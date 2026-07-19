Terremoto de 5.1 sacude Perú; deja varios muertos y heridos

Cinco muertos confirmados.

Más de 20 heridos.

Rescates continúan en Junín.

Al menos cinco personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras un sismo y una réplica que golpearon una región andina de Perú.

Las autoridades también reportaron decenas de viviendas destruidas o con daños en las zonas más afectadas.

Los movimientos sísmicos ocurrieron la noche del sábado en la provincia de Chupaca, en el departamento de Junín.

La emergencia movilizó a equipos de rescate y evaluación mientras continúan las labores de atención a la población.

Sismo en Perú deja cinco muertos y decenas de afectados

#Atención / Sismo de 5,1 sacude Perú y deja cinco muertos y más de 300 damnificados. Un fuerte sismo de magnitud 5,1 sacudió Perú, dejando un saldo preliminar de cinco personas fallecidas, 21 heridas y más de 300 damnificadas, según el reporte entregado por las autoridades. El… pic.twitter.com/hf4TVSHA4p — 7N Noticias (@7NNoticias) July 19, 2026

Por qué importa: Perú se encuentra en una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que eventos de este tipo representan un riesgo constante para millones de personas.

El Centro Sismológico Nacional informó que el primer movimiento alcanzó una magnitud de 5,1.

Diecisiete minutos después se registró una réplica de magnitud 3,7 en la misma zona.

Según las autoridades, el primer sismo tuvo una profundidad de 24 kilómetros y el segundo de 18 kilómetros.