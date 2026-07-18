Invest 91L se forma en el Golfo y pone bajo vigilancia a Florida por fuertes lluvias
Publicado el18/07/2026 a las 09:12
- Invest 91L se forma
- Lluvias amenazan Florida
- Bajo potencial ciclónico
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) comenzó a vigilar una nueva perturbación tropical identificada como Invest 91L en aguas del Golfo de México.
Además, el sistema se localiza frente a la costa de Florida y forma parte de la actividad tropical que continúa desarrollándose durante la temporada de huracanes.
Aunque por ahora no ha alcanzado la categoría de depresión tropical, su evolución permanecerá bajo observación en los próximos días.
Las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento constante para determinar si las condiciones atmosféricas favorecen algún cambio en su organización.
El desarrollo ciclónico luce limitado por ahora
De acuerdo con el pronóstico más reciente del NHC, Invest 91L tiene pocas probabilidades de fortalecerse durante las próximas 48 horas.
Los especialistas explican que el sistema se desplazará lentamente con dirección hacia el norte y posteriormente al noroeste.
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Ese movimiento reducirá las posibilidades de que la perturbación adquiera una circulación más organizada en el corto plazo.
Sin embargo, los meteorólogos recuerdan que incluso los sistemas con bajo potencial ciclónico pueden generar condiciones adversas, especialmente lluvias intensas sobre zonas costeras.
Florida podría registrar precipitaciones abundantes
Aunque el panorama actual no apunta a la formación inmediata de una tormenta tropical, Florida sí podría resentir los efectos indirectos del sistema.
El principal impacto esperado será un incremento en las precipitaciones conforme Invest 91L permanezca cerca de la península.
Las lluvias podrían presentarse de manera persistente en distintos sectores, dependiendo del desplazamiento definitivo de la perturbación durante el fin de semana.
Las autoridades recomiendan a los residentes mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, ya que pequeños cambios en la trayectoria podrían modificar las zonas con mayor acumulación de lluvia.
La vigilancia continuará durante los próximos días
La designación «Invest» significa que el sistema ha sido incorporado a la lista de perturbaciones tropicales que reciben seguimiento especializado por parte de los meteorólogos.
Este procedimiento permite utilizar modelos numéricos y herramientas de observación para evaluar la evolución de la circulación y su posible desarrollo.
Por ahora, el Centro Nacional de Huracanes insiste en que el potencial de desarrollo durante los próximos dos días continúa siendo bajo, mientras el sistema avanza lentamente sobre el Golfo de México.
Aun así, la vigilancia permanecerá activa debido a que la temporada ciclónica puede cambiar rápidamente y sistemas inicialmente débiles pueden modificar su comportamiento bajo determinadas condiciones atmosféricas, apuntó ‘Fox Weather‘.