Jill Biden confiesa que creyó que Joe Biden sufría un derrame durante debate

Jill Biden sintió miedo

Debate alarmó a demócratas

Biden fue reemplazado después

Jill Biden aseguró que llegó a pensar que su esposo, el expresidente Joe Biden, estaba sufriendo un derrame cerebral durante el debate presidencial de 2024 frente a Donald Trump.

Las declaraciones de la ex primera dama reavivan las críticas sobre el estado de salud del entonces presidente y sobre la decisión del Partido Demócrata de mantener su candidatura.

El debate presidencial del 27 de junio de 2024 marcó un punto de quiebre para la campaña demócrata.

Joe Biden se mostró por momentos incoherente, confundido y desorientado durante el enfrentamiento televisado contra Trump en Atlanta.

La entrevista de Jill Biden fue grabada para el programa Sunday Morning de CBS.

Un fragmento fue difundido este miércoles antes de la emisión completa prevista para el domingo 1 de junio.

Jill Biden asegura que sintió miedo durante el debate

#Mundo | Pensé que estaba sufriendo un derrame: Jill Biden sobre su esposo, Joe Biden, en debate presidencial de 2024 → https://t.co/QcIvHloUWC — Caracol Radio (@CaracolRadio) May 27, 2026



Segun la agencia EFE, la ex primera dama explicó que nunca había visto a Joe Biden en ese estado.

“No estaba horrorizada, estaba asustada, porque nunca jamás había visto a Joe así. Ni antes… ni después. Nunca lo he visto así desde entonces”, afirmó.

Jill Biden dijo que mientras observaba el desempeño del expresidente comenzó a preocuparse seriamente por su salud.

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“No sé qué pasó. Quiero decir, cuando lo vi, mientras lo observaba, pensé ‘¡Dios mío, le está dando un derrame cerebral!’, y eso me asustó increíblemente”, añadió durante la entrevista.

Las imágenes del debate provocaron una ola de cuestionamientos sobre la capacidad física y mental de Biden para continuar en la contienda presidencial.

La actuación del entonces mandatario se convirtió rápidamente en tema central dentro y fuera del Partido Demócrata.