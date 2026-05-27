Explosión en fábrica de Washington deja un muerto y nueve desaparecidos
Publicado el27/05/2026 a las 08:16
- Explosión en fábrica de Washington
- Al menos un muerto confirmado
- Nueve trabajadores desaparecidos
Una fuerte implosión registrada en una planta de pulpa y papel en el estado de Washington dejó al menos una persona muerta y nueve trabajadores desaparecidos, mientras equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda en medio de condiciones consideradas extremadamente peligrosas.
El incidente ocurrió la mañana del martes en las instalaciones de Nippon Dynawave Packaging Co., ubicadas en Longview, una ciudad cercana a la frontera entre Washington y Oregón.
Autoridades locales informaron que la emergencia comenzó tras la ruptura de un enorme tanque industrial que contenía productos químicos utilizados para el procesamiento de papel.
La explosión provocó una rápida movilización de bomberos, paramédicos y equipos especializados en materiales peligrosos, debido al riesgo químico dentro de la planta.
Emergencia química mantiene en alerta a rescatistas
El Departamento de Bomberos de Longview confirmó que ocho empleados y un bombero resultaron heridos durante el accidente, aunque no precisó si la persona fallecida era trabajador de la empresa.
Las autoridades señalaron que los nueve empleados desaparecidos ya fueron identificados y sus familias recibieron notificación oficial mientras avanzan las tareas de recuperación.
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El PeaceHealth St. John Medical Center informó que recibió a nueve pacientes relacionados con el incidente y confirmó una muerte dentro del hospital.
Además, cuatro personas fueron trasladadas a un centro especializado para quemaduras en Portland, Oregón, debido a la gravedad de algunas lesiones. Las autoridades indicaron que varias víctimas sufrieron quemaduras e inhalación de sustancias químicas, con afectaciones que van desde lesiones leves hasta críticas.
Tanque seguía inestable horas después de la implosión
Los equipos de emergencia explicaron que el tanque afectado almacenaba “licor blanco”, una sustancia química utilizada en la producción de papel y pulpa.
Este compuesto contiene hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, materiales altamente corrosivos y peligrosos en caso de exposición o fuga.
Inicialmente se informó que el tanque tenía una capacidad de 80 mil galones y estaba parcialmente lleno, aunque posteriormente las autoridades actualizaron la cifra. Según los nuevos reportes, el depósito contenía aproximadamente 900 mil galones del químico al momento de la implosión.
Las autoridades creen que todavía podrían quedar cerca de 90 mil galones de material dentro de la estructura dañada, lo que complica las labores de rescate.
A chemical tank imploded and ruptured at a Nippon Dynawave Packaging facility in the US state of Washington resulting in one death and nine injuries, while nine others remained unaccounted for, authorities said https://t.co/eoSOznfGZ7 pic.twitter.com/3O45hMjrFX
— Reuters (@Reuters) May 27, 2026
Investigación apenas comienza tras el colapso
El jefe del Departamento de Bomberos y Rescate de Cowlitz, Scott Goldstein, afirmó que todavía es demasiado pronto para determinar qué provocó la implosión.
Goldstein explicó que la prioridad inmediata de las autoridades es estabilizar el tanque y garantizar la seguridad del personal que trabaja en la zona afectada.
Hasta la noche del martes, el depósito seguía siendo considerado inestable, por lo que ingresar al área representaba un alto riesgo para los rescatistas.
Los equipos de emergencia esperaban continuar el proceso de estabilización y extracción del químico durante el miércoles para facilitar las operaciones de búsqueda. Funcionarios locales aseguraron que, pese a la magnitud del accidente, no existe una amenaza inmediata para la población cercana a la planta industrial.
At least one person was killed and nine workers were unaccounted for following the implosion of a chemical tank at a pulp and paper mill in southern Washington state. https://t.co/2ZfHPEd2fw
— CBS News (@CBSNews) May 27, 2026
Planta emplea a cerca de mil trabajadores
La fábrica de Nippon Dynawave Packaging Co. produce materiales utilizados para vasos, platos, cajas de cartón, papel de impresión y otros productos derivados de pulpa.
De acuerdo con el Departamento de Ecología del Estado de Washington, la planta emplea aproximadamente a mil personas en la región.
Más de 40 bomberos y paramédicos acudieron al lugar junto con un equipo regional especializado en incidentes con materiales peligrosos.
Las autoridades indicaron que el reporte inicial de la emergencia fue recibido alrededor de las 7:19 de la mañana, hora local.
Mientras continúan las investigaciones y la búsqueda de desaparecidos, la empresa no había emitido comentarios públicos sobre la tragedia ocurrida dentro de sus instalaciones, apuntó ‘CBS News‘.