Terremoto de 5.1 sacude Perú; deja varios muertos y heridos
Publicado el19/07/2026 a las 07:10
- Cinco muertos confirmados.
- Más de 20 heridos.
- Rescates continúan en Junín.
Al menos cinco personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras un sismo y una réplica que golpearon una región andina de Perú.
Las autoridades también reportaron decenas de viviendas destruidas o con daños en las zonas más afectadas.
Los movimientos sísmicos ocurrieron la noche del sábado en la provincia de Chupaca, en el departamento de Junín.
La emergencia movilizó a equipos de rescate y evaluación mientras continúan las labores de atención a la población.
Sismo en Perú deja cinco muertos y decenas de afectados
#Atención / Sismo de 5,1 sacude Perú y deja cinco muertos y más de 300 damnificados.
Un fuerte sismo de magnitud 5,1 sacudió Perú, dejando un saldo preliminar de cinco personas fallecidas, 21 heridas y más de 300 damnificadas, según el reporte entregado por las autoridades.
El… pic.twitter.com/hf4TVSHA4p
— 7N Noticias (@7NNoticias) July 19, 2026
Por qué importa: Perú se encuentra en una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que eventos de este tipo representan un riesgo constante para millones de personas.
El Centro Sismológico Nacional informó que el primer movimiento alcanzó una magnitud de 5,1.
Diecisiete minutos después se registró una réplica de magnitud 3,7 en la misma zona.
Según las autoridades, el primer sismo tuvo una profundidad de 24 kilómetros y el segundo de 18 kilómetros.
Daños concentrados en Chongos Bajo
⚠️ UPDATE: A shallow M5.5 earthquake hit central Peru, centered 2 km WSW of Sicaya, Junín.
Struck at a 10 km depth; authorities confirm at least 5 people were killed.
Heavy structural damage reported across Huancayo province.
Sismo – Terremoto – Perú – Sicaya pic.twitter.com/qbEHztwGXq
— GeoTechWar (@geotechwar) July 19, 2026
Los mayores daños fueron reportados en el distrito de Chongos Bajo.
En esa localidad colapsó la cruz del Cani Cruz, un reconocido monumento religioso.
También se registraron derrumbes en el Antiguo Convento de “Santiago de León”.
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Las autoridades indicaron que numerosas viviendas quedaron destruidas o sufrieron afectaciones estructurales.
Los reportes oficiales señalan que la región afectada se ubica aproximadamente a 300 kilómetros al este de Lima.
Los daños no se limitaron a edificios históricos.
La infraestructura pública también presentó afectaciones tras el movimiento telúrico.
Además, diversos municipios registraron interrupciones en el servicio de energía eléctrica después del sismo.
Continúan rescates y evaluación de daños
📹🇵🇪 Momento exacto del #sismo M5.5 [USGS] en la región de Junín, #Perú. 18/Jul/2026.
🟠 Dado que se trata de un sismo superficial y fue filmado desde una ubicación geográfica próxima al epicentro, las aceleraciones del terreno (en los primeros segundos) son altas, tal como se… pic.twitter.com/HwwmJTUp16
— SASSLA (@SasslaMx) July 19, 2026
La mayoría de las personas heridas fueron atendidas en el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, ubicado en Huancayo.
Ese centro médico también reportó daños en algunas de sus dependencias, según CNN.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que continúan las acciones de respuesta en las zonas afectadas.
Los equipos especializados realizan la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar el impacto del desastre.
En un comunicado difundido durante la mañana, el organismo explicó el avance de las labores.
“Continúan las acciones de respuesta en las zonas afectadas. Equipos de primera respuesta realizan la atención de la población afectada y damnificada, la #EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades), así como labores de búsqueda y rescate. Asimismo, se registran personas heridas y personas fallecidas”, señaló el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.
Las autoridades mantienen activos los trabajos de búsqueda y rescate en distintos puntos afectados.
La prioridad sigue siendo localizar posibles víctimas y atender a las personas damnificadas.
El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, el general Luis Vásquez, confirmó la cifra preliminar de fallecidos.
Durante una entrevista con el canal América, el funcionario informó que al menos cinco personas perdieron la vida como consecuencia del sismo.
Las autoridades no reportaron información adicional sobre la identidad de las víctimas.
Perú está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.
Esa zona concentra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica registrada en el planeta.
La ubicación geográfica del país hace que los terremotos sean un fenómeno frecuente.
Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras avanzan las labores de atención y evaluación en las comunidades afectadas.