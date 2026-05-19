TrumpRx aumenta a 600 medicamentos genéricos con receta con descuentos ¿Cómo comprar?

La administración del presidente Donald Trump anunció una expansión importante de TrumpRx.gov, la plataforma federal creada para ayudar a los estadounidenses a encontrar medicamentos con receta a precios más bajos.

El sitio, lanzado apenas hace unos meses, ahora incorporará más de 600 medicamentos genéricos adicionales, ampliando considerablemente el catálogo disponible para consumidores que buscan ahorrar dinero en tratamientos médicos.

Por qué importa: El aumento en el costo de los medicamentos sigue siendo una de las mayores preocupaciones económicas para millones de familias en Estados Unidos.

La expansión de TrumpRx ocurre en medio de nuevas presiones por el costo de vida y mientras muchos pacientes continúan pagando altos precios incluso teniendo seguro médico.

Descuentos en medicamentos TrumpRx: Ahora con más de 600 genéricos adicionales

Según información publicada por The Center Square, el gobierno espera que el portal ayude a que más personas conozcan alternativas genéricas que podrían costar mucho menos que los medicamentos de marca.

El presidente Donald Trump aseguró que muchas personas no consideran medicamentos genéricos simplemente porque desconocen que existen opciones equivalentes a menor precio.

Los genéricos suelen venderse por una fracción del valor de los medicamentos de marca y, según explicó el mandatario, podrían representar un ahorro importante para consumidores sin seguro o para quienes prefieren no usarlo.

La administración también señaló que algunos medicamentos disponibles mediante TrumpRx podrían costar incluso menos que ciertos copagos asociados a seguros médicos tradicionales.

Actualmente, el portal funciona como un mercado digital donde farmacéuticas participantes ofrecen descuentos especiales directamente al consumidor.

Cómo funciona TrumpRx paso a paso

El proceso para buscar descuentos en medicamentos dentro de TrumpRx.gov es relativamente sencillo y puede completarse completamente en línea.