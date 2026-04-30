Gobierno de Trump impone nueva regla que impacta solicitudes de visa
Nueva regla en visas EE.UU. Niegan temor para aprobar visa Buscan frenar solicitudes de asilo La administración del presidente Donald Trump implementó una nueva regla que cambia el proceso de solicitud de visas hacia Estados Unidos. Ahora, los solicitantes deberán afirmar que no temen persecución en sus países de origen para continuar con el trámite. […]
Publicado el30/04/2026 a las 15:24
- Nueva regla en visas EE.UU.
- Niegan temor para aprobar visa
- Buscan frenar solicitudes de asilo
La administración del presidente Donald Trump implementó una nueva regla que cambia el proceso de solicitud de visas hacia Estados Unidos.
Ahora, los solicitantes deberán afirmar que no temen persecución en sus países de origen para continuar con el trámite.
Por qué importa: La medida refuerza las restricciones migratorias y apunta directamente a posibles solicitantes de asilo que intenten ingresar con visas temporales.
La norma fue comunicada en un cable diplomático enviado a embajadas y consulados esta semana.
Solicitar visas en Estados Unidos será más difícil
EE.UU. negará visas a solicitantes que digan que temen persecución en su país https://t.co/uzuqq9S7sV
— CNN en Español (@CNNEE) April 29, 2026
El documento establece nuevas instrucciones para los funcionarios consulares durante las entrevistas de visa.
Los solicitantes de visas de no inmigrante deberán responder dos preguntas clave.
La primera: si han sufrido daño o maltrato en su país.
La segunda: si temen sufrir daño al regresar.
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Para avanzar en el proceso, deberán responder “no” a ambas preguntas de forma verbal.
Si no lo hacen, la emisión de la visa no continuará.
El cable indica que esta medida busca evitar el uso indebido del sistema migratorio.
En particular, apunta a quienes solicitan visas con la intención de pedir asilo al llegar a Estados Unidos.
Parte de un endurecimiento migratorio más amplio
La nueva directiva se enmarca en una serie de cambios recientes en políticas migratorias.
La administración ya había incrementado controles sobre visas de estudiante.
También pausó decisiones sobre solicitudes de inmigración para revisar criterios de seguridad.
Estas revisiones buscan garantizar el cumplimiento de nuevas directrices de verificación.
Además, en enero se suspendió el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países.
La norma actual aplica a visas de no inmigrante.
Estas incluyen turistas, estudiantes y trabajadores temporales.
Según el cable, los funcionarios deben prevenir tergiversaciones en el propósito de viaje.
El objetivo es evitar que solicitantes utilicen vías temporales para buscar asilo.
The Washington Post fue el primero en reportar la existencia del cable.
Posteriormente, CNN revisó el contenido del documento.
Impacto y preocupaciones sobre la medida
Un portavoz del Departamento de Estado defendió la política.
Señaló que los funcionarios consulares son la primera línea de defensa en seguridad nacional.
Agregó que se utilizan todas las herramientas disponibles para evaluar cada solicitud.
Para solicitar asilo, una persona debe estar físicamente en Estados Unidos.
Además, debe demostrar que huye de persecución política, racial o religiosa.
La nueva regla podría complicar ese proceso desde el inicio.
Camille Mackler, consultora de políticas migratorias, expresó preocupación.
Indicó que la medida pone a las personas en situaciones difíciles.
Dijo que los obliga a tomar decisiones que afectan su seguridad y la de sus familias.
También advirtió que podría empujar a las personas hacia rutas inseguras.
Según su análisis, quienes necesiten salir de sus países buscarán alternativas.
Incluso si eso implica mayores riesgos.
La directiva refleja un enfoque más restrictivo hacia la inmigración.
Y redefine el papel de las entrevistas consulares en el proceso migratorio.