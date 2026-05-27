Explosión en fábrica de Washington deja un muerto y nueve desaparecidos

Explosión en fábrica de Washington

Al menos un muerto confirmado

Nueve trabajadores desaparecidos

Una fuerte implosión registrada en una planta de pulpa y papel en el estado de Washington dejó al menos una persona muerta y nueve trabajadores desaparecidos, mientras equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda en medio de condiciones consideradas extremadamente peligrosas.

El incidente ocurrió la mañana del martes en las instalaciones de Nippon Dynawave Packaging Co., ubicadas en Longview, una ciudad cercana a la frontera entre Washington y Oregón.

Autoridades locales informaron que la emergencia comenzó tras la ruptura de un enorme tanque industrial que contenía productos químicos utilizados para el procesamiento de papel.

La explosión provocó una rápida movilización de bomberos, paramédicos y equipos especializados en materiales peligrosos, debido al riesgo químico dentro de la planta.

Emergencia química mantiene en alerta a rescatistas

El Departamento de Bomberos de Longview confirmó que ocho empleados y un bombero resultaron heridos durante el accidente, aunque no precisó si la persona fallecida era trabajador de la empresa.

Las autoridades señalaron que los nueve empleados desaparecidos ya fueron identificados y sus familias recibieron notificación oficial mientras avanzan las tareas de recuperación.

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El PeaceHealth St. John Medical Center informó que recibió a nueve pacientes relacionados con el incidente y confirmó una muerte dentro del hospital.

Además, cuatro personas fueron trasladadas a un centro especializado para quemaduras en Portland, Oregón, debido a la gravedad de algunas lesiones. Las autoridades indicaron que varias víctimas sufrieron quemaduras e inhalación de sustancias químicas, con afectaciones que van desde lesiones leves hasta críticas.