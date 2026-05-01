Trump se burla de las orejas del jefe de la NASA frente a astronautas de Artemis II
Trump genera polémica pública Burla en evento NASA Artemis II queda opacada El presidente Donald Trump protagonizó un momento polémico en la Casa Blanca durante un evento que, en principio, estaba destinado a reconocer un logro histórico de la NASA. En lugar de centrarse únicamente en la misión Artemis II, el mandatario desvió la atención […]
Publicado el01/05/2026 a las 07:47
- Trump genera polémica pública
- Burla en evento NASA
- Artemis II queda opacada
El presidente Donald Trump protagonizó un momento polémico en la Casa Blanca durante un evento que, en principio, estaba destinado a reconocer un logro histórico de la NASA.
En lugar de centrarse únicamente en la misión Artemis II, el mandatario desvió la atención con comentarios dirigidos al aspecto físico del administrador de la agencia, Jared Isaacman, frente a medios y astronautas.
Por qué es importante: El episodio ocurre en un contexto donde cada aparición pública del presidente genera reacciones por su tono y comportamiento, incluso en eventos oficiales de alto perfil científico y tecnológico.
Trump convierte una pregunta técnica en un momento incómodo
Durante la conferencia en el Despacho Oval, una periodista preguntó sobre el posible traslado de la sede de la NASA fuera de Washington D.C.
Antes de responder, Trump decidió involucrar a Isaacman con un comentario que marcó el tono del momento.
“¿Has oído esa pregunta con esas preciosas orejas que tienes?“, dijo el presidente, generando incomodidad en la sala.
Luego añadió: “Tiene un gran oído, tiene superoídos”.
En otra parte del intercambio, Trump reforzó el comentario:
“El mejor para contárselo es el hombre que está de pie justo ahí. ¿Escuchaste esa pregunta con las orejas tan bonitas que tienes?”, y remató con: “Tiene un oído estupendo, ¿Sabes? Súper. Tiene un superoído”.
La reacción de Isaacman fue contenida.
Según lo observado, fue el único que rió, aparentemente de forma forzada, antes de retomar el tema institucional.
Isaacman responde con ironía tras la burla
Horas después, el administrador de la NASA abordó el comentario desde su cuenta personal en X, con un tono que buscó bajar la tensión sin confrontar directamente al presidente.
“Todos tenemos nuestros superpoderes. Los míos son sencillamente más visibles que otros”.
El mensaje fue interpretado como una respuesta diplomática, en línea con el rol institucional que desempeña dentro de la agencia espacial.
Reconocimiento a Artemis II queda opacado por la polémica
Antes del incidente, Trump había elogiado tanto a Isaacman como a la misión Artemis II, destacando el impacto del logro espacial.
“Se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país. Y, repito, nunca había visto nada parecido. Todos mis conocidos querían ver el lanzamiento y, especialmente, querían ver un aterrizaje exitoso. Y, Jared (Isaacman, el administrador de la NASA), quiero felicitarte por haberlo logrado. NASA, hiciste una gran elección”.
El evento contó con la presencia de los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.
Artemis II marca un hito histórico en la exploración espacial
La misión Artemis II completó su recorrido el 10 de abril, convirtiéndose en la primera en llevar humanos a la órbita lunar desde 1972.
Además, estableció un nuevo récord al alcanzar una distancia de 406.771 kilómetros desde la Tierra, superando la marca del Apolo 13.
El programa Artemis busca consolidar futuras misiones, con el objetivo de regresar a la Luna de forma sostenida y avanzar en la construcción de una base lunar hacia 2028.
Durante el evento, Trump también hizo comentarios sobre la exigencia física de los astronautas e incluso bromeó sobre su propia capacidad para participar en una misión.
“Yo no habría tenido ningún problema para conseguirlo; físicamente estoy muy bien. Bueno, tal vez un pequeño problema. ¿Se le permite a un presidente viajar en una de estas misiones?”, ironizó.
Te Puede Interesar: Gobierno de Trump impone nueva regla que impacta solicitudes de visa
Lo que viene
El programa Artemis continuará con sus próximas fases mientras la NASA avanza en sus objetivos de exploración lunar.
Sin embargo, el episodio en la Casa Blanca vuelve a poner el foco en el tono de los actos oficiales del presidente y su impacto en eventos de relevancia científica.
Te Puede Interesar: ¿Quién es Nithya Raman, la “Nueva Mamdani” que podría ganar la alcaldía de Los Ángeles?
FUENTE: La Vanguardia / El Pais