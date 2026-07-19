Trump amenaza con aumentar aranceles contra Canadá por humo tóxico
Publicado el19/07/2026 a las 08:39
- Trump culpa a Canadá.
- Amenaza con aranceles.
- Millones bajo alertas.
El presidente Donald Trump responsabilizó a Canadá por el humo de los incendios forestales que afecta a millones de personas en Estados Unidos.
Más de 100 millones de personas permanecen bajo alertas de calidad del aire.
Trump aseguró que hablará con el primer ministro canadiense, Mark Carney.
También planteó que el costo de la contaminación podría agregarse a los aranceles que ya enfrenta Canadá.
Trump culpa a Canadá por la contaminación del aire
Trump anuncia que EE.UU. hará que Canadá sea DIRECTAMENTE RESPONSABLE mediante ARANCELES por los devastadores incendios y el humo dañino que ahora están causando estragos en la salud de millones de estadounidenses pic.twitter.com/4QH7IrAizD
— Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) July 17, 2026
Donald Trump afirmó que Canadá no está administrando correctamente sus bosques y la vegetación.
El mandatario hizo las declaraciones en una publicación difundida en Truth Social.
«Estamos responsabilizando a Canadá por el hecho de que no está manteniendo adecuadamente sus bosques y la maleza en ellos», escribió.
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También sostuvo que Estados Unidos está siendo afectado por aire «sucio, contaminado e insalubre».
Según Trump, esa situación representa un riesgo para la salud pública.
Calificó la calidad del aire como «peligrosa y totalmente inaceptable».
El presidente agregó que llamará al primer ministro Mark Carney durante el día.
Su objetivo, dijo, será conocer qué medidas adoptará el Gobierno canadiense.
Más de 100 millones bajo alertas de calidad del aire
El presidente de EE.UU. Donald Trump, amenaza con aumentar los aranceles a Canadá tras acusar a sus autoridades de negligencia por los incendios que han deteriorado la calidad del aire en ciudades de EE.UU.https://t.co/uFg6UN0xjb
— EFE Noticias (@EFEnoticias) July 17, 2026
Las declaraciones ocurren mientras amplias zonas de Estados Unidos permanecen bajo alertas ambientales.
Más de 100 millones de personas en 18 estados y el Distrito de Columbia están afectadas.
Las advertencias abarcan desde Minnesota hasta Virginia.
En algunas regiones, las autoridades reportan niveles de calidad del aire considerados «muy insalubres» y «peligrosos».
Trump aseguró que la situación se repite cada año. También acusó a Canadá de actuar con negligencia.
«Esto es negligencia deliberada y se está convirtiendo en algo que se repite cada año», escribió.
El mandatario afirmó que el problema genera pérdidas económicas para Estados Unidos.
Añadió que «el costo de esta contaminación debe necesariamente añadirse a los ARANCELES que Canadá está pagando actualmente».
La declaración abre un nuevo frente dentro de las diferencias comerciales entre ambos países.
La disputa comercial vuelve a intensificarse
Las tensiones entre Washington y Ottawa ya eran elevadas antes de esta nueva polémica.
Recientemente, la Corte Suprema determinó que Trump no podía utilizar poderes de emergencia para imponer aranceles.
Tras ese fallo, el Gobierno recurrió a otras leyes que requieren investigaciones y periodos de comentarios públicos.
Ese proceso ha ralentizado la aplicación de nuevas tarifas comerciales.
Pese a ello, la administración mantiene el compromiso de recuperar la tasa arancelaria efectiva que existía antes del fallo judicial.
Canadá ha sido uno de los principales objetivos de la política comercial de Trump.
El presidente ha acusado al país de mantener prácticas comerciales injustas en la industria maderera.
También lo ha responsabilizado por afectar el empleo automotriz estadounidense.
Aun con esas diferencias, Canadá permaneció ampliamente protegido por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump.
Ese acuerdo permitió que miles de productos quedaran exentos de algunos de los aranceles más elevados impuestos por su administración.
Sin embargo, a principios de este mes, el Gobierno de Trump decidió no renovar el T-MEC en su forma actual.
La nueva amenaza de incorporar el costo del humo de los incendios a los aranceles añade otro elemento a una relación bilateral que ya enfrenta fuertes tensiones comerciales y políticas.