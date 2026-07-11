Juez ordena indemnizar a Hunter Biden por difamación
Publicado el11/07/2026 a las 11:08
- Juez falla contra Byrne
- Hunter Biden es indemnizado
- Millonaria sanción por difamación
Un tribunal federal de California resolvió a favor de Hunter Biden en una demanda por difamación y ordenó al empresario Patrick Byrne pagar 1,7 millones de dólares en daños punitivos.
Hunter Biden obtuvo una victoria judicial tras una resolución emitida por un juez federal de Estados Unidos.
El fallo responsabiliza a Patrick Byrne, fundador de Overstock.com, por declaraciones consideradas difamatorias contra el hijo del expresidente Joe Biden.
La decisión establece una compensación simbólica por daños nominales y una indemnización millonaria por daños punitivos.
El caso gira en torno a acusaciones difundidas por Byrne sobre una supuesta trama de sobornos relacionada con Irán.
Hunter Biden obtiene fallo histórico por difamación
Hunter Biden Scores $1.7 Million in Damages From Former Overstock CEO in Defamation Casehttps://t.co/UHReGnBZLD
— TheodoreHagemann (@Cue8baal) July 11, 2026
Según la resolución, Byrne afirmó que Hunter Biden participó en un supuesto esquema de sobornos por 800 millones de dólares.
Las acusaciones sostenían que el dinero estaba relacionado con la liberación de fondos congelados a Irán durante la administración demócrata.
Hunter Biden negó esas afirmaciones desde el inicio del proceso judicial, según Infobae.
En su demanda, sostuvo que las declaraciones del empresario excedían cualquier límite aceptable.
«Estas declaraciones difamatorias de Byrne no son meramente falsas ni meramente maliciosas: son absolutamente indignantes», declaró Biden en su demanda.
El juez Stephen Wilson, del Distrito Central de California, concluyó que Byrne actuó con «tergiversación intencionada».
También determinó que existió un «desprecio consciente» hacia los derechos de Hunter Biden.
La sentencia señala que Byrne alentó a sus seguidores en redes sociales a difundir información falsa sobre el demandante.
Patrick Byrne fue declarado en rebeldía durante el proceso
🔴 Hunter Biden wins $1.7M defamation judgment against Overstock ex-CEO Byrne
A federal judge in California awarded Hunter Biden $1.7 million in punitive damages Friday after finding that former https://t.co/5RMh5JMfyD CEO Patrick Byrne fabricated claims that Biden sought an… pic.twitter.com/M722FnxuPe
— NewsTongue (@NewsTongueX) July 11, 2026
El desarrollo del litigio también influyó en la decisión judicial.
El tribunal declaró en rebeldía a Patrick Byrne tras negarse a testificar en California.
La resolución también menciona que intentó retrasar el procedimiento mediante cambios de representación legal.
El juez consideró que esa conducta afectó el avance normal del caso.
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La orden judicial sostiene además que Byrne continuó difundiendo las afirmaciones incluso después de presentada la demanda.
Ese comportamiento fue considerado relevante al momento de evaluar las consecuencias legales.
Hunter Biden compartió este sábado parte de la resolución mediante un mensaje publicado en su cuenta de X.
En el documento aparece uno de los argumentos centrales utilizados por el tribunal.
“La explicación más plausible es que el demandado carece de credibilidad, inventa historias increíbles y descabelladas para captar la atención de los medios y fabricó la historia difamatoria en cuestión para dañar la reputación del demandante”, dice la orden compartida este sábado por Biden en un mensaje en su cuenta de X.
Hunter Biden celebra el fallo y obtiene daños punitivos
Tras conocerse la resolución, Hunter Biden afirmó que el estado de derecho prevaleció en este caso.
El tribunal concedió el pago de un dólar solicitado por Biden como compensación por daños nominales.
Además, ordenó una indemnización de 1,7 millones de dólares por daños punitivos.
La mayor parte de la compensación corresponde precisamente a esa sanción económica adicional.
El fallo representa la conclusión favorable para Hunter Biden dentro de este litigio por difamación.
Patrick Byrne es ampliamente conocido por rechazar la victoria electoral de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.
También ha realizado durante años críticas públicas contra la familia del expresidente.
Con esta resolución, el tribunal concluyó que las afirmaciones difundidas por Byrne causaron un perjuicio suficiente para justificar una sanción económica de carácter punitivo.