EE.UU. bombardea a Irán tras muerte de dos soldados

EE.UU. bombardea Irán

Mueren soldados en Jordania

Escala tensión regional

Estados Unidos amplió su campaña militar contra Irán con una nueva ronda de ataques aéreos, un día después de que dos militares estadounidenses murieran en un ataque en Jordania.

El 18 de julio, Estados Unidos inició nuevos ataques aéreos contra objetivos vinculados con Irán, según USA Today.

La operación fue anunciada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Según el ejército estadounidense, los bombardeos comenzaron a las 6:00 p.m., hora del este.

EE.UU. ataca Irán tras muerte de soldados en Jordania

US Launches New Strikes To «Swiftly Punish» Iran After 2 Troops Killed In War https://t.co/3nmceWez8P — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) July 19, 2026

El CENTCOM indicó que la ofensiva se realizó «por orden del Comandante en Jefe».

Las autoridades señalaron que la operación busca reducir la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial.

También afirmaron que pretende «castigar rápidamente» a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Según el comunicado, esas fuerzas lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania durante la noche anterior.