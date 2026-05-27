La justicia sentencia a cinco implicados en la muerte de Matthew Perry
Publicado el27/05/2026 a las 14:24
- Cinco condenados por ketamina
- Cierran caso Matthew Perry
- DEA investigó red criminal
La justicia de Estados Unidos cerró este miércoles el proceso judicial por la muerte de Matthew Perry con la sentencia final contra Kenneth Iwamasa, asistente personal del actor de ‘Friends’.
El caso expuso una red de distribución de ketamina que permitió al actor acceder a decenas de viales del analgésico antes de morir en octubre de 2023.
Las autoridades estadounidenses procesaron a cinco personas vinculadas con el suministro de la droga.
Perry, de 54 años, fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa tras sufrir una sobredosis de ketamina.
La investigación fue encabezada por la Policía de Los Ángeles y la Administración de Control de Drogas (DEA).
Según el caso, el actor obtuvo más de 50 viales de ketamina, incluidos varios adquiridos apenas días antes de su muerte.
Kenneth Iwamasa recibió la última sentencia
Con cinco sentencias, la Fiscalía de Estados Unidos imparte justicia por la muerte del actor Matthew Perry.https://t.co/FAsaoCEnxK
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 27, 2026
Segun la agencia EFE, una jueza federal de Los Ángeles condenó a Kenneth Iwamasa, de 60 años, a tres años y cinco meses de prisión.
Además, deberá cumplir dos años de libertad condicional.
Iwamasa fue el primero de los cinco acusados en declararse culpable.
También colaboró como testigo en contra de los otros implicados.
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El asistente admitió haber inyectado ketamina a Perry pese a no tener formación médica.
Las autoridades señalaron que realizó múltiples inyecciones el mismo día de la muerte del actor.
Antes de conocer su sentencia, Iwamasa dijo ante el tribunal que sentía que no podía “simplemente decir que no” cuando se trataba de alimentar la adicción de Perry.
El caso también abrió un debate sobre el papel y los límites del trabajo de los asistentes personales.
Médicos y distribuidores fueron condenados
El médico Salvador Plasencia fue el primero en recibir sentencia.
Se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina.
Actualmente cumple una condena de 30 meses en prisión federal.
Además, perdió su licencia médica y su clínica en el condado de Los Ángeles.
Según la acusación, Plasencia supo en septiembre de 2023 que Perry buscaba conseguir ketamina.
El médico contactó a otro doctor para obtener la droga y revenderla al actor.
Entre las pruebas presentadas apareció un mensaje de texto en el que escribió: “Me pregunto cuánto pagará este idiota”.
La investigación también señaló que Plasencia enseñó a Iwamasa cómo inyectar la droga.
El segundo médico condenado fue Mark Chávez.
Chávez operaba una clínica en San Diego autorizada para distribuir ketamina bajo receta médica.
El doctor recibió una sentencia de ocho meses de arresto domiciliario y 300 horas de servicio comunitario.
Admitió haber obtenido fraudulentamente la ketamina que después vendió a Plasencia.
La llamada ‘Reina de la Ketamina’ recibió la pena más alta
Jasveen Sangha, conocida como la ‘Reina de la Ketamina’, recibió la condena más severa del caso.
La mujer de 42 años fue sentenciada a 15 años de cárcel.
Se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con tráfico de drogas y distribución de ketamina.
Los fiscales afirmaron que Sangha operó durante años un negocio de narcotráfico desde su residencia en North Hollywood.
Según el memorando de sentencia, a Sangha se le atribuye la muerte de al menos dos personas, incluido Perry.
La Fiscalía aseguró que la acusada conocía los riesgos de la droga.
Un comprador incluso le informó que un familiar había muerto por ketamina adquirida a través de ella.
Pese a ello, continuó con la distribución.
Otro condenado fue Erik Fleming, consejero de adicciones y enlace clave en la entrega de la droga.
Fleming recibió una sentencia de dos años de prisión.
Aceptó haber coordinado la entrega de los viales proporcionados por Sangha al asistente de Perry en los días previos al fallecimiento.
Con esta quinta sentencia, las autoridades estadounidenses dieron por concluido el proceso judicial por la muerte del actor que interpretó a Chandler Bing en ‘Friends’.