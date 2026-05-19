Elecciones en Georgia: Suspenden votaciones en Sandy Springs y confinan escuela por sujeto armado

Votaciones suspendidas en Sandy Springs

Elecciones en Georgia: Sujeto armado desata pánico

Fallas técnicas en casillas Elecciones en Georgia. La jornada de las elecciones en Georgia dio un giro dramático que encendió las alarmas de seguridad. Lo que comenzó como una mañana de votaciones relativamente tranquila en el área metropolitana de Atlanta se transformó en un escenario de tensión absoluta tras reportes de disparos y el despliegue de fuerzas de seguridad, incluyendo equipos SWAT, cerca de un centro de votación. De acuerdo con reportes en vivo de The Atlanta Journal-Constitution (AJC) y FOX 5 Atlanta, las autoridades se vieron obligadas a suspender temporalmente las votaciones en la escuela primaria Ison Springs, ubicada en Sandy Springs. El centro educativo fue puesto de inmediato en un confinamiento preventivo debido a una intensa actividad policiaca en el cercano Morgan Falls Overlook Park.

La movilización comenzó tras una llamada al 911 que alertó sobre un hombre vestido con ropa de estilo militar que se adentró en una zona boscosa tras sostener una acalorada discusión con otro ciudadano. Minutos después, otra llamada reportó detonaciones de arma de fuego en el área. Afortunadamente, no se han reportado heridos, pero el pánico obligó a las autoridades a cerrar el parque por completo y asegurar el perímetro para ajustar el proceso de salida de los estudiantes con resguardo policial. Fallas técnicas en el condado de Cobb: Elecciones en Georgia A la par de este alarmante incidente, las elecciones en Georgia enfrentan otros dolores de cabeza tecnológicos y políticos. En el condado de Cobb, el Departamento de Elecciones confirmó retrasos aislados debido a fallas técnicas con las máquinas de registro de votantes (poll pads). Para evitar que las filas se congelaran, los funcionarios tuvieron que recurrir a procedimientos de registro manuales de respaldo, pidiendo paciencia a los ciudadanos que esperaban para emitir su sufragio.