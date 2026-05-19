TrumpRx aumenta a 600 medicamentos genéricos con receta con descuentos ¿Cómo comprar?
Publicado el19/05/2026 a las 05:58
La administración del presidente Donald Trump anunció una expansión importante de TrumpRx.gov, la plataforma federal creada para ayudar a los estadounidenses a encontrar medicamentos con receta a precios más bajos.
- El sitio, lanzado apenas hace unos meses, ahora incorporará más de 600 medicamentos genéricos adicionales, ampliando considerablemente el catálogo disponible para consumidores que buscan ahorrar dinero en tratamientos médicos.
Por qué importa: El aumento en el costo de los medicamentos sigue siendo una de las mayores preocupaciones económicas para millones de familias en Estados Unidos.
- La expansión de TrumpRx ocurre en medio de nuevas presiones por el costo de vida y mientras muchos pacientes continúan pagando altos precios incluso teniendo seguro médico.
Descuentos en medicamentos TrumpRx: Ahora con más de 600 genéricos adicionales
Según información publicada por The Center Square, el gobierno espera que el portal ayude a que más personas conozcan alternativas genéricas que podrían costar mucho menos que los medicamentos de marca.
- El presidente Donald Trump aseguró que muchas personas no consideran medicamentos genéricos simplemente porque desconocen que existen opciones equivalentes a menor precio.
- Los genéricos suelen venderse por una fracción del valor de los medicamentos de marca y, según explicó el mandatario, podrían representar un ahorro importante para consumidores sin seguro o para quienes prefieren no usarlo.
- La administración también señaló que algunos medicamentos disponibles mediante TrumpRx podrían costar incluso menos que ciertos copagos asociados a seguros médicos tradicionales.
Actualmente, el portal funciona como un mercado digital donde farmacéuticas participantes ofrecen descuentos especiales directamente al consumidor.
Cómo funciona TrumpRx paso a paso
El proceso para buscar descuentos en medicamentos dentro de TrumpRx.gov es relativamente sencillo y puede completarse completamente en línea.
Estos son los pasos principales:
1. Ingresar al portal oficial TrumpRx.gov
2. Una vez dentro del sitio, los usuarios pueden revisar el listado de medicamentos disponibles y buscar la receta específica que necesitan.
3. Consultar precios disponibles
- Si el medicamento forma parte del programa, el sistema muestra el precio en efectivo ofrecido mediante el descuento correspondiente.
4. Elegir la opción de ahorro
Dependiendo del fabricante, el portal puede ofrecer:
- Cupones imprimibles
- Descuentos descargables
- Compra directa con la farmacéutica
- Enlaces externos al proveedor participante
5. Presentar una receta válida
Para acceder al beneficio siempre será necesario contar con una receta emitida por un proveedor de salud autorizado.
En algunos casos, el usuario deberá mostrar el cupón directamente en la farmacia. En otros, la compra se completa mediante la empresa farmacéutica asociada.
El seguro médico no participa en la transacción
Uno de los puntos más importantes del programa es que el pago se realiza directamente en efectivo al precio reducido mostrado en la plataforma.
- Eso significa que el seguro médico no interviene durante la compra y el consumidor paga el valor promocional negociado previamente entre el gobierno y los fabricantes.
La Casa Blanca también confirmó que próximamente el portal incluirá nuevas herramientas digitales para ayudar a los pacientes a comparar precios entre farmacias cercanas y encontrar la opción más económica disponible en su zona.
La estrategia forma parte del plan de Trump para bajar precios
La expansión de TrumpRx está vinculada con otras medidas impulsadas por la administración relacionadas con el costo de los medicamentos.
- Entre ellas aparece la llamada política de “nación más favorecida”, mediante la cual el gobierno negoció con farmacéuticas precios similares a los que pagan otros países desarrollados por ciertos tratamientos.
- Además, varias compañías acordaron ofrecer descuentos especiales para algunos medicamentos tanto en programas estatales de Medicaid como dentro de TrumpRx.
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La administración ha presentado estas iniciativas como parte de una estrategia más amplia enfocada en reducir gastos médicos antes de las elecciones de medio término de 2026.
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Lo que viene
TrumpRx continuará incorporando nuevos medicamentos y funciones durante los próximos meses mientras la administración intenta posicionar el portal como una herramienta central para reducir gastos médicos en Estados Unidos.