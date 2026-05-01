Trump genera polémica pública

Burla en evento NASA

Artemis II queda opacada El presidente Donald Trump protagonizó un momento polémico en la Casa Blanca durante un evento que, en principio, estaba destinado a reconocer un logro histórico de la NASA. En lugar de centrarse únicamente en la misión Artemis II, el mandatario desvió la atención con comentarios dirigidos al aspecto físico del administrador de la agencia, Jared Isaacman, frente a medios y astronautas. Por qué es importante: El episodio ocurre en un contexto donde cada aparición pública del presidente genera reacciones por su tono y comportamiento, incluso en eventos oficiales de alto perfil científico y tecnológico. Trump convierte una pregunta técnica en un momento incómodo Durante la conferencia en el Despacho Oval, una periodista preguntó sobre el posible traslado de la sede de la NASA fuera de Washington D.C. Antes de responder, Trump decidió involucrar a Isaacman con un comentario que marcó el tono del momento.

“¿Has oído esa pregunta con esas preciosas orejas que tienes?“, dijo el presidente, generando incomodidad en la sala. Luego añadió: “Tiene un gran oído, tiene superoídos”. En otra parte del intercambio, Trump reforzó el comentario: “El mejor para contárselo es el hombre que está de pie justo ahí. ¿Escuchaste esa pregunta con las orejas tan bonitas que tienes?”, y remató con: “Tiene un oído estupendo, ¿Sabes? Súper. Tiene un superoído”. La reacción de Isaacman fue contenida.

Según lo observado, fue el único que rió, aparentemente de forma forzada, antes de retomar el tema institucional. Isaacman responde con ironía tras la burla Horas después, el administrador de la NASA abordó el comentario desde su cuenta personal en X, con un tono que buscó bajar la tensión sin confrontar directamente al presidente. “Todos tenemos nuestros superpoderes. Los míos son sencillamente más visibles que otros”. El mensaje fue interpretado como una respuesta diplomática, en línea con el rol institucional que desempeña dentro de la agencia espacial.

Reconocimiento a Artemis II queda opacado por la polémica Antes del incidente, Trump había elogiado tanto a Isaacman como a la misión Artemis II, destacando el impacto del logro espacial. “Se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país. Y, repito, nunca había visto nada parecido. Todos mis conocidos querían ver el lanzamiento y, especialmente, querían ver un aterrizaje exitoso. Y, Jared (Isaacman, el administrador de la NASA), quiero felicitarte por haberlo logrado. NASA, hiciste una gran elección”. El evento contó con la presencia de los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Artemis II marca un hito histórico en la exploración espacial