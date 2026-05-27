La justicia sentencia a cinco implicados en la muerte de Matthew Perry

Cinco condenados por ketamina

Cierran caso Matthew Perry

DEA investigó red criminal

La justicia de Estados Unidos cerró este miércoles el proceso judicial por la muerte de Matthew Perry con la sentencia final contra Kenneth Iwamasa, asistente personal del actor de ‘Friends’.

El caso expuso una red de distribución de ketamina que permitió al actor acceder a decenas de viales del analgésico antes de morir en octubre de 2023.

Las autoridades estadounidenses procesaron a cinco personas vinculadas con el suministro de la droga.

Perry, de 54 años, fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa tras sufrir una sobredosis de ketamina.

La investigación fue encabezada por la Policía de Los Ángeles y la Administración de Control de Drogas (DEA).

Según el caso, el actor obtuvo más de 50 viales de ketamina, incluidos varios adquiridos apenas días antes de su muerte.

Kenneth Iwamasa recibió la última sentencia

Con cinco sentencias, la Fiscalía de Estados Unidos imparte justicia por la muerte del actor Matthew Perry.https://t.co/FAsaoCEnxK — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 27, 2026



Segun la agencia EFE, una jueza federal de Los Ángeles condenó a Kenneth Iwamasa, de 60 años, a tres años y cinco meses de prisión.

Además, deberá cumplir dos años de libertad condicional.

Iwamasa fue el primero de los cinco acusados en declararse culpable.

También colaboró como testigo en contra de los otros implicados.

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El asistente admitió haber inyectado ketamina a Perry pese a no tener formación médica.

Las autoridades señalaron que realizó múltiples inyecciones el mismo día de la muerte del actor.

Antes de conocer su sentencia, Iwamasa dijo ante el tribunal que sentía que no podía “simplemente decir que no” cuando se trataba de alimentar la adicción de Perry.

El caso también abrió un debate sobre el papel y los límites del trabajo de los asistentes personales.