Nueva regla en visas EE.UU.

Niegan temor para aprobar visa

Buscan frenar solicitudes de asilo

La administración del presidente Donald Trump implementó una nueva regla que cambia el proceso de solicitud de visas hacia Estados Unidos.

Ahora, los solicitantes deberán afirmar que no temen persecución en sus países de origen para continuar con el trámite.

Por qué importa: La medida refuerza las restricciones migratorias y apunta directamente a posibles solicitantes de asilo que intenten ingresar con visas temporales.

La norma fue comunicada en un cable diplomático enviado a embajadas y consulados esta semana.

Solicitar visas en Estados Unidos será más difícil