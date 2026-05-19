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Trump respalda a Ken Paxton en primarias republicanas de Texas
Ken Paxton recibió el respaldo de Trump en una elección clave para el Senado de Estados Unidos, aumentando la tensión republicana en Texas.
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Trump respalda a Ken Paxton en primarias republicanas de Texas

Publicado el19/05/2026 a las 12:12

  • Trump respalda a Paxton
  • Texas divide republicanos
  • Senado en juego político

El presidente Donald Trump respaldó este martes al fiscal general de Texas, Ken Paxton, en la contienda republicana por el Senado federal.

La decisión llega en un momento clave para el Partido Republicano, según Efe.

Texas será uno de los estados más observados en las elecciones de medio término.

La disputa enfrenta a Paxton contra el actual senador John Cornyn.

Trump respalda a Ken Paxton en Texas

“Cuando él da su respaldo, tiene un impacto tremendo… Creo que crea un pequeño impulso, ¿no creen?”pic.twitter.com/EYDIOmRes7 https://t.co/rqmDwE0oaQ

— VOZ (@VozMediaUSA) May 19, 2026

Ambos competirán el próximo 26 de mayo en la segunda vuelta de las primarias republicanas.

Por qué importa: El respaldo de Trump podría inclinar una de las contiendas internas más importantes para los republicanos.

El partido se juega el control del Congreso en las elecciones legislativas.

La publicación del mandatario pone fin a meses de presión interna.

Sectores republicanos buscaban que Trump definiera públicamente a cuál candidato apoyaría.

Trump llama a Paxton “verdadero guerrero” de MAGA

“John tardó mucho en apoyarme en lo que terminó siendo una candidatura histórica para la… pic.twitter.com/9lrP7ezGu9

— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) May 19, 2026

Trump expresó su apoyo a través de Truth Social.

En su mensaje calificó a Paxton como un “verdadero guerrero” del movimiento MAGA.

También lo describió como un político “extremadamente leal”.

“El Altamente Respetado Fiscal General de Texas, un Patriota y alguien que siempre me ha sido extremadamente leal”, escribió Trump.

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El apoyo presidencial representa un impulso importante para Paxton.

El fiscal busca convertirse en el candidato republicano para uno de los dos escaños de Texas en el Senado.

Su objetivo es derrotar a Cornyn, quien busca un cuarto mandato consecutivo.

Cornyn es una de las figuras más conocidas del Partido Republicano en Texas.

Sin embargo, enfrenta una base conservadora cada vez más alineada con Trump.

La competencia interna refleja las tensiones dentro del partido.

El trumpismo mantiene fuerte influencia entre los votantes republicanos texanos.

Ken Paxton llega rodeado de controversias

Paxton es considerado uno de los aliados más cercanos del gobernador Greg Abbott.

Desde la Fiscalía General de Texas ha impulsado causas sociales y culturales de la extrema derecha.

Entre ellas destacan su oposición a los derechos de las personas transgénero.

También ha promovido posturas contra las ideologías de izquierda.

Además, ha encabezado políticas relacionadas con la persecución de migrantes.

Su figura genera apoyo entre sectores conservadores.

Pero también arrastra múltiples controversias políticas y personales.

Paxton fue sometido a un juicio político impulsado por miembros de su propio partido.

Además, ha sido acusado e investigado por corrupción.

Su exesposa, quien también es legisladora estatal, lo acusó públicamente de infidelidad.

Pese a ello, mantiene respaldo dentro de sectores alineados con Trump.

El apoyo presidencial podría fortalecerlo frente a Cornyn.

Especialmente entre votantes republicanos más radicalizados.

Los demócratas ven una oportunidad histórica

El ganador republicano enfrentará en noviembre al demócrata James Talarico.

Talarico recibió recientemente el respaldo del expresidente Barack Obama.

El legislador demócrata es visto como una figura emergente dentro de su partido.

Su candidatura ha despertado expectativas entre dirigentes demócratas.

El partido considera que podría competir seriamente en Texas.

Los demócratas buscan terminar con décadas de dominio republicano en el estado.

Ningún candidato demócrata gana una elección estatal en Texas desde 1994.

La elección podría convertirse en una de las más observadas del país.

Especialmente por el peso político de Texas en el Senado federal.

La contienda también medirá el alcance de la influencia de Trump dentro del Partido Republicano.

Y pondrá a prueba si el respaldo presidencial sigue siendo decisivo en las primarias conservadoras.

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