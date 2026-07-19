EE.UU. bombardea a Irán tras muerte de dos soldados
Publicado el19/07/2026 a las 07:38
- EE.UU. bombardea Irán
- Mueren soldados en Jordania
- Escala tensión regional
Estados Unidos amplió su campaña militar contra Irán con una nueva ronda de ataques aéreos, un día después de que dos militares estadounidenses murieran en un ataque en Jordania.
El 18 de julio, Estados Unidos inició nuevos ataques aéreos contra objetivos vinculados con Irán, según USA Today.
La operación fue anunciada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).
Según el ejército estadounidense, los bombardeos comenzaron a las 6:00 p.m., hora del este.
EE.UU. ataca Irán tras muerte de soldados en Jordania
US Launches New Strikes To «Swiftly Punish» Iran After 2 Troops Killed In War https://t.co/3nmceWez8P
— The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) July 19, 2026
El CENTCOM indicó que la ofensiva se realizó «por orden del Comandante en Jefe».
Las autoridades señalaron que la operación busca reducir la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial.
También afirmaron que pretende «castigar rápidamente» a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Según el comunicado, esas fuerzas lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania durante la noche anterior.
EE.UU. intensifica su campaña militar contra Irán
#BREAKING: US military unleashes retaliatory strikes against Iran after soldiers killed in Jordanhttps://t.co/gxi4n6TEzQ
— The Hill (@thehill) July 19, 2026
La nueva ofensiva representa una continuidad de la campaña militar estadounidense en Oriente Medio.
La escalada ocurre tras la muerte de dos militares estadounidenses en Jordania.
Antes del inicio de los ataques, el líder supremo de Irán lanzó una advertencia a Washington.
De acuerdo con Reuters, afirmó que Estados Unidos pagaría por «intentar intensificar el conflicto».
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Horas antes, el CENTCOM informó sobre un ataque ocurrido el 17 de julio.
Según el reporte militar, misiles balísticos y drones iraníes impactaron contra fuerzas estadounidenses y aliadas en Jordania.
El ataque dejó dos militares estadounidenses muertos. Además, otro integrante de las fuerzas permanece desaparecido.
El CENTCOM también informó que cuatro militares estadounidenses fueron evacuados por razones médicas.
Todos ellos fueron trasladados a hospitales en Jordania. Posteriormente, las autoridades confirmaron que ya fueron dados de alta.
Otros militares que recibieron atención por heridas leves regresaron al servicio.
El ejército indicó que mantendrá en reserva las identidades de los fallecidos y del desaparecido.
Esa información permanecerá confidencial al menos durante 24 horas.
La medida busca garantizar que primero sean notificadas sus familias.
El Pentágono reacciona tras la muerte de los soldados
The U.S. has launched a new round of strikes against Iran following the deadly attack on American troops in Jordan.
According to CENTCOM, President Trump ordered the airstrikes to «swiftly punish Islamic Revolutionary Guard Corps forces» after a missile attack killed two U.S.… pic.twitter.com/xpSLN9wqsQ
— NEWSMAX (@NEWSMAX) July 19, 2026
Tras confirmarse las bajas, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó un mensaje en X.
«Que Dios los acompañe, héroes. Su sacrificio no hace sino fortalecer nuestra determinación», escribió.
El mensaje fue difundido el 18 de julio.
No ofreció detalles adicionales sobre la operación militar.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los ataques buscan afectar capacidades militares iraníes.
El objetivo, según el CENTCOM, es limitar las amenazas contra la navegación comercial.
La institución recordó que operaciones anteriores tuvieron el mismo propósito.
Esas acciones se enfocaron en degradar capacidades militares atribuidas a Irán.
También buscaron proteger a los buques comerciales que transitan por la región.
El estrecho de Ormuz sigue en el centro del conflicto
El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los puntos estratégicos más sensibles del mundo.
Por esa vía marítima circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.
Estados Unidos sostiene que la seguridad del corredor marítimo es una prioridad.
El CENTCOM afirma que las operaciones buscan garantizar el tránsito seguro de embarcaciones comerciales.
Las autoridades militares consideran que las amenazas en esa zona afectan la navegación internacional.
El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, explicó previamente el objetivo de la campaña.
Según sus declaraciones, la estrategia busca proteger a los marineros civiles.
También pretende responsabilizar a Irán por los ataques registrados en la región.
Cooper afirmó que esos incidentes han provocado muertos, heridos y desaparecidos entre tripulaciones civiles.
Hasta el momento, el CENTCOM no ha informado sobre el alcance de los daños causados por los nuevos ataques.
Tampoco ha revelado si la operación militar continuará durante los próximos días.
Las autoridades estadounidenses mantienen que la campaña responde a los ataques contra sus fuerzas y a la protección de la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.