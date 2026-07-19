Trump amenaza con aumentar aranceles contra Canadá por humo tóxico

Trump culpa a Canadá.

Amenaza con aranceles.

Millones bajo alertas.

El presidente Donald Trump responsabilizó a Canadá por el humo de los incendios forestales que afecta a millones de personas en Estados Unidos.

Más de 100 millones de personas permanecen bajo alertas de calidad del aire.

Trump aseguró que hablará con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

También planteó que el costo de la contaminación podría agregarse a los aranceles que ya enfrenta Canadá.

Trump culpa a Canadá por la contaminación del aire

Trump anuncia que EE.UU. hará que Canadá sea DIRECTAMENTE RESPONSABLE mediante ARANCELES por los devastadores incendios y el humo dañino que ahora están causando estragos en la salud de millones de estadounidenses pic.twitter.com/4QH7IrAizD — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) July 17, 2026

Donald Trump afirmó que Canadá no está administrando correctamente sus bosques y la vegetación.

El mandatario hizo las declaraciones en una publicación difundida en Truth Social.

«Estamos responsabilizando a Canadá por el hecho de que no está manteniendo adecuadamente sus bosques y la maleza en ellos», escribió.

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También sostuvo que Estados Unidos está siendo afectado por aire «sucio, contaminado e insalubre».

Según Trump, esa situación representa un riesgo para la salud pública.

Calificó la calidad del aire como «peligrosa y totalmente inaceptable».

El presidente agregó que llamará al primer ministro Mark Carney durante el día.

Su objetivo, dijo, será conocer qué medidas adoptará el Gobierno canadiense.