Jill Biden confiesa que creyó que Joe Biden sufría un derrame durante debate
Publicado el27/05/2026 a las 15:08
- Jill Biden sintió miedo
- Debate alarmó a demócratas
- Biden fue reemplazado después
Jill Biden aseguró que llegó a pensar que su esposo, el expresidente Joe Biden, estaba sufriendo un derrame cerebral durante el debate presidencial de 2024 frente a Donald Trump.
Las declaraciones de la ex primera dama reavivan las críticas sobre el estado de salud del entonces presidente y sobre la decisión del Partido Demócrata de mantener su candidatura.
El debate presidencial del 27 de junio de 2024 marcó un punto de quiebre para la campaña demócrata.
Joe Biden se mostró por momentos incoherente, confundido y desorientado durante el enfrentamiento televisado contra Trump en Atlanta.
La entrevista de Jill Biden fue grabada para el programa Sunday Morning de CBS.
Un fragmento fue difundido este miércoles antes de la emisión completa prevista para el domingo 1 de junio.
Jill Biden asegura que sintió miedo durante el debate
#Mundo | Pensé que estaba sufriendo un derrame: Jill Biden sobre su esposo, Joe Biden, en debate presidencial de 2024 → https://t.co/QcIvHloUWC
— Caracol Radio (@CaracolRadio) May 27, 2026
Segun la agencia EFE, la ex primera dama explicó que nunca había visto a Joe Biden en ese estado.
“No estaba horrorizada, estaba asustada, porque nunca jamás había visto a Joe así. Ni antes… ni después. Nunca lo he visto así desde entonces”, afirmó.
Jill Biden dijo que mientras observaba el desempeño del expresidente comenzó a preocuparse seriamente por su salud.
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“No sé qué pasó. Quiero decir, cuando lo vi, mientras lo observaba, pensé ‘¡Dios mío, le está dando un derrame cerebral!’, y eso me asustó increíblemente”, añadió durante la entrevista.
Las imágenes del debate provocaron una ola de cuestionamientos sobre la capacidad física y mental de Biden para continuar en la contienda presidencial.
La actuación del entonces mandatario se convirtió rápidamente en tema central dentro y fuera del Partido Demócrata.
El debate cambió la campaña presidencial demócrata
El desempeño de Biden en el debate frente a Trump terminó afectando su candidatura presidencial.
Su expresión vacilante y sus comentarios divagantes generaron preocupación entre dirigentes, simpatizantes y figuras cercanas al partido.
La presión política aumentó tras el debate celebrado en Atlanta.
Finalmente, el Partido Demócrata decidió reemplazar a Biden como candidato presidencial.
Kamala Harris asumió la candidatura para las elecciones de noviembre de 2024.
Sin embargo, Trump terminó ganando esos comicios.
La decisión de sustituir a Biden ocurrió después de semanas de presión pública y cuestionamientos internos.
Muchos dirigentes demócratas consideraron que la transición se realizó demasiado tarde.
Crecen las críticas dentro del Partido Demócrata
Diversas voces dentro y alrededor del Partido Demócrata han criticado la insistencia de Biden y de su círculo cercano para continuar en la carrera presidencial.
Los cuestionamientos se centraron especialmente en las dudas que ya existían sobre su idoneidad como candidato.
Algunos dirigentes consideran que la actuación de Biden durante el debate debilitó gravemente las posibilidades electorales demócratas.
También sostienen que esa situación terminó favoreciendo directamente a Donald Trump.
Las declaraciones de Jill Biden vuelven a poner el foco sobre el impacto que tuvo aquel debate presidencial en el desenlace político de 2024.
El episodio continúa siendo uno de los momentos más polémicos de la pasada campaña electoral estadounidense.
La entrevista completa será emitida este domingo en CBS.