/RQlkE4HfVr — Telemundo Colorado (@TelemundoCO) July 16, 2026 La legislación migratoria contempla desde hace décadas que algunos solicitantes pueden ser considerados inadmisibles. Esto ocurre cuando existe la posibilidad de que dependan del apoyo económico del gobierno. Con la nueva norma, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recuperará mayor discrecionalidad. Los funcionarios podrán analizar cada solicitud de manera individual. Además del uso de determinados beneficios públicos, revisarán otros factores personales. TE PUEDE INTERESAR: Trump presiona a ciudades santuario con fondos federales por colaborar con ICE Entre ellos figuran la edad, el estado de salud y la situación familiar. También considerarán los recursos financieros, la educación y las habilidades laborales. Según el Gobierno, estas variables ayudarán a determinar si un solicitante puede mantenerse económicamente. El director del USCIS, Joseph B. Edlow, defendió la decisión. “Bajo la presidencia de Trump, el USCIS está restableciendo el principio fundamental de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos”, afirmó. De acuerdo con la Administración, el objetivo es reforzar el principio de autosuficiencia. También busca proteger los recursos financiados por los contribuyentes.

La regla de carga pública vuelve al centro del debate La política podría influir en las solicitudes de quienes utilizan determinados beneficios públicos. Entre ellos figuran los cupones de alimentos, Medicaid, los vales de vivienda y otros programas de ayuda. La nueva implementación devuelve protagonismo a una norma que ya generó debate durante el primer mandato de Trump. Su eliminación durante el Gobierno de Biden había cambiado nuevamente los criterios de evaluación. Ahora, el proceso volverá a incorporar un análisis más amplio de la situación económica del solicitante. El USCIS revisará múltiples elementos antes de decidir si concede o no la residencia permanente. La norma también implicará cambios administrativos. El Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o ajustar el estatus migratorio, será actualizado. La entrada en vigor ocurrirá una vez concluya el proceso oficial de publicación. Con ello, las nuevas evaluaciones comenzarán a aplicarse en los próximos días.