Invest 91L se forma en el Golfo y pone bajo vigilancia a Florida por fuertes lluvias

Invest 91L se forma

Lluvias amenazan Florida

Bajo potencial ciclónico

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) comenzó a vigilar una nueva perturbación tropical identificada como Invest 91L en aguas del Golfo de México.

Además, el sistema se localiza frente a la costa de Florida y forma parte de la actividad tropical que continúa desarrollándose durante la temporada de huracanes.

Aunque por ahora no ha alcanzado la categoría de depresión tropical, su evolución permanecerá bajo observación en los próximos días.

Las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento constante para determinar si las condiciones atmosféricas favorecen algún cambio en su organización.

El desarrollo ciclónico luce limitado por ahora

De acuerdo con el pronóstico más reciente del NHC, Invest 91L tiene pocas probabilidades de fortalecerse durante las próximas 48 horas.

Los especialistas explican que el sistema se desplazará lentamente con dirección hacia el norte y posteriormente al noroeste.

TE PUEDE INTERESAR: ICE en Milwaukee desata alerta entre latinos: reportan varios arrestos

Ese movimiento reducirá las posibilidades de que la perturbación adquiera una circulación más organizada en el corto plazo.

Sin embargo, los meteorólogos recuerdan que incluso los sistemas con bajo potencial ciclónico pueden generar condiciones adversas, especialmente lluvias intensas sobre zonas costeras.