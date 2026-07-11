Juez ordena indemnizar a Hunter Biden por difamación

Juez falla contra Byrne

Hunter Biden es indemnizado

Millonaria sanción por difamación

Un tribunal federal de California resolvió a favor de Hunter Biden en una demanda por difamación y ordenó al empresario Patrick Byrne pagar 1,7 millones de dólares en daños punitivos.

Hunter Biden obtuvo una victoria judicial tras una resolución emitida por un juez federal de Estados Unidos.

El fallo responsabiliza a Patrick Byrne, fundador de Overstock.com, por declaraciones consideradas difamatorias contra el hijo del expresidente Joe Biden.

La decisión establece una compensación simbólica por daños nominales y una indemnización millonaria por daños punitivos.

El caso gira en torno a acusaciones difundidas por Byrne sobre una supuesta trama de sobornos relacionada con Irán.

Hunter Biden obtiene fallo histórico por difamación

Hunter Biden Scores $1.7 Million in Damages From Former Overstock CEO in Defamation Casehttps://t.co/UHReGnBZLD — TheodoreHagemann (@Cue8baal) July 11, 2026

Según la resolución, Byrne afirmó que Hunter Biden participó en un supuesto esquema de sobornos por 800 millones de dólares.

Las acusaciones sostenían que el dinero estaba relacionado con la liberación de fondos congelados a Irán durante la administración demócrata.

Hunter Biden negó esas afirmaciones desde el inicio del proceso judicial, según Infobae.

En su demanda, sostuvo que las declaraciones del empresario excedían cualquier límite aceptable.

«Estas declaraciones difamatorias de Byrne no son meramente falsas ni meramente maliciosas: son absolutamente indignantes», declaró Biden en su demanda.

El juez Stephen Wilson, del Distrito Central de California, concluyó que Byrne actuó con «tergiversación intencionada».

También determinó que existió un «desprecio consciente» hacia los derechos de Hunter Biden.

La sentencia señala que Byrne alentó a sus seguidores en redes sociales a difundir información falsa sobre el demandante.